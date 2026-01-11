Рейтинг@Mail.ru
Новые кадры "инопланетного корабля" привели астрономов в замешательство
Наука
 
09:30 11.01.2026 (обновлено: 14:00 11.01.2026)
Новые кадры "инопланетного корабля" привели астрономов в замешательство
Новые кадры "инопланетного корабля" привели астрономов в замешательство
космос
Новые кадры "инопланетного корабля" привели астрономов в замешательство

Свежие снимки 3I/ATLAS показали организованную структуру кометы

© NASAИзображение межзвездного объекта 3I/ATLAS. 7 января 2026 года
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американское космическое агентство NASA опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое поставило под сомнение существующие модели поведения комет, говорится в сообщении исследователей из All day Astronomy в соцсети X.
"На первый взгляд изображение кажется обычным, почти знакомым — до тех пор, пока ситуация не меняется. То, что сначала кажется тусклым межзвездным пришельцем, внезапно оказывается организованной структурой, обращенной к Солнцу, которая противоречит предположениям, заложенным в многолетние модели комет", — сообщается в публикации.
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
На "инопланетном корабле" заметили новую аномалию
26 декабря 2025, 04:31
Отдельно отмечается, что речь идет не о спекуляциях, а о вопросе, который был поднят на основе данных, опубликованных NASA.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Джемини в Чили - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Ученый предупредил о риске получить "дар" от "инопланетного корабля"
23 декабря 2025, 15:32
В сентябре ученый из Гарвардского университета Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.
В декабре Леб заявил, что на новых снимках межзвездного объекта 3I/ATLAS были зафиксированы две струи. По его мнению, они исходят от разных сторон объекта. Это означало бы, что после прохождения перигелия активность "инопланетного корабля" изменилась по сравнению с его поведением до прохождения через ближайшую к Солнцу точку.
По другой версии, они могут исходить от одной стороны 3I/ATLAS, обращенной к Солнцу, но их частицы отличаются по размеру и реакции на солнечное воздействие.
Космический телескоп Хаббл - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Телескоп "Хаббл" обнаружил новый объект в космосе на основе темной материи
5 января, 22:24
 
НаукаНАСАГарвардский университетМощные вспышки на СолнцеКосмос
 
 
