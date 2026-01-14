https://ria.ru/20260114/tarkhanov-2067770532.html
Тарханов возглавил женскую команду
Бывший футболист и главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов возглавил женскую команду "Енисея", сообщает в официальном Telegram-канале клуба. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
