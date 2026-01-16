Весна придет раньше: синоптики заявили о странном климатическом сдвиге

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Снег, морозы до минус 20 и классическая зимняя картина — это лишь часть климатической мозаики, элементы которой постепенно меняют свое положение. Синоптики рассказали, что ждать в ближайшее время.
Бодрящий морозец
"Если сравнивать с нормой, то температура этой зимой все равно немного выше нормы. Я говорю о средней температуре за весь период", — говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Этот тезис является ключом к пониманию современной погоды. Локальные события — будь то рекордный снегопад или бодрящий морозец, не отменяют долгосрочного тренда. За последние 30 лет средняя температура на планете выросла на три градуса, и этот процесс отражается на каждом регионе.
Люди на смотровой площадке Николаевской сопки на окраине Красноярска
Люди на смотровой площадке Николаевской сопки на окраине Красноярска
"Климатологи продолжают исследовать эти явления и прогнозируют дальнейшее потепление", — отмечает метеоролог.
Зима не исчезает, но есть важный нюанс
Конкретно для столицы прогноз на ближайшие десятилетия звучит так: к середине века может произойти заметное повышение средней температуры на два-три градуса.
"Продолжительность холодного периода в Москве сократилась примерно на десять дней за последние 30 лет. Это очень значительный показатель", — говорит Вильфанд.
Меняются и привычные даты. Устойчивый переход температуры через ноль, который в середине прошлого века был атрибутом первой пятидневки ноября, теперь сместился. Формирование устойчивого снежного покрова также сдвинулось — примерно на шестую неделю декабря.
Зима в Новосибирске
Зима не исчезает, но ее фазы становятся короче и менее стабильными. При этом, как подчеркивает синоптик, сама погода становится более "нервной" и непредсказуемой. Это означает чередование резких похолоданий и таких же резких оттепелей, что создает особые риски.
От засух на юге до нестабильности на севере
Россия — огромная страна, и климатические изменения проявляются в ее регионах по-разному. Если в средней полосе речь идет о сокращении зимы и сдвиге сезонов, то на юге тренды выглядят более тревожными.
"В южных регионах страны также виден тренд на дальнейшее повышение температуры и засушливости", — отмечает Роман Вильфанд. Это создает прямые риски для сельского хозяйства и требует адаптационных мер. Сам эксперт видит решение в активном обводнении:
"Эти прогнозы очень важны, потому что они дают ключ к тому, что нужно делать, каким образом противодействовать негативным последствиям потепления климата: например, производить обводнение тех регионов, где будет усиливаться засуха".
Пересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае
Пересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае
На севере же, по прогнозам, будет отмечаться не столько прямое потепление, сколько рост температурных колебаний, то есть частой смены погоды. Это увеличивает нагрузку на инфраструктуру, построенную в расчете на более стабильные условия, и усложняет долгосрочное планирование.
"Четвертый летний месяц"
Одним из наиболее заметных проявлений климатических изменений для обывателя становится сдвиг сезонов. Все чаще звучит вопрос о том, не превратился ли сентябрь в "четвертый летний месяц".
Вильфанд призывает к осторожности в формулировках:
"Я бы не стал говорить, что речь идет о тенденции. Сентябрь 2024 года был супертеплым. И до этого были теплые сентябри. Но это не означает, что теперь лето плавно переходит в осень и отвоевывает себе еще один месяц. Может быть и резкая смена сезонов".
Однако другие авторитетные ученые видят более устойчивые тренды. Климатолог, академик РАН Владимир Клименко в беседе с "АиФ" представил прогноз, согласно которому 2026 год может стать для москвичей годом пересмотра календаря. По его оценкам, климатическая весна начнет заявлять о себе уже в феврале, а лето может наступить в мае.
"Мы живем в необыкновенно теплую эпоху", — подчеркнул Клименко. При этом он уточняет, что, несмотря на нынешние снегопады, в перспективе эталонной, вероятно, станет почти бесснежная зима 2020 года.
Что касается предстоящих сезонов, то прогноз на весну 2026 года действительно выглядит теплым.
Цветущая вишня на Воробьевых горах в Москве
"С большой степенью вероятности прогнозируется, что конец зимы и начало весны будут теплыми, — подтверждает Роман Вильфанд. — Если посмотреть на мартовский прогноз, то большая часть территории России окрашена ярко-красным цветом. Это значит, что прогнозируется значительная положительная аномалия температуры в марте".
Ждете очень жаркое лето? Не в этом году!
Лето же, по словам Владимира Клименко, ожидается теплым, но без экстремальной жары. Хотя ученый не исключает, что в ближайшие 10-15 лет москвичи могут снова столкнуться с рекордно жарким сезоном, подобным 2010 году.
"Такая жара точно будет, но не в ближайшие годы", — заверил климатолог.
Прогнозы синоптиков и климатологов на 2026 год и последующий период рисуют картину не катастрофическую, но требующую осмысления и адаптации.
Люди отдыхают в парке "Зарядье" в Москве
Зимы в традиционном понимании, с устойчивыми морозами и снежным покровом, становятся реже, но не исчезают совсем. Их место занимают сезоны с повышенной изменчивостью, где оттепели чередуются с похолоданиями, а снегопады могут быть обильными, но не долговечными.
Впрочем, пока что, несмотря на все прогнозы синоптиков, мы видим, что в Центральной России идет классическая русская зима.