Замглавы МИД России и посол Азербайджана обсудили взаимодействие стран

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Заместитель главы МИД России Андрей Руденко и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев провели встречу, на которой обсудили взаимодействие стран в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщили в российском министерстве.
По сообщению на сайте МИД, встреча замглавы министерства и азербайджанского посла состоялась во вторник.
"В ходе беседы рассмотрены вопросы российско-азербайджанского взаимодействия на площадке Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - говорится в сообщении.
СВМДА является международным форумом по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии. Идея созыва СВМДА была впервые предложена первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 5 октября 1992 года на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Секретариат СВМДА, административный орган организации, находится в Астане.
