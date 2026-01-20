"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Будё-Глимт" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Норвежский "Будё-Глимт" обыграл английский "Манчестер Сити" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Будё завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился Каспер Хёг (22-я и 24-я минуты), мяч также забил Енс Петтер Хёуге (58). У "Манчестер Сити" отличился Райан Шерки (60).

На 62-й минуте капитан "горожан" Родри получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин вышел в стартовом составе и совершил четыре сейва.

"Будё-Глимт" одержал первую победу в основном этапе Лиги чемпионов. Команда, набрав 6 очков, занимает 26-е место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" (13) располагается на четвертой строчке.