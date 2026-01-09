Россия рассматривает Таиланд как сильного кандидата в БРИКС, заявил посол

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия рассматривает Таиланд как сильного кандидата на присоединение к БРИКС, но решение будет приниматься консенсусом, заявил российский посол в Бангкоке Евгений Томихин.
"С момента обретения статуса государства-партнера власти Таиланда заявили, что будут стремиться к полноправному членству. В частности, в декабре официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун отметил, что в Бангкоке есть понимание важности присоединения королевства к БРИКС. Данный вопрос решается консенсусом участников объединения. Учитывая, что в 2026 году председательство в БРИКС переходит к Индии, официальные комментарии на эту тему будет делать Нью-Дели. Что касается России, то мы с самого начала рассматривали Таиланд в качестве сильного кандидата на присоединение к БРИКС", - сказал Томихин газете "Известия".
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году РФ, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами объединения. В январе прошлого года правительство Бразилии, которая тогда председательствовала в БРИКС, заявило о вступлении Индонезии в межгосударственное объединение в качестве полноправного участника.
