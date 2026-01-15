Летящий к Земле астероид оказался удаляющейся кометой 3I/ATLAS

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Небесный объект, который принимали за астероид, угрожающий столкновением с Землей, оказался удаляющейся межзвездной кометой 3I/ATLAS, сообщил Небесный объект, который принимали за астероид, угрожающий столкновением с Землей, оказался удаляющейся межзвездной кометой 3I/ATLAS, сообщил Центр малых планет

Накануне на сайте центра появилась информация о только что открытом астероиде CE2XZW2. По словам старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, из приведенных там данных следовало, что астероид должен столкнуться с Землей, причем, возможно, в течение суток.

Позже центр перенес информацию о CE2XZW2 в раздел небесных тел, астероидная природа которых не подтвердилась, а также указал, что за новый астероид приняли комету 3I/ATLAS.

Как объяснил РИА Новости Железнов, в центр в автоматическом режиме получает и анализирует информацию о наблюдениях со всего мира. Сведения о новом астероиде поступили по результатам всего четырех наблюдений.

« "Это, скажем так, издержки наблюдений. <...> Наблюдение считается подтвержденным, когда объект наблюдается в течение двух ночей. Но уже бывали случаи, когда объект обнаруживался за сутки до падения, поэтому второй ночи могло и не быть", — добавил специалист.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.