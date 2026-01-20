https://ria.ru/20260120/manchester-siti-2069173794.html
"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Будё-Глимт" в Лиге чемпионов
"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Будё-Глимт" в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Будё-Глимт" в Лиге чемпионов
Норвежский "Будё-Глимт" обыграл английский "Манчестер Сити" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T22:38:00+03:00
2026-01-20T22:38:00+03:00
2026-01-20T22:38:00+03:00
футбол
спорт
райан шерки
родри
никита хайкин
манчестер сити
будё-глимт
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069169861_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_805f2262fef44cfe752e4f17374900dd.jpg
https://ria.ru/20260120/futbol-2069157813.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069169861_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_96a7108c26729c219af770a573ad162d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, райан шерки, родри, никита хайкин, манчестер сити, будё-глимт, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Райан Шерки, Родри, Никита Хайкин, Манчестер Сити, Будё-Глимт, Лига чемпионов УЕФА
"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Будё-Глимт" в Лиге чемпионов
"Будё-Глимт" с Хайкиным обыграл "Манчестер Сити" и одержал первую победу в ЛЧ МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Норвежский "Будё-Глимт" обыграл английский "Манчестер Сити" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Будё завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился Каспер Хёг (22-я и 24-я минуты), мяч также забил Енс Петтер Хёуге (58). У "Манчестер Сити" отличился Райан Шерки (60).
20 января 2026 • начало в 20:45
Завершен
22’ •
Каспер Ваартс Хуг
(
Ole Blomberg)
24’ •
Каспер Ваартс Хуг
(
Ole Blomberg)
58’ •
Йенс Петер Хауге
(
Sondre Brunstad Fet)
60’ •
Райан Шерки
(
Nico O'Reilly)
Смотреть все голы
На 62-й минуте капитан "горожан" Родри получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин вышел в стартовом составе и совершил четыре сейва.
"Будё-Глимт" одержал первую победу в основном этапе Лиги чемпионов. Команда, набрав 6 очков, занимает 26-е место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" (13) располагается на четвертой строчке.
В заключительном туре "Манчестер Сити" 28 января примет турецкий "Галатасарай", "Будё-Глимт" в тот же день сыграет в гостях с испанским "Атлетико".