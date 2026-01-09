ЦСКА одержал волевую победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ

ЦСКА набрал 52 очка и идет на пятом месте в таблице Западной конференции, где "драконы" (43 очка) располагаются на девятой позиции. В следующем матче московская команда 11 января примет столичный "Спартак", а китайский клуб днем позже дома сыграет с "Сочи".