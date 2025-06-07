Их скрывало Солнце: ученые обнаружили невидимую угрозу из космоса
© NASAМагнитная буря, вспышка на Солнце
© NASA
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости, Вадим Минеев. О новой потенциальной угрозе из космоса сообщила группа астрофизиков из Университета Сан-Паулу. Они обнаружили двадцать астероидов, которые движутся вокруг Солнца синхронно с Венерой. Некоторые из них могут угрожать столкновением с Землей. Насколько велика вероятность катастрофы и о возможных последствиях — в материале РИА Новости.
Космические невидимки
Еще 20 лет назад NASA запустило программу, целью которой был поиск астероидов, потенциально угрожающих Земле. С того времени астрономы добились большого прогресса в поиске таких небесных тел, но новое исследование показывает, что вокруг Венеры притаилась целая "популяция", которая может представлять серьезную угрозу.
© DSI/NASAДобыча полезных ископаемых на астероиде
© DSI/NASA
Добыча полезных ископаемых на астероиде
Принято считать астероиды потенциально опасными, если они имеют диаметр не менее 140 метров и находятся в пределах 0,05 астрономических единиц от орбиты Земли.
"Совместное вращение с Землей защищает эти астероиды от сближения с Венерой, но не защищает от столкновения с Землей", — написали авторы исследования.
В настоящий момент ученые выявили двадцать таких астероидов. Солнечный свет буквально делает их невидимыми для наблюдения с Земли, а это крайне затрудняет определение их угрозы.
Три опасных астероида
Особое внимание астрофизиков из-за их орбит привлекли три астероида, - 2020 SB, 524522 и 2020 CL1, - проходящие "в опасной близости к Земле". В случае столкновения с Землей эти объекты диаметром от 100 до 400 метров могут уничтожить целые города, вызвать массовые пожары и цунами.
© AP Photo / NASA/University of Hawaii/ATLASДвижение астероида 2024 YR4
© AP Photo / NASA/University of Hawaii/ATLAS
Движение астероида 2024 YR4
Астероиды похожи на танцоров, которые движутся в такт с Венерой, когда они вращаются вокруг Солнца, оставаясь на безопасном расстоянии от него благодаря своим синхронизированным орбитам.
К сожалению, их неровные и непредсказуемые траектории могут пересекаться с траекторией Земли, и если они достигнут этой точки пересечения одновременно, то вполне могут столкнуться.
Сотни мегатонн
"Астероиды, вращающиеся по той же орбите, что и Венера, ведут себя крайне хаотично, а время Ляпунова составляет порядка 150 лет", — пояснили авторы работы.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛуна и Венера, наблюдаемые в небе в окрестностях Красноярска
Луна и Венера, наблюдаемые в небе в окрестностях Красноярска
Время Ляпунова — это время, за которое орбита объекта становится непредсказуемой из-за хаотической динамики. Получается, что ученые не смогут предсказать, как будет меняться орбита астероида в течение следующих 150 лет и может ли он столкнуться с Землей в будущем.
Ясно только, что даже относительно небольшой астероид диаметром 150 метров может ударить по Земле с силой, равной сотням мегатонн в тротиловом эквиваленте.
© Don DavisПадение астероида диаметром в 10 километров на Землю глазами художника
© Don Davis
Падение астероида диаметром в 10 километров на Землю глазами художника
Две недели на подготовку планетарной обороны
Исследователи подчеркнули, что хотя обсерватория "Рубин" в Чили благодаря новейшему оборудованию, возможно, сможет обнаружить смертоносные астероиды, приближающиеся из "слепого пятна". Но время, в течение которого их можно будет увидеть, будет очень коротким — от двух до четырех недель.
© The Virtual Telescope ProjectПотенциально опасный астероид (7482) 1994 PC1 во время сближения 17.01.2022
© The Virtual Telescope Project
Потенциально опасный астероид (7482) 1994 PC1 во время сближения 17.01.2022
Актуальность проблемы подчеркивает и недавнее обнаружение астероида 2024 YR4. В январе 2024 года он имел 1,7% шанс столкнуться с Землей, а это крайне высокий показатель по космическим меркам. Хотя риск был позже исключен, этот случай показал, как мало известно даже о ближайшем космосе.
Исследователи призывают к международному сотрудничеству для создания специализированных миссий, которые помогут обнаружить такие астроиды-невидимки. Без этого Земля будет оставаться уязвимой.