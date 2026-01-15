В Центральной России и Черноземье ударили морозы

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Морозы с температурой минус 20 ударили в Центральной России и Черноземье, температура воздуха местами опустилась ниже минус 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Двадцатиградусные морозы ударили на западе и юго-западе Центральной России: в Калужской (Жиздра, минус 24,8), Смоленской (Починок, минус 24), Тульской (Ефремов, минус 22), Орловской (Ливны, минус 27,4), Брянской (Карачев, минус 22,5), Липецкой (Елец, минус 22,5), Курской (Поныри, минус 21,8), Воронежской (Нижнедевицк, минус 23) областях. Зацепило и север Ростовской области, где на метеостанции Боковская было минус 24,8", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что минувшей ночью в Москве воздух остыл от минус 5,8 - на ВДНХ, до минус 11,3 - в Бутово. В Подмосковье холоднее всего было на юго-западе и юге: в Серпухове - минус 18,4, Серебряных Прудах - минус 16,4, Михайловском - минус 15,7, Наро-Фоминске - минус 14,9.