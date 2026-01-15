Ученые забили тревогу из-за новой аномалии "инопланетного корабля"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. У межзвездного объекта 3I/ATLAS обнаружена новая аномалия, связанная с изменениями облака из пыли и газа вокруг него, об этом в своем блоге У межзвездного объекта 3I/ATLAS обнаружена новая аномалия, связанная с изменениями облака из пыли и газа вокруг него, об этом в своем блоге заявил ученый из Гарвардского университета Ави Леб.

"Примечательно отсутствие следов микроскопических частиц пыли, которые усилили бы синий цвет за счет рэлеевского рассеяния. Более того, эти мелкие частицы подверглись бы сильному давлению солнечной радиации и образовали бы стандартный кометный хвост, распространяющийся от Солнца", — говорится в публикации.

Ученый заявил, что аномалия должна быть связана с тем, что вокруг 3I/ATLAS находится огромная масса пыли с частицами больше, чем у обычных комет, так как у объекта отсутствует стандартный хвост.

Кроме того, примечательно изменение свечения ареола, окружающего 3I/ATLAS, после прохождения перигелия. На данный момент он излучает синевато-голубой рассеянный свет.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) составляет около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В сентябре ученый из Гарвардского университета Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.

В декабре Леб заявил, что на новых снимках межзвездного объекта 3I/ATLAS были зафиксированы две струи. По его мнению, они исходят от разных сторон объекта. Это означало бы, что после прохождения перигелия активность "инопланетного корабля" изменилась по сравнению с его поведением до прохождения через ближайшую к Солнцу точку.