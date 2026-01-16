Весна придет раньше: синоптики заявили о странном климатическом сдвиге

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Снег, морозы до минус 20 и классическая зимняя картина — это лишь часть климатической мозаики, элементы которой постепенно меняют свое положение. Синоптики рассказали, что ждать в ближайшее время.

Бодрящий морозец

"Если сравнивать с нормой, то температура этой зимой все равно немного выше нормы. Я говорю о средней температуре за весь период", — говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Этот тезис является ключом к пониманию современной погоды. Локальные события — будь то рекордный снегопад или бодрящий морозец , не отменяют долгосрочного тренда. За последние 30 лет средняя температура на планете выросла на три градуса, и этот процесс отражается на каждом регионе.

"Климатологи продолжают исследовать эти явления и прогнозируют дальнейшее потепление", — отмечает метеоролог.

Зима не исчезает, но есть важный нюанс

Конкретно для столицы прогноз на ближайшие десятилетия звучит так: к середине века может произойти заметное повышение средней температуры на два-три градуса.

"Продолжительность холодного периода в Москве сократилась примерно на десять дней за последние 30 лет. Это очень значительный показатель", — говорит Вильфанд.

Меняются и привычные даты. Устойчивый переход температуры через ноль, который в середине прошлого века был атрибутом первой пятидневки ноября, теперь сместился. Формирование устойчивого снежного покрова также сдвинулось — примерно на шестую неделю декабря.

Зима не исчезает, но ее фазы становятся короче и менее стабильными. При этом, как подчеркивает синоптик, сама погода становится более "нервной" и непредсказуемой. Это означает чередование резких похолоданий и таких же резких оттепелей, что создает особые риски.

От засух на юге до нестабильности на севере

Россия — огромная страна, и климатические изменения проявляются в ее регионах по-разному. Если в средней полосе речь идет о сокращении зимы и сдвиге сезонов, то на юге тренды выглядят более тревожными.

"В южных регионах страны также виден тренд на дальнейшее повышение температуры и засушливости", — отмечает Роман Вильфанд. Это создает прямые риски для сельского хозяйства и требует адаптационных мер. Сам эксперт видит решение в активном обводнении:

"Эти прогнозы очень важны, потому что они дают ключ к тому, что нужно делать, каким образом противодействовать негативным последствиям потепления климата: например, производить обводнение тех регионов, где будет усиливаться засуха".

На севере же, по прогнозам, будет отмечаться не столько прямое потепление, сколько рост температурных колебаний, то есть частой смены погоды. Это увеличивает нагрузку на инфраструктуру, построенную в расчете на более стабильные условия, и усложняет долгосрочное планирование.

"Четвертый летний месяц"

Одним из наиболее заметных проявлений климатических изменений для обывателя становится сдвиг сезонов. Все чаще звучит вопрос о том, не превратился ли сентябрь в "четвертый летний месяц".

Вильфанд призывает к осторожности в формулировках:

"Я бы не стал говорить, что речь идет о тенденции . Сентябрь 2024 года был супертеплым. И до этого были теплые сентябри. Но это не означает, что теперь лето плавно переходит в осень и отвоевывает себе еще один месяц. Может быть и резкая смена сезонов".

Однако другие авторитетные ученые видят более устойчивые тренды. Климатолог, академик РАН Владимир Клименко в беседе с "АиФ" представил прогноз , согласно которому 2026 год может стать для москвичей годом пересмотра календаря. По его оценкам, климатическая весна начнет заявлять о себе уже в феврале, а лето может наступить в мае.

"Мы живем в необыкновенно теплую эпоху", — подчеркнул Клименко. При этом он уточняет, что, несмотря на нынешние снегопады, в перспективе эталонной, вероятно, станет почти бесснежная зима 2020 года.

Что касается предстоящих сезонов, то прогноз на весну 2026 года действительно выглядит теплым.

"С большой степенью вероятности прогнозируется, что конец зимы и начало весны будут теплыми, — подтверждает Роман Вильфанд. — Если посмотреть на мартовский прогноз, то большая часть территории России окрашена ярко-красным цветом. Это значит, что прогнозируется значительная положительная аномалия температуры в марте".

Ждете очень жаркое лето? Не в этом году!

Лето же, по словам Владимира Клименко, ожидается теплым, но без экстремальной жары. Хотя ученый не исключает, что в ближайшие 10-15 лет москвичи могут снова столкнуться с рекордно жарким сезоном, подобным 2010 году.

"Такая жара точно будет, но не в ближайшие годы", — заверил климатолог.

Прогнозы синоптиков и климатологов на 2026 год и последующий период рисуют картину не катастрофическую, но требующую осмысления и адаптации.

Зимы в традиционном понимании, с устойчивыми морозами и снежным покровом, становятся реже, но не исчезают совсем. Их место занимают сезоны с повышенной изменчивостью, где оттепели чередуются с похолоданиями, а снегопады могут быть обильными, но не долговечными.