Тарханов возглавил женскую команду
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:49 14.01.2026
Тарханов возглавил женскую команду
Тарханов возглавил женскую команду
Бывший футболист и главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов возглавил женскую команду "Енисея"
Тарханов возглавил женскую команду

Экс-игрок и тренер ПФК ЦСКА Тарханов возглавил женскую команду "Енисея"

Александр Тарханов
Александр Тарханов. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Бывший футболист и главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов возглавил женскую команду "Енисея", сообщает в официальном Telegram-канале клуба.
Контракт Тарханова рассчитан до конца сезона-2026 года. В тренерский штаб "Енисея" также вошли Артем Баранов и Евгений Алексеев. По итогам минувшего сезона "Енисей" занял последнее место в турнирной таблице Суперлиги.
Тарханову 71 год. Он возглавлял ряд клубов России и СССР, включая столичные ЦСКА, "Торпедо", самарские "Крылья Советов", грозненский "Терек", краснодарскую "Кубань", подмосковные "Химки" и екатеринбургский "Урал", с которым в сезоне-2016/17 он дошел до финала Кубка России. Также "Тарханов" тренировал узбекский "Пахтакор", литовскую "Ветру", болгарскую "Славию" и армянский "Пюник".
