Загадочное заявление ЦРУ о межзвездном объекте: почему данные засекречены
16:25 16.01.2026
Загадочное заявление ЦРУ о межзвездном объекте: почему данные засекречены
Представители ЦРУ неожиданно отказались отвечать на вопрос о комете 3I/ATLAS. Хотя им задали довольно простой вопрос. Что утаивает спецслужба.
Загадочное заявление ЦРУ о межзвездном объекте: почему данные засекречены

У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Представители ЦРУ неожиданно отказались отвечать на вопрос о комете 3I/ATLAS. Хотя им задали довольно простой вопрос. Что утаивает спецслужба.

Загадочный ответ

Вроде бы уже позабытая история с межзвездным странником вновь привлекла к себе внимание.
В ответ на запрос в соответствии с Законом о свободе информации о предполагаемой комете ЦРУ заявило, что не может "ни опровергнуть, ни подтвердить существование или несуществование записей о 3I/ATLAS".
© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление
Несмотря на многочисленные утверждения НАСА, что на объекте не было признаков инопланетной жизни, ЦРУ все же решило предоставить так называемый "гломарский ответ". Тем самым правительство говорит: "Мы не будем сообщать вам, есть ли у нас информация или нет, потому что даже признание этого факта может раскрыть важные секреты".

Странные аномалии

Столь расплывчатая формулировка обратила на себя внимание профессора Гарвардского университета Ави Леба, который продолжает оспаривать заявления НАСА. Он настаивает, что 3I/ATLAS продемонстрировал по меньшей мере 12 странных явлений, которые ученые не смогли объяснить естественными причинами.
© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США
"Тот факт, что эта информация считается настолько секретной, что была скрыта ЦРУ вызывает удивление, учитывая, что представители НАСА решительно заявили на пресс-конференции 19 ноября 2025 года, что 3I/ATLAS определенно является кометой естественного происхождения", — сказал Леб.
К аномалиям, по мнению профессора, относится наличие у объекта яркого "антихвоста", направленного в противоположную от обычной кометы сторону, изменения курса, противоречащие законам гравитации, а также никелевая оболочка — металл, который обычно используется в космических аппаратах для отвода тепла.

Заставило сомневаться

Подлила масла в огонь и опубликованное НАСА новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое поставило под сомнение существующие модели поведения комет, говорится в сообщении исследователей из All day Astronomy.
© NASAИзображение межзвездного объекта 3I/ATLAS. 7 января 2026 года
© NASA
Изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS. 7 января 2026 года
"На первый взгляд, изображение кажется обычным, почти знакомым — до тех пор, пока ситуация не меняется. То, что сначала кажется тусклым межзвездным пришельцем, внезапно оказывается организованной структурой, обращенной к Солнцу", — говорится в публикации.
Речь идет не о спекуляциях, а о вопросе, который был поднят на основе данных, опубликованных НАСА.

Еще одна аномалия

О новой загадке межзвездного объекта 3I/ATLAS, связанной с изменениями облака из пыли и газа вокруг него, в своем блоге заявил Ави Леб.
"Примечательно отсутствие следов микроскопических частиц пыли, которые усилили бы синий цвет за счет рэлеевского рассеяния. Более того, эти мелкие частицы подверглись бы сильному давлению солнечной радиации и образовали бы стандартный кометный хвост, распространяющийся от Солнца", — говорится в публикации.
© Фото : Teerasak ThaluangСнимок космического объекта 3I/ATLAS
© Фото : Teerasak Thaluang
Снимок космического объекта 3I/ATLAS
Профессор предположил: аномалия связана с тем, что вокруг 3I/ATLAS находится огромная масса пыли с частицами больше, чем у обычных комет, так как у объекта отсутствует стандартный хвост. Кроме того, примечательно изменение свечения ореола, окружающего 3I/ATLAS, после прохождения перигелия. На данный момент он излучает синевато-голубой рассеянный свет.

Секретное оружие России?

Впрочем, большинство ученых настаивают, что межзвездный объект — все же обычная комета.
Поднятая вокруг него шумиха оказалась столь велика, что даже президент России Владимир Путин, подводя итоги 2025 года, отреагировал на тему с явной иронией. Отвечая на один из вопросов, он с улыбкой заметил, что готов раскрыть правду, но только "строго между нами".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
"Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация. Это наше секретное оружие, но мы будем его применять только в самом крайнем случае", — пошутил глава государства, дав понять, что воспринимать подобные версии всерьез не стоит.
 
 
 
