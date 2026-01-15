"Может врезаться в Землю": что за объект разглядели астрономы

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Астрономы обнаружили новый космический объект. Его открытие сразу же вызвало повышенное внимание. А все потому, что объект стремительно приближается к Земле.

Тревожная формулировка

"Номинальная орбита — три тысячи километров от центра Земли. Это означает, что он столкнется. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая", — рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

© Pixabay / BENG-ART Метеорит

Несмотря на тревожную формулировку, ученый призвал к осторожности в интерпретации. Орбиты только что открытых небесных тел известны с большой погрешностью.

"Данных для того, чтобы понять, когда может произойти столкновение, пока не хватает, в том числе это может случиться уже на этой неделе", — отметил Железнов. В качестве исторических параллелей Железнов напомнил о челябинском метеорите 2013 года, который также не был заранее обнаружен из-за того, что летел со стороны Солнца, а также о первом случае в истории, когда астероид (2008 год) был открыт за сутки до падения.

А утром 15 января стало известно больше о происхождении и траектории загадочного астероида. Центр малых планет перенес информацию о CE2XZW2 в раздел небесных тел, астероидная природа которых не подтвердилась. Оказалось, за новый астероид приняли нашумевшую комету 3I/ATLAS, удаляющуюся от Земли.

"Астероид недели"

Появление объектов вроде CE2XZW2 — не чрезвычайное событие, а часть обычной работы систем планетарной защиты. Страх перед угрозой из космоса, обострившийся в начале XXI века после обнаружения астероида Апофис, заставил мировое сообщество действовать.

Одним из ответов стал запуск НАСА в 2015 году проекта ATLAS — "Системы последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей". Сегодня эта сеть состоит из пяти телескопов, размещенных в Испании, ЮАР, Чили и на Гавайских островах. Их задача — постоянное сканирование неба в поисках потенциально опасных объектов размером от 140 метров.

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост

Именно чилийский телескоп ATLAS 1 июля 2025 года зафиксировал объект, получивший название 3I/ATLAS . Он двигался с аномально высокой скоростью (более 50 километров в секунду) и по странной траектории. Это открытие стало международной научной сенсацией.

Межзвездный визитер 3I/ATLAS

К изучению кометы 3I/ATLAS подключились астрономы по всему миру. Исследования показали, что это была комета с комой (облаком газа и пыли) диаметром около 24 километров.

Анализ траектории позволил сделать поразительный вывод: вероятно, объект прибыл из толстого диска нашей галактики Млечный Путь, возраст которого оценивается в семь миллиардов лет, что делает его старше Солнечной системы, расположенной в более молодом тонком диске. Комета двигалась со стороны созвездия Стрельца. В НАСА предположили, что она могла сформироваться в древней планетной системе, существовавшей до нашей.

© Depositphotos.com / Alexmit Галактика Млечный Путь

"Честно говоря, от одной мысли об этом у меня мурашки по коже", — признавался Том Статлер, ведущий научный сотрудник НАСА по малым телам.

Однако российские ученые призывали не драматизировать. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отмечает, что в поведении кометы не было ничего сверхъестественного.

"Конечно, у нее есть особенности — например, повышенное содержание углекислого газа. В остальном никаких чудес, все в пределах известной нам физики. Так, изменение скорости может быть связано с выбросами газа и пыли, что типично для комет", — пояснил ученый.

Польза "космической шумихи"

Несмотря на скептицизм ученых в отношении сенсационных интерпретаций, сам ажиотаж вокруг межзвездной кометы имел положительный эффект.

© AP Photo / NASA/Agencia Espacial Europea Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный космическим телескопом "Хаббл"

"Темой стали интересоваться люди, совершенно далекие от нее, будто это вопрос жизни и смерти. Это привлекает внимание к науке и может способствовать увеличению финансирования, в том числе для программ планетарной защиты", — считает Натан Эйсмонт.

Он также прогнозирует, что в ближайшие годы подобных открытий будет больше.

"Технические возможности, в том числе возможности телескопов, резко возросли. Можно точно сказать, что межзвездные объекты прилетали в Солнечную систему и раньше, но их не удавалось регистрировать", — говорит Эйсмонт.

Более того, теоретически возможны визиты объектов из других галактик, хотя они будут происходить неизмеримо реже.

Невидимые угрозы из "слепой зоны"

Пока системы вроде ATLAS следят за крупными объектами, остается уязвимость от тел, приближающихся со стороны Солнца. Исследователи обращают внимание на группу астероидов (2020 SB, 524522, 2020 CL1), чьи диаметры составляют от 100 до 400 метров. Столкновение с таким телом способно уничтожить целый мегаполис, вызвав пожары и цунами.

© AP Photo Вспышка на Солнце

Новейшие обсерватории, такие как "Рубин" в Чили, потенциально способны обнаруживать такие объекты, приближающиеся из "слепого пятна". Однако окно для их обнаружения критически мало — от двух до четырех недель.