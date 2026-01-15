Рейтинг@Mail.ru
04:39 15.01.2026 (обновлено: 14:07 15.01.2026)
В Гидромедцентре рассказали о погоде в Москве в феврале
В Гидромедцентре рассказали о погоде в Москве в феврале
Температура в феврале и марте прогнозируется теплее нормы, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. РИА Новости, 15.01.2026
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Температура в феврале и марте прогнозируется теплее нормы, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"У нас есть прогноз на март 2026 года и февраль. Получается февраль теплее нормы и март теплее нормы", - сказала Макарова.
По ее словам, в дальнейшем зима будет становиться теплее.
В Москве в выходные ожидаются морозы до -23 градусов
