Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД России и посол Азербайджана обсудили взаимодействие стран - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 13.01.2026 (обновлено: 15:40 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/mid-2067618724.html
Замглавы МИД России и посол Азербайджана обсудили взаимодействие стран
Замглавы МИД России и посол Азербайджана обсудили взаимодействие стран - РИА Новости, 13.01.2026
Замглавы МИД России и посол Азербайджана обсудили взаимодействие стран
Заместитель главы МИД России Андрей Руденко и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев провели встречу, на которой обсудили взаимодействие стран в рамках... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T15:39:00+03:00
2026-01-13T15:40:00+03:00
в мире
россия
азербайджан
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95604/91/956049148_0:89:1701:1045_1920x0_80_0_0_439b186cf565a58715a56b134fa97ff3.jpg
https://ria.ru/20251222/pashinyan-2063917763.html
https://ria.ru/20251222/peskov-2063956289.html
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95604/91/956049148_94:0:1605:1133_1920x0_80_0_0_eb51409f70ed5ce77daa6dda11909383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, азербайджан, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Азербайджан, Андрей Руденко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Замглавы МИД России и посол Азербайджана обсудили взаимодействие стран

Замглавы МИД Руденко обсудил с послом Азербайджана взаимодействие стран

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНациональные флаги России и Азербайджана
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Национальные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Заместитель главы МИД России Андрей Руденко и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев провели встречу, на которой обсудили взаимодействие стран в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщили в российском министерстве.
По сообщению на сайте МИД, встреча замглавы министерства и азербайджанского посла состоялась во вторник.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Пашинян назвал историческим ж/д сообщение с Россией через Азербайджан
22 декабря 2025, 18:05
"В ходе беседы рассмотрены вопросы российско-азербайджанского взаимодействия на площадке Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - говорится в сообщении.
СВМДА является международным форумом по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии. Идея созыва СВМДА была впервые предложена первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 5 октября 1992 года на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Секретариат СВМДА, административный орган организации, находится в Астане.
СВМДА включает 28 государств - Афганистан, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Вьетнам, Египет, Израиль, Индию, Иран, Ирак, Иорданию, Казахстан, Камбоджу, Катар, Китай, Южную Корею, Кувейт, Киргизию, Монголию, ОАЭ, Пакистан, Палестину, Россию, Таджикистан, Таиланд, Турцию, Узбекистан и Шри-Ланку.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Песков рассказал об участии Азербайджана в форматах СНГ
22 декабря 2025, 20:22
 
В миреРоссияАзербайджанАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала