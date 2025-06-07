https://ria.ru/20250607/kosmos-2021402874.html

Их скрывало Солнце: ученые обнаружили невидимую угрозу из космоса

Их скрывало Солнце: ученые обнаружили невидимую угрозу из космоса - РИА Новости, 07.06.2025

Их скрывало Солнце: ученые обнаружили невидимую угрозу из космоса

О новой потенциальной угрозе из космоса сообщила группа астрофизиков из Университета Сан-Паулу. Они обнаружили двадцать астероидов, которые движутся вокруг... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T08:18:00+03:00

2025-06-07T08:18:00+03:00

2025-06-07T08:18:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости, Вадим Минеев. О новой потенциальной угрозе из космоса сообщила группа астрофизиков из Университета Сан-Паулу. Они обнаружили двадцать астероидов, которые движутся вокруг Солнца синхронно с Венерой. Некоторые из них могут угрожать столкновением с Землей. Насколько велика вероятность катастрофы и о возможных последствиях — в материале РИА Новости.Космические невидимкиЕще 20 лет назад NASA запустило программу, целью которой был поиск астероидов, потенциально угрожающих Земле. С того времени астрономы добились большого прогресса в поиске таких небесных тел, но новое исследование показывает, что вокруг Венеры притаилась целая "популяция", которая может представлять серьезную угрозу.Принято считать астероиды потенциально опасными, если они имеют диаметр не менее 140 метров и находятся в пределах 0,05 астрономических единиц от орбиты Земли."Совместное вращение с Землей защищает эти астероиды от сближения с Венерой, но не защищает от столкновения с Землей", — написали авторы исследования.В настоящий момент ученые выявили двадцать таких астероидов. Солнечный свет буквально делает их невидимыми для наблюдения с Земли, а это крайне затрудняет определение их угрозы.Три опасных астероидаОсобое внимание астрофизиков из-за их орбит привлекли три астероида, - 2020 SB, 524522 и 2020 CL1, - проходящие "в опасной близости к Земле". В случае столкновения с Землей эти объекты диаметром от 100 до 400 метров могут уничтожить целые города, вызвать массовые пожары и цунами.Астероиды похожи на танцоров, которые движутся в такт с Венерой, когда они вращаются вокруг Солнца, оставаясь на безопасном расстоянии от него благодаря своим синхронизированным орбитам.К сожалению, их неровные и непредсказуемые траектории могут пересекаться с траекторией Земли, и если они достигнут этой точки пересечения одновременно, то вполне могут столкнуться.Сотни мегатонн"Астероиды, вращающиеся по той же орбите, что и Венера, ведут себя крайне хаотично, а время Ляпунова составляет порядка 150 лет", — пояснили авторы работы.Время Ляпунова — это время, за которое орбита объекта становится непредсказуемой из-за хаотической динамики. Получается, что ученые не смогут предсказать, как будет меняться орбита астероида в течение следующих 150 лет и может ли он столкнуться с Землей в будущем.Ясно только, что даже относительно небольшой астероид диаметром 150 метров может ударить по Земле с силой, равной сотням мегатонн в тротиловом эквиваленте.Две недели на подготовку планетарной обороныИсследователи подчеркнули, что хотя обсерватория "Рубин" в Чили благодаря новейшему оборудованию, возможно, сможет обнаружить смертоносные астероиды, приближающиеся из "слепого пятна". Но время, в течение которого их можно будет увидеть, будет очень коротким — от двух до четырех недель.Актуальность проблемы подчеркивает и недавнее обнаружение астероида 2024 YR4. В январе 2024 года он имел 1,7% шанс столкнуться с Землей, а это крайне высокий показатель по космическим меркам. Хотя риск был позже исключен, этот случай показал, как мало известно даже о ближайшем космосе.Исследователи призывают к международному сотрудничеству для создания специализированных миссий, которые помогут обнаружить такие астроиды-невидимки. Без этого Земля будет оставаться уязвимой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля, чили, наса, венера