"Ливерпуль" в четвертый раз подряд сыграл вничью в АПЛ

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Ливерпуль" сыграл вничью с "Бернли" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Флориан Вирц (42-я минута), его партнер по команде Доминик Собослаи не сумел реализовать пенальти на 32-й минуте. В составе гостей мяч забил Маркус Эдвардс (65).
17 января 2026 • начало в 18:00
Завершен
42’ • Флориан Вирц
(Кертис Джонс)
65’ • Маркус Эдвардс
"Ливерпуль" четвертый раз подряд сыграл вничью в Английской премьер-лиге (АПЛ) и с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. "Бернли" (14 баллов) идет в зоне вылета, располагаясь на предпоследней, 19-й строчке.
В другом матче дня "Челси" дома обыграл "Брентфорд" со счетом 2:0. Эта победа стала первой для "синих" в АПЛ под руководством Лиама Росеньора, который возглавил команду 6 января.
Результаты остальных матчей игрового дня:
- "Лидс" - "Фулхэм" - 1:0;
- "Сандерленд" - "Кристал Пэлас" - 2:1;
- "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" - 1:2.