Ученые забили тревогу из-за новой аномалии "инопланетного корабля" - РИА Новости, 15.01.2026
22:40 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/korabl-2068188902.html
Ученые забили тревогу из-за новой аномалии "инопланетного корабля"
Ученые забили тревогу из-за новой аномалии "инопланетного корабля" - РИА Новости, 15.01.2026
Ученые забили тревогу из-за новой аномалии "инопланетного корабля"
У межзвездного объекта 3I/ATLAS обнаружена новая аномалия, связанная с изменениями облака из пыли и газа вокруг него, об этом в своем блоге заявил ученый из... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T22:40:00+03:00
2026-01-15T22:40:00+03:00
гарвардский университет, мощные вспышки на солнце, в мире, наука, космос
Гарвардский университет, Мощные вспышки на Солнце, В мире, Наука, Космос
Ученые забили тревогу из-за новой аномалии "инопланетного корабля"

Астроном Леб: обнаружена новая аномалия, связанная с облаком вокруг 3I/ATLAS

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramУ межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост
У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. У межзвездного объекта 3I/ATLAS обнаружена новая аномалия, связанная с изменениями облака из пыли и газа вокруг него, об этом в своем блоге заявил ученый из Гарвардского университета Ави Леб.
"Примечательно отсутствие следов микроскопических частиц пыли, которые усилили бы синий цвет за счет рэлеевского рассеяния. Более того, эти мелкие частицы подверглись бы сильному давлению солнечной радиации и образовали бы стандартный кометный хвост, распространяющийся от Солнца", — говорится в публикации.
Изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS. 7 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Новые кадры "инопланетного корабля" привели астрономов в замешательство
11 января, 09:30
Ученый заявил, что аномалия должна быть связана с тем, что вокруг 3I/ATLAS находится огромная масса пыли с частицами больше, чем у обычных комет, так как у объекта отсутствует стандартный хвост.
Кроме того, примечательно изменение свечения ареола, окружающего 3I/ATLAS, после прохождения перигелия. На данный момент он излучает синевато-голубой рассеянный свет.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) составляет около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В сентябре ученый из Гарвардского университета Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.
В декабре Леб заявил, что на новых снимках межзвездного объекта 3I/ATLAS были зафиксированы две струи. По его мнению, они исходят от разных сторон объекта. Это означало бы, что после прохождения перигелия активность "инопланетного корабля" изменилась по сравнению с его поведением до прохождения через ближайшую к Солнцу точку.
По другой версии, они могут исходить от одной стороны 3I/ATLAS, обращенной к Солнцу, но их частицы отличаются по размеру и реакции на солнечное воздействие.
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
На "инопланетном корабле" заметили новую аномалию
26 декабря 2025, 04:31
 
