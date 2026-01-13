Замглавы МИД России и посол Азербайджана обсудили взаимодействие стран

По сообщению на сайте МИД, встреча замглавы министерства и азербайджанского посла состоялась во вторник.

"В ходе беседы рассмотрены вопросы российско-азербайджанского взаимодействия на площадке Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - говорится в сообщении.