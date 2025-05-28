Рейтинг@Mail.ru
Маск назвал полет на Марс главной целью SpaceX - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/mask-2019465617.html
Маск назвал полет на Марс главной целью SpaceX
Маск назвал полет на Марс главной целью SpaceX - РИА Новости, 28.05.2025
Маск назвал полет на Марс главной целью SpaceX
Американский предприниматель, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск в интервью газете Washington Post назвал полет на Марс главной целью, не исключив... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:07:00+03:00
2025-05-28T04:07:00+03:00
космос - риа наука
марс
луна
сша
илон маск
дональд трамп
наса
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/10/1563911070_0:216:2876:1834_1920x0_80_0_0_242c070da1d7f668d31f9c24b1093d7c.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Американский предприниматель, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск в интервью газете Washington Post назвал полет на Марс главной целью, не исключив при этом возможность совершения полета на Луну. "Я думаю, что главной целью должен быть Марс. Возможно, по пути мы вернемся на Луну. Но главной целью должен быть Марс, потому что это действительно следующий большой скачок после "Аполлона" (программа НАСА для осуществления высадки на Луну - ред.)", - сказал Маск. Шестого мая Маск выразил мнение, что для выживания человеческой цивилизации необходимо создание поселений на Марсе. В марте СМИ сообщили, что Маск работает над пересмотром программ и расходов НАСА, чтобы направить ресурсы на реализацию полета людей на Марс. Он также якобы пытался заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа для осуществления своих планов. Маск в апреле 2024 года заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая на текущий момент является новейшей моделью линейки.
https://ria.ru/20250419/voyna-2012121194.html
https://ria.ru/20250412/mars-2010889494.html
марс
луна
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/10/1563911070_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_320c17454125282e3b346b4ae674a9ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, марс, луна, сша, илон маск, дональд трамп, наса, spacex, в мире
Космос - РИА Наука, Марс, Луна, США, Илон Маск, Дональд Трамп, НАСА, SpaceX, В мире
Маск назвал полет на Марс главной целью SpaceX

Маск назвал полет на Марс главной целью, не исключив возможность полета на Луну

© Fotolia/artemp1Планета Марс
Планета Марс - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Fotolia/artemp1
Планета Марс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Американский предприниматель, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск в интервью газете Washington Post назвал полет на Марс главной целью, не исключив при этом возможность совершения полета на Луну.
"Я думаю, что главной целью должен быть Марс. Возможно, по пути мы вернемся на Луну. Но главной целью должен быть Марс, потому что это действительно следующий большой скачок после "Аполлона" (программа НАСА для осуществления высадки на Луну - ред.)", - сказал Маск.
Ядерный гриб. Кадр из кинофильма Служу Советскому Союзу - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
На Марсе была ядерная война: неожиданное исследование профессора Гарварда
19 апреля, 10:00
Шестого мая Маск выразил мнение, что для выживания человеческой цивилизации необходимо создание поселений на Марсе.
В марте СМИ сообщили, что Маск работает над пересмотром программ и расходов НАСА, чтобы направить ресурсы на реализацию полета людей на Марс. Он также якобы пытался заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа для осуществления своих планов.
Маск в апреле 2024 года заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая на текущий момент является новейшей моделью линейки.
Поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В РАН рассказали, можно ли слетать на Марс и обратно
12 апреля, 15:36
 
Космос - РИА НаукаМарсЛунаСШАИлон МаскДональд ТрампНАСАSpaceXВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала