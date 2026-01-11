Новые кадры "инопланетного корабля" привели астрономов в замешательство

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американское космическое агентство NASA опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое поставило под сомнение существующие модели поведения комет, Американское космическое агентство NASA опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое поставило под сомнение существующие модели поведения комет, говорится в сообщении исследователей из All day Astronomy в соцсети X.

"На первый взгляд изображение кажется обычным, почти знакомым — до тех пор, пока ситуация не меняется. То, что сначала кажется тусклым межзвездным пришельцем, внезапно оказывается организованной структурой, обращенной к Солнцу, которая противоречит предположениям, заложенным в многолетние модели комет", — сообщается в публикации.

Отдельно отмечается, что речь идет не о спекуляциях, а о вопросе, который был поднят на основе данных, опубликованных NASA

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В сентябре ученый из Гарвардского университета Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.

В декабре Леб заявил, что на новых снимках межзвездного объекта 3I/ATLAS были зафиксированы две струи. По его мнению, они исходят от разных сторон объекта. Это означало бы, что после прохождения перигелия активность "инопланетного корабля" изменилась по сравнению с его поведением до прохождения через ближайшую к Солнцу точку.