Новогодние каникулы в Москве и Петербурге: катки, ярмарки, выставки

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Жанна Старицына. В этом году зимние праздники растянулись на 12 дней. Чем заняться в столь долгие каникулы, чтобы не заскучать, куда сходить в Москве и Санкт-Петербурге в начале января — в материале РИА Новости.
Катки: лед, огни, музыка
ГУМ-каток на Красной площади
Зимой Москва превращается в город катков — нарядных, шумных и фотогеничных. Один из самых атмосферных по традиции — у ГУМа. В этом сезоне его оформили в стиле дымковской игрушки: ярко, сказочно, очень по-новогоднему. Сеанс катания — час, последний выход на лед — в 22:30. Тем, кто хочет не просто кружить под музыку, а прокачать технику, — мастер-классы по фигурному катанию от школы Анастасии Гребенкиной или тренировки от Федерации хоккея России.
Еще вариант — каток в "Лужниках", один из крупнейших в столице. Больше 16 тысяч квадратных метров, одновременно находиться на нем могут три тысячи человек. Кататься предлагают вокруг большой новогодней елки, а по вечерам часто демонстрируют тематические световые и звуковые шоу.
Самый длинный каток Москвы — на новой набережной музея-заповедника "Коломенское", 1,7 километра. Над головой — гирлянды "звездное небо" из 14 миллионов лампочек. ВДНХ тоже не отстает, причем 3, 6 и 25 января каток там открыт до 2:30. Кроме коньков предлагают лазертаг и театрализованные представления.
Есть и бесплатные катки — например, в парке Северного речного вокзала и на Воробьевых горах. Но на сеанс нужно записаться заранее. Правила стандартные: не толкаться, уважать других и следить за порядком. Дети до десяти лет выходят на лед только в сопровождении взрослых.
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПосетители на открытии "Катка у флагштока" в Санкт-Петербурге
В Петербурге — каток "У флагштока" на берегу Финского залива. Крупнейший в стране, 28 тысяч квадратных метров. Более камерный вариант — "Севкабель порт". Тут же — ледовая горка, рождественская ярмарка и новогодняя почта. А каток в Новой Голландии не боится оттепелей — благодаря системе охлаждения не растает даже при плюс десяти.
Ярмарки: за сувенирами и настроением
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк"Фабрика подарков" на площадке проекта "Зима в Москве" на Тверской площади
Елки, гирлянды, музыка, запах выпечки и жареных каштанов — такая атмосфера царит на ярмарках. Помимо уже классических "мест силы" вроде ГУМа и ВДНХ, обратите внимание на площадку проекта "Московские сезоны" на Тверской площади. В теплой оранжерее проводят мастер-классы по изготовлению свечей и елочных игрушек, а рядом крутится эффектная карусель с лошадками. Детям предлагают бесплатно отправить новогоднюю открытку.
Не менее нарядная площадка проекта "Зима в Москве" — на Манежной площади. Главный хит — необычная фотозона. Гостей переодевают в дворян и барышень и снимают на старинную камеру. Детей особенно радуют леденцы-петушки в сувенирных лавках, а взрослые охотно разглядывают винтажные игрушки и гирлянды с флажками.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНа площадке проекта "Зима в Москве" на Тверской площади
В "Музеоне" — "Фабрика подарков". Перед входом в конфетный павильон будто рассыпали гигантские леденцы, а внутри — пространство для мастер-классов, кинопоказов и настольных игр. Можно составить карту желаний, расписать елочные игрушки или самому сделать значок. Актуальное расписание лучше заранее проверить на сайте.
На Старом Арбате внимание привлекает огромный "Мандарин" — сувенирный павильон, который уже успел стать звездой соцсетей. Если пройти чуть дальше по улице, можно наткнуться на столь же внушительные весы и узнать свой вес в мандаринах.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПосетители на традиционной Рождественской ярмарке на Манежной площади в Санкт-Петербурге
В Петербурге главная городская ярмарка — на Манежной площади. В этом году там совместили мотивы "Щелкунчика" и пушкинских сказок, гигантские фигуры Мышиного короля соседствуют с инсталляцией "Белка песенки поет". На Дворцовой площади можно бесплатно прокатиться с восьмиметровой горки на ватрушке.
Пространство SENO у Сенной площади более молодежное. Здесь поставили стеклянные навесы от снега и дождя, по вечерам играет джаз, а среди участников ярмарки много локальных брендов.
Выставки: искусство и вдохновение
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВыставка "Марк Шагал. Радость земного притяжения" в Пушкинском музее
Каникулы — отличный повод выбраться в музей. В ГМИИ имени А. С. Пушкина недавно открылась выставка "Марк Шагал. Радость земного притяжения". Специально привезли оригинальные предметы мебели из семейного дома художника в Витебске, воссоздали атмосферу комнаты начала XX века.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
В Третьяковской галерее на Крымском Валу — последний шанс увидеть масштабный проект "Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург". Выставка закроется 18 января, в последние дни работает до 23:00. В корпусе на Кадашевской набережной — зимние пейзажи экспозиции "Арктика. Полюс цвета". А за современным искусством отправляйтесь в новое пространство "Зиларт" с необычным медным фасадом.
Есть и бесплатные варианты. Музей Москвы до 17 января приглашает на выставку "Архитектура для людей". В экспозиции — зоны-оазисы, созданные московскими архитектурными бюро. Здесь просят разуться и буквально взаимодействовать с пространством: лежать, отдыхать, изучать инсталляции.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВыставка "Все Бенуа — Всё Бенуа" во время пресс-показа в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
В Петербурге в "Манеже" — "Все Бенуа — Всё Бенуа". Более 600 экспонатов, связанных с одной из самых блистательных художественных династий России, воссоздан кабинет Александра Бенуа, каким он был в 1920-е в Эрмитаже.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВыставка "Архип Куинджи. Иллюзия света" в Санкт-Петербурге
Тем, кто еще не добрался до выставки "Архип Куинджи. Иллюзия света" в Русском музее, самое время это сделать. Проект так популярен, что продлили часы работы — музей открыт с 9:30 до 23:00.
Следить за актуальными новогодними и рождественскими событиями в столице удобно на сайте проекта "Зима в Москве" — там легко составить праздничный маршрут на любой вкус.