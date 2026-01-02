Новогодние каникулы в Москве и Петербурге: катки, ярмарки, выставки

Горожанка на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Жанна Старицына. В этом году зимние праздники растянулись на 12 дней. Чем заняться в столь долгие каникулы, чтобы не заскучать, куда сходить в Москве и Санкт-Петербурге в начале января — в материале РИА Новости.

Катки: лед, огни, музыка

Зимой Москва превращается в город катков — нарядных, шумных и фотогеничных. Один из самых атмосферных по традиции — у ГУМа . В этом сезоне его оформили в стиле дымковской игрушки: ярко, сказочно, очень по-новогоднему. Сеанс катания — час, последний выход на лед — в 22:30. Тем, кто хочет не просто кружить под музыку, а прокачать технику, — мастер-классы по фигурному катанию от школы Анастасии Гребенкиной или тренировки от Федерации хоккея России.

Еще вариант — каток в "Лужниках" , один из крупнейших в столице. Больше 16 тысяч квадратных метров, одновременно находиться на нем могут три тысячи человек. Кататься предлагают вокруг большой новогодней елки, а по вечерам часто демонстрируют тематические световые и звуковые шоу.

Самый длинный каток Москвы — на новой набережной музея-заповедника "Коломенское" , 1,7 километра. Над головой — гирлянды "звездное небо" из 14 миллионов лампочек. ВДНХ тоже не отстает, причем 3, 6 и 25 января каток там открыт до 2:30. Кроме коньков предлагают лазертаг и театрализованные представления.

Есть и бесплатные катки — например, в парке Северного речного вокзала и на Воробьевых горах. Но на сеанс нужно записаться заранее . Правила стандартные: не толкаться, уважать других и следить за порядком. Дети до десяти лет выходят на лед только в сопровождении взрослых.

Ярмарки: за сувенирами и настроением

Елки, гирлянды, музыка, запах выпечки и жареных каштанов — такая атмосфера царит на ярмарках. Помимо уже классических "мест силы" вроде ГУМа и ВДНХ, обратите внимание на площадку проекта "Московские сезоны" на Тверской площади . В теплой оранжерее проводят мастер-классы по изготовлению свечей и елочных игрушек, а рядом крутится эффектная карусель с лошадками. Детям предлагают бесплатно отправить новогоднюю открытку.

Не менее нарядная площадка проекта "Зима в Москве" — на Манежной площади. Главный хит — необычная фотозона. Гостей переодевают в дворян и барышень и снимают на старинную камеру. Детей особенно радуют леденцы-петушки в сувенирных лавках, а взрослые охотно разглядывают винтажные игрушки и гирлянды с флажками.

В "Музеоне" — "Фабрика подарков". Перед входом в конфетный павильон будто рассыпали гигантские леденцы, а внутри — пространство для мастер-классов, кинопоказов и настольных игр. Можно составить карту желаний, расписать елочные игрушки или самому сделать значок. Актуальное расписание лучше заранее проверить на сайте

На Старом Арбате внимание привлекает огромный "Мандарин" — сувенирный павильон, который уже успел стать звездой соцсетей. Если пройти чуть дальше по улице, можно наткнуться на столь же внушительные весы и узнать свой вес в мандаринах.

В Петербурге главная городская ярмарка — на Манежной площади. В этом году там совместили мотивы "Щелкунчика" и пушкинских сказок, гигантские фигуры Мышиного короля соседствуют с инсталляцией "Белка песенки поет". На Дворцовой площади можно бесплатно прокатиться с восьмиметровой горки на ватрушке.

Пространство SENO у Сенной площади более молодежное. Здесь поставили стеклянные навесы от снега и дождя, по вечерам играет джаз, а среди участников ярмарки много локальных брендов.

Выставки: искусство и вдохновение

Каникулы — отличный повод выбраться в музей. В ГМИИ имени А. С. Пушкина недавно открылась выставка "Марк Шагал. Радость земного притяжения" . Специально привезли оригинальные предметы мебели из семейного дома художника в Витебске, воссоздали атмосферу комнаты начала XX века.

В Третьяковской галерее на Крымском Валу — последний шанс увидеть масштабный проект "Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург" . Выставка закроется 18 января, в последние дни работает до 23:00. В корпусе на Кадашевской набережной — зимние пейзажи экспозиции "Арктика. Полюс цвета". А за современным искусством отправляйтесь в новое пространство "Зиларт" с необычным медным фасадом.

Есть и бесплатные варианты. Музей Москвы до 17 января приглашает на выставку "Архитектура для людей" . В экспозиции — зоны-оазисы, созданные московскими архитектурными бюро. Здесь просят разуться и буквально взаимодействовать с пространством: лежать, отдыхать, изучать инсталляции.

В Петербурге в "Манеже" — "Все Бенуа — Всё Бенуа" . Более 600 экспонатов, связанных с одной из самых блистательных художественных династий России, воссоздан кабинет Александра Бенуа, каким он был в 1920-е в Эрмитаже.

Тем, кто еще не добрался до выставки "Архип Куинджи. Иллюзия света" в Русском музее, самое время это сделать. Проект так популярен, что продлили часы работы — музей открыт с 9:30 до 23:00.