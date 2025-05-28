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Маск назвал полет на Марс главной целью SpaceX
Маск назвал полет на Марс главной целью SpaceX - РИА Новости, 28.05.2025
Маск назвал полет на Марс главной целью SpaceX
Американский предприниматель, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск в интервью газете Washington Post назвал полет на Марс главной целью, не исключив... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:07:00+03:00
2025-05-28T04:07:00+03:00
2025-05-28T04:07:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Американский предприниматель, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск в интервью газете Washington Post назвал полет на Марс главной целью, не исключив при этом возможность совершения полета на Луну. "Я думаю, что главной целью должен быть Марс. Возможно, по пути мы вернемся на Луну. Но главной целью должен быть Марс, потому что это действительно следующий большой скачок после "Аполлона" (программа НАСА для осуществления высадки на Луну - ред.)", - сказал Маск. Шестого мая Маск выразил мнение, что для выживания человеческой цивилизации необходимо создание поселений на Марсе. В марте СМИ сообщили, что Маск работает над пересмотром программ и расходов НАСА, чтобы направить ресурсы на реализацию полета людей на Марс. Он также якобы пытался заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа для осуществления своих планов. Маск в апреле 2024 года заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая на текущий момент является новейшей моделью линейки.
https://ria.ru/20250419/voyna-2012121194.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, марс, луна, сша, илон маск, дональд трамп, наса, spacex, в мире
Космос - РИА Наука, Марс, Луна, США, Илон Маск, Дональд Трамп, НАСА, SpaceX, В мире
Маск назвал полет на Марс главной целью SpaceX
Маск назвал полет на Марс главной целью, не исключив возможность полета на Луну