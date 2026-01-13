"Все подходит к концу": что предрекал Стивен Хокинг

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Стивен Хокинг не занимался мистикой и не заглядывал в хрустальный шар. Он предупреждал: у человечества осталось не так много времени. Некоторые из его предсказаний уже начинают сбываться. Другие звучат, как сценарий фантастического триллера. Но игнорировать их — значит рисковать будущим.

Ученый, которому нельзя не верить

Когда обычный человек рассуждает о конце света, это воспринимается как паника или фантазия. Но когда о судьбе цивилизации говорит обладатель лукасовской кафедры математики Кембриджского университета — той самой, которую 300 лет назад занимал Исаак Ньютон, — стоит прислушаться.

Хокинг не просто теоретизировал. Его расчеты проверены и признаны научным сообществом. Медаль Эйнштейна, премия Вольфа по физике, десятки почетных докторских степеней — это не регалии ради регалий. Это признание того, что этот человек понимал законы Вселенной глубже, чем кто-либо из современников.

Поэтому, когда Хокинг предупреждал об опасностях, он делал это не из желания напугать.

Почему нас не навещают из будущего

Многие надеются получить весточку от потомков, чего, по мнению Хокинга, не случится никогда. Машина времени останется мечтой, не больше.

"Даже если в будущем откроют какую-то иную теорию, не думаю, что путешествия во времени когда-либо станут возможными. В противном случае нас бы сейчас захлестывал поток туристов из будущего", — объяснял ученый.

Логика железная. Если хоть в одном из возможных будущих человечество изобретет способ путешествовать назад во времени, мы бы уже давно об этом узнали.

Хокинг проводил шуточные эксперименты — устраивал вечеринки для путешественников во времени, публикуя приглашения постфактум. Никто не пришел. Вывод однозначен: временной поток однонаправленный.

Молчание — лучшая стратегия

Хокинг был уверен: мы не одни во Вселенной. Математически это практически невозможно. Слишком много звезд, слишком много планет. Где-то там обязательно есть разум.

"Если пришелец с другой планеты протянет вам левую руку — не пожимайте ее. Он может состоять из антиматерии. Вы оба исчезнете в чудовищной вспышке света", — предостерегал ученый не без иронии.

Шутка имеет серьезный подтекст. Любая встреча с внеземной цивилизацией — это встреча с неизвестным. Если они опережают нас технологически на тысячи или миллионы лет, результат может быть непредсказуем. История показывает: когда развитая цивилизация встречает менее развитую, последней обычно не везет.

Хокинг призывал прекратить попытки привлечь внимание инопланетян. Посылать сигналы в космос, по его мнению, все равно, что в джунглях включать мегафон и кричать: "Эй, хищники, я здесь!"

Случайный апокалипсис

Технологии развиваются с невероятной скоростью. Редактирование генома, синтетическая биология, создание новых организмов — все это доступно не только государственным институтам, но и частным компаниям.

"Генетических лабораторий становится все больше, и за каждой не уследишь. Поэтому повышается опасность, что случайно или умышленно, мы можем создать вирус, который нас всех погубит", — предупреждал Хокинг.

Достаточно одной ошибки, одной утечки — и катастрофа станет реальностью.

Когда машина захочет своего

Сегодня нейросети пишут тексты, рисуют картины, ставят диагнозы. Завтра они могут захотеть чего-то большего. По словам ученого, однажды искусственный интеллект "может развить собственную волю — волю, которая находится в противоречии с нашей".

"Развитие этой отрасли будет либо лучшим, либо худшим из всего, что когда-либо случалось с человечеством", — предсказывал Хокинг.

Точка невозврата уже пройдена. Остановить развитие ИИ невозможно — слишком много стран, компаний, исследователей вовлечены в гонку.

Два двигателя самоуничтожения

Хокинг не питал иллюзий относительно человеческой природы. Он видел, как мы ведем себя на этой планете. Войны, загрязнение, истощение ресурсов, изменение климата.

"Мы рискуем уничтожить себя своей жадностью и глупостью", — констатировал он.

Уровень CO 2 в атмосфере растет. Ледники тают. Виды вымирают быстрее, чем когда-либо в истории. Океаны закисляются. Почва деградирует. При этом страны продолжают спорить, чья очередь сокращать выбросы. Корпорации продолжают выжимать прибыль из невозобновляемых ресурсов. Люди продолжают жить так, будто у нас есть запасная планета.

У нас ее нет. Пока.

По мнению Хокинга, единственный шанс на выживание — колонизация других, соседних планет. Если с Землей что-то случится, человечество продолжит существовать в другом месте.

Сегодня это уже не фантастика. Илон Маск публично заявил о планах создать самоподдерживающуюся колонию на Марсе. NASA готовит программу "Артемида" для возвращения на Луну и создания там постоянной базы.

Новая аристократия

Хокинг предсказывал появление "новой аристократии" — людей, генетически модифицированных для превосходства. Улучшенный интеллект, физическая сила, устойчивость к болезням. А ведь технологии редактирования генома уже существуют.

Такие технологии будут доступны не всем, и расслоение общества достигнет беспрецедентного уровня. Не просто богатые и бедные: сверхлюди будут жить дольше обычных и займут доминирующие позиции в обществе.

Конец истории: эволюционный скачок или исчезновение

Самое пугающее предсказание ученого — о финале. История человечества в том виде, в каком мы ее знаем, подходит к концу. Впереди два пути.

Первый — эволюционный скачок. Мы трансформируемся во что-то иное. Возможно, симбиоз с технологиями. Возможно, генетически модифицированный вид.

Второй путь — исчезновение. Человек как биологический вид прекратит существование. Причин может быть множество: искусственный патоген, неконтролируемый ИИ, климатическая катастрофа, столкновение с астероидом, ядерная война.

Хокинг не указывал точных дат. Но настаивал: времени осталось меньше, чем мы думаем. Процессы ускоряются, технологии развиваются, а значит, риски накапливаются.