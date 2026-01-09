Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА одержал волевую победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ
Хоккей
 
19:26 09.01.2026
ЦСКА одержал волевую победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ
ЦСКА одержал волевую победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
ЦСКА одержал волевую победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ
Московский ЦСКА обыграл китайский клуб "Шанхайские драконы" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T19:26:00+03:00
2026-01-09T19:26:00+03:00
хоккей
спорт
максим соркин
шанхайские драконы
континентальная хоккейная лига (кхл)
цска
хоккей, максим соркин, шанхайские драконы, континентальная хоккейная лига (кхл), цска
Хоккей, Спорт, Максим Соркин, Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА
ЦСКА одержал волевую победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ

ЦСКА обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл китайский клуб "Шанхайские драконы" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
09 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
ЦСКА
3 : 2
Шанхайские Драконы
17:09 • Прохор Полтапов
(Максим Соркин, Мак Холлоуэлл)
07:33 • Джейк Бисхофф
(Ник Меркли, Патрик Рыбар)
13:38 • Натан Сучезе
(Павел Акользин, Джейк Бисхофф)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в пятницу в Москве, закончилась волевой победой хозяев со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). У армейцев дубль оформил Прохор Полтапов (40-я и 58-я минуты), одна шайба на счету Максима Соркина (33). Авторами голов гостей стали Джейк Бишофф (8) и Нэйт Сукезе (14).
"Шанхайские драконы" провели 600-й матч в КХЛ. Команда выступает в лиге с сезона-2016/17, ранее она носила название "Куньлунь Ред Стар".
ЦСКА набрал 52 очка и идет на пятом месте в таблице Западной конференции, где "драконы" (43 очка) располагаются на девятой позиции. В следующем матче московская команда 11 января примет столичный "Спартак", а китайский клуб днем позже дома сыграет с "Сочи".
В другом матче тольяттинская "Лада" прервала семиматчевую серию поражений, на выезде обыграв "Сочи" со счетом 4:1.
