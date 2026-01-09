ЦСКА одержал волевую победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл китайский клуб "Шанхайские драконы" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
09 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
17:09 • Прохор Полтапов
07:33 • Джейк Бисхофф
13:38 • Натан Сучезе
(Павел Акользин, Джейк Бисхофф)
Встреча, которая прошла в пятницу в Москве, закончилась волевой победой хозяев со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). У армейцев дубль оформил Прохор Полтапов (40-я и 58-я минуты), одна шайба на счету Максима Соркина (33). Авторами голов гостей стали Джейк Бишофф (8) и Нэйт Сукезе (14).
"Шанхайские драконы" провели 600-й матч в КХЛ. Команда выступает в лиге с сезона-2016/17, ранее она носила название "Куньлунь Ред Стар".
ЦСКА набрал 52 очка и идет на пятом месте в таблице Западной конференции, где "драконы" (43 очка) располагаются на девятой позиции. В следующем матче московская команда 11 января примет столичный "Спартак", а китайский клуб днем позже дома сыграет с "Сочи".
В другом матче тольяттинская "Лада" прервала семиматчевую серию поражений, на выезде обыграв "Сочи" со счетом 4:1.