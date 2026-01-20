Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Будё-Глимт" в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
22:38 20.01.2026
"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Будё-Глимт" в Лиге чемпионов
"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Будё-Глимт" в Лиге чемпионов
Норвежский "Будё-Глимт" обыграл английский "Манчестер Сити" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
футбол
спорт
райан шерки
родри
никита хайкин
манчестер сити
будё-глимт
лига чемпионов уефа
2026
"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Будё-Глимт" в Лиге чемпионов

"Будё-Глимт" с Хайкиным обыграл "Манчестер Сити" и одержал первую победу в ЛЧ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Норвежский "Будё-Глимт" обыграл английский "Манчестер Сити" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Будё завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился Каспер Хёг (22-я и 24-я минуты), мяч также забил Енс Петтер Хёуге (58). У "Манчестер Сити" отличился Райан Шерки (60).
Лига чемпионов УЕФА
20 января 2026 • начало в 20:45
Завершен
Буде-Глимт
3 : 1
Манчестер Сити
22‎’‎ • Каспер Ваартс Хуг
(Ole Blomberg)
24‎’‎ • Каспер Ваартс Хуг
(Ole Blomberg)
58‎’‎ • Йенс Петер Хауге
(Sondre Brunstad Fet)
60‎’‎ • Райан Шерки
(Nico O'Reilly)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 62-й минуте капитан "горожан" Родри получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин вышел в стартовом составе и совершил четыре сейва.
"Будё-Глимт" одержал первую победу в основном этапе Лиги чемпионов. Команда, набрав 6 очков, занимает 26-е место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" (13) располагается на четвертой строчке.
В заключительном туре "Манчестер Сити" 28 января примет турецкий "Галатасарай", "Будё-Глимт" в тот же день сыграет в гостях с испанским "Атлетико".
"Кайрат" первым лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
