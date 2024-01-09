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НАСА на год отложила пилотируемые полеты к Луне - РИА Новости, 10.01.2024
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Наука
 
22:07 09.01.2024 (обновлено: 00:27 10.01.2024)
https://ria.ru/20240109/missiya-1920402059.html
НАСА на год отложила пилотируемые полеты к Луне
НАСА на год отложила пилотируемые полеты к Луне - РИА Новости, 10.01.2024
НАСА на год отложила пилотируемые полеты к Луне
НАСА отложила пилотируемые полеты к Луне, орбитальную миссию Artemis II перенесли до сентября следующего года, сообщил глава управления Билл Нельсон на... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-09T22:07
2024-01-10T00:27
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. НАСА отложила пилотируемые полеты к Луне, орбитальную миссию Artemis II перенесли до сентября следующего года, сообщил глава управления Билл Нельсон на пресс-конференции."Безопасность — наш главный приоритет, и чтобы дать сотрудникам программы "Артемида" больше времени для решения проблем с разработкой, созданием и интеграцией миссий, мы даем больше времени для миссий Artemis II и Artemis III", — сказал он.По новому графику лунный пилотируемый полет, миссию Artemis II, запланировали на сентябрь 2025 года, а высадку экипажа на Луну — на 2026-й, уточнил Нельсон.Миссию Artemis IV, которая будет принимать участие в строительстве окололунной станции, перенесли на сентябрь 2028 года, добавил глава НАСА.Ранее сообщалось, что полет с миссией Artemis II пройдет в этом году, а посадка — в следующем. При этом эксперты, в том числе контрольное ведомство США, предупреждали, что многочисленные задержки не позволят уложиться в эти сроки.Сам Нельсон также подчеркивал, что НАСА не будет отправлять человека на Луну до полной уверенности в безопасности полетов и допускал их перенос.Эти новости поступили на фоне провала миссии по отправке на поверхность спутника Земли частного посадочного модуля Peregrine. Он стартовал на новейшей ракете-носителе Vulcan накануне и должен был приземлиться на Луну в конце февраля. Тем не менее через восемь часов после старта стало известно о проблемах с двигательной установкой аппарата.Сегодня компания Astrobotic, которая разработала лендер по контракту с НАСА, заявила, что зонд продолжает полет, но шансов на его мягкую посадку больше нет.
https://ria.ru/20240106/solntse-1919941148.html
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луна, наса, космос - риа наука, билл нельсон, европейское космическое агентство, сша, земля
Луна, НАСА, Космос - РИА Наука, Билл Нельсон, Европейское космическое агентство, США, Наука, Земля
НАСА на год отложила пилотируемые полеты к Луне

NASA отложило на год лунные миссии Artemis II и Artemis III

CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA LogoЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA Logo
Логотип НАСА. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. НАСА отложила пилотируемые полеты к Луне, орбитальную миссию Artemis II перенесли до сентября следующего года, сообщил глава управления Билл Нельсон на пресс-конференции.
"Безопасность — наш главный приоритет, и чтобы дать сотрудникам программы "Артемида" больше времени для решения проблем с разработкой, созданием и интеграцией миссий, мы даем больше времени для миссий Artemis II и Artemis III", — сказал он.
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По новому графику лунный пилотируемый полет, миссию Artemis II, запланировали на сентябрь 2025 года, а высадку экипажа на Луну — на 2026-й, уточнил Нельсон.
Миссию Artemis IV, которая будет принимать участие в строительстве окололунной станции, перенесли на сентябрь 2028 года, добавил глава НАСА.

Полет в рамках лунной программы Artemis I состоялся в ноябре 2022 года. Это был первый интегрированный запуск ракеты-носителя SLS и созданного совместно с Европейским космическим агентством корабля Orion.

Ранее сообщалось, что полет с миссией Artemis II пройдет в этом году, а посадка — в следующем. При этом эксперты, в том числе контрольное ведомство США, предупреждали, что многочисленные задержки не позволят уложиться в эти сроки.
Сам Нельсон также подчеркивал, что НАСА не будет отправлять человека на Луну до полной уверенности в безопасности полетов и допускал их перенос.
Эти новости поступили на фоне провала миссии по отправке на поверхность спутника Земли частного посадочного модуля Peregrine. Он стартовал на новейшей ракете-носителе Vulcan накануне и должен был приземлиться на Луну в конце февраля. Тем не менее через восемь часов после старта стало известно о проблемах с двигательной установкой аппарата.
Сегодня компания Astrobotic, которая разработала лендер по контракту с НАСА, заявила, что зонд продолжает полет, но шансов на его мягкую посадку больше нет.
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