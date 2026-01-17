Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" в четвертый раз подряд сыграл вничью в АПЛ
Футбол
 
20:13 17.01.2026 (обновлено: 07:06 18.01.2026)
https://ria.ru/20260117/futbol-2068540988.html
"Ливерпуль" в четвертый раз подряд сыграл вничью в АПЛ
"Ливерпуль" в четвертый раз подряд сыграл вничью в АПЛ - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Ливерпуль" в четвертый раз подряд сыграл вничью в АПЛ
"Ливерпуль" сыграл вничью с "Бернли" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-17T20:13:00+03:00
2026-01-18T07:06:00+03:00
"Ливерпуль" в четвертый раз подряд сыграл вничью в АПЛ

Футболисты "Ливерпуля" сыграли вничью с идущим в зоне вылета "Бернли" в АПЛ

© Getty Images / Gaspafotos/MB MediaФлориан Вирц
Флориан Вирц - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Getty Images / Gaspafotos/MB Media
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Ливерпуль" сыграл вничью с "Бернли" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Флориан Вирц (42-я минута), его партнер по команде Доминик Собослаи не сумел реализовать пенальти на 32-й минуте. В составе гостей мяч забил Маркус Эдвардс (65).
Английская премьер-лига (АПЛ)
17 января 2026 • начало в 18:00
Завершен
Ливерпуль
1 : 1
Бернли
42‎’‎ • Флориан Вирц
(Кертис Джонс)
65‎’‎ • Маркус Эдвардс
(Флорентину Луиш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ливерпуль" четвертый раз подряд сыграл вничью в Английской премьер-лиге (АПЛ) и с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. "Бернли" (14 баллов) идет в зоне вылета, располагаясь на предпоследней, 19-й строчке.
В другом матче дня "Челси" дома обыграл "Брентфорд" со счетом 2:0. Эта победа стала первой для "синих" в АПЛ под руководством Лиама Росеньора, который возглавил команду 6 января.

Результаты остальных матчей игрового дня:

Футболисты Челси и Манчестер Сити - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом матче после ухода Марески
4 января, 22:32
 
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Флориан ВирцМаркус ЭдвардсБернлиДоминик СобослаиЛиверпуль
 
Матч-центр
 
