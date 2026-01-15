https://ria.ru/20260115/pogoda-2067956843.html
В Гидромедцентре рассказали о погоде в Москве в феврале
В Гидромедцентре рассказали о погоде в Москве в феврале - РИА Новости, 15.01.2026
В Гидромедцентре рассказали о погоде в Москве в феврале
Температура в феврале и марте прогнозируется теплее нормы, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. РИА Новости, 15.01.2026
РИА Новости: температура в феврале и марте в Москве будет теплее нормы