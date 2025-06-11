Рейтинг@Mail.ru
Выставка-блокбастер: в Третьяковке показывают все шедевры Карла Брюллова - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 11.06.2025 (обновлено: 08:04 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/vystavka-2022005661.html
Выставка-блокбастер: в Третьяковке показывают все шедевры Карла Брюллова
Выставка-блокбастер: в Третьяковке показывают все шедевры Карла Брюллова - РИА Новости, 11.06.2025
Выставка-блокбастер: в Третьяковке показывают все шедевры Карла Брюллова
Этот живописец по узнаваемости картин сравним, пожалуй, только с Иваном Шишкиным и Валентином Серовым, поэтому открывшаяся в Новой Третьяковке выставка... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:00:00+03:00
2025-06-11T08:04:00+03:00
культура
музеи
куда сходить
фото
фото - культура
карл брюллов
что посмотреть
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022014128_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_99ee725c21744db1b2a1a91b3b0f26a3.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. Этот живописец по узнаваемости картин сравним, пожалуй, только с Иваном Шишкиным и Валентином Серовым, поэтому открывшаяся в Новой Третьяковке выставка наверняка станет хитом года. В экспозиции — все главные шедевры Карла Брюллова: "Всадница", "Последний день Помпеи", "Гадающая Светлана", "Вирсавия", "Итальянский полдень", "У Богородицкого дуба". Всего 174 работы, включая графику. Хрестоматийные полотна, растиражированные в репродукциях, непременно нужно увидеть самим — впечатление невероятное.
москва
рим
италия
европа
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022014128_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_1de98ae2005a7090bdc7d61ddcc3c340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
музеи, куда сходить , фото, фото - культура, карл брюллов, что посмотреть , москва, третьяковская галерея, новая третьяковская галерея, выставки, культура-важное, картины, новости культуры, фото, рим, италия, европа, санкт-петербург
Культура, Музеи, куда сходить , Фото, Фото - Культура, Карл Брюллов, что посмотреть , Москва, Третьяковская галерея, Новая Третьяковская галерея, Выставки, Культура-Важное, картины, Новости культуры, Рим, Италия, Европа, Санкт-Петербург
Выставка-блокбастер: в Третьяковке показывают все шедевры Карла Брюллова

В Новой Третьяковке открылась выставка "Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. Этот живописец по узнаваемости картин сравним, пожалуй, только с Иваном Шишкиным и Валентином Серовым, поэтому открывшаяся в Новой Третьяковке выставка наверняка станет хитом года. В экспозиции — все главные шедевры Карла Брюллова: "Всадница", "Последний день Помпеи", "Гадающая Светлана", "Вирсавия", "Итальянский полдень", "У Богородицкого дуба". Всего 174 работы, включая графику. Хрестоматийные полотна, растиражированные в репродукциях, непременно нужно увидеть самим — впечатление невероятное.
© Фото предоставлено Третьяковской галереей

"Сама фамилия его предполагала взрывной характер, яркий и сильный темперамент (brulant по-французски — "жгучий", "горячий", "раскаленный"). Современники называли Брюллова пламенным, огненным, сравнивая с самим Везувием. Он был фигурой неоднозначной и вызывал не только восхищение, критики тоже хватало. Но именно его поездка в Италию прославила русское искусство в Европе", — рассказывает заместитель директора Третьяковской галереи Татьяна Юденкова.

Выставка Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург

"Сама фамилия его предполагала взрывной характер, яркий и сильный темперамент (brulant по-французски — "жгучий", "горячий", "раскаленный"). Современники называли Брюллова пламенным, огненным, сравнивая с самим Везувием. Он был фигурой неоднозначной и вызывал не только восхищение, критики тоже хватало. Но именно его поездка в Италию прославила русское искусство в Европе", — рассказывает заместитель директора Третьяковской галереи Татьяна Юденкова.

© Фото предоставлено Третьяковской галереей
1 из 14
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В экспозиции три главных раздела — Рим, Москва и Петербург. Это места силы художника, которые сформировали его эстетическое и личное мировоззрение, говорит куратор Людмила Маркина.

В тотально темном пространстве выставки, где подсвечены только картины, эти зоны выделены цветными полосками на полу и соответствующей информацией на стенах.

В отдельных пространствах — графические и живописные эскизы росписей Исаакиевского собора, этюды к масштабному полотну "Последний день Помпеи" и ролик о его создании с эффектом присутствия посетителя внутри шедевра.

Посетители на выставке Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

В экспозиции три главных раздела — Рим, Москва и Петербург. Это места силы художника, которые сформировали его эстетическое и личное мировоззрение, говорит куратор Людмила Маркина.

В тотально темном пространстве выставки, где подсвечены только картины, эти зоны выделены цветными полосками на полу и соответствующей информацией на стенах.

В отдельных пространствах — графические и живописные эскизы росписей Исаакиевского собора, этюды к масштабному полотну "Последний день Помпеи" и ролик о его создании с эффектом присутствия посетителя внутри шедевра.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Еще один раздел на антресолях — незаконченные картины. "Это особенность художника. Во многих его произведениях вы найдете что-то незавершенное. Даже "Последний день Помпеи" он мог забросить, если бы не настойчивость промышленника и мецената Демидова и денежный стимул от него", — отмечает куратор.

Посетительница рассматривает картину Последний день Помпеи на выставке Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Еще один раздел на антресолях — незаконченные картины. "Это особенность художника. Во многих его произведениях вы найдете что-то незавершенное. Даже "Последний день Помпеи" он мог забросить, если бы не настойчивость промышленника и мецената Демидова и денежный стимул от него", — отмечает куратор.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 14
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В ходе подготовки к выставке подтвердилась легенда о том, что вспыльчивый мастер, разочаровавшись в своей картине "Вирсавия", кинул в нее сапог. Технико-технологическая экспертиза установила: действительно, полотно повреждено в результате удара неким предметом.

Посетительница фотографирует картину Вирсавия на выставке Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

В ходе подготовки к выставке подтвердилась легенда о том, что вспыльчивый мастер, разочаровавшись в своей картине "Вирсавия", кинул в нее сапог. Технико-технологическая экспертиза установила: действительно, полотно повреждено в результате удара неким предметом.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Критик, литератор Павел Каменский писал: "Когда мне грустно и проза жизни давит на меня своей пустотой, я подхожу к картинам Брюллова, смотрю на них. Они возвышают ум, радуют своей красотой, и это может производить только самое возвышенное искусство".

Художник был темпераментным человеком — если не видел в своей работе смысла, не чувствовал энтузиазма, то просто прекращал ее. Поэтому все его полотна излучают такую мощную энергию, характерную для него самого.

На фото: картина "Пери и Ангел".

Картина Пери и Ангел работы Карла Брюллова на выставке Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Критик, литератор Павел Каменский писал: "Когда мне грустно и проза жизни давит на меня своей пустотой, я подхожу к картинам Брюллова, смотрю на них. Они возвышают ум, радуют своей красотой, и это может производить только самое возвышенное искусство".

Художник был темпераментным человеком — если не видел в своей работе смысла, не чувствовал энтузиазма, то просто прекращал ее. Поэтому все его полотна излучают такую мощную энергию, характерную для него самого.

На фото: картина "Пери и Ангел".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 14
© Фото предоставлено Третьяковской галереей

Встречает посетителей всем известная "Всадница".

Юная прекрасная наездница останавливает ретивого коня. В этой работе завораживают игра противоположностей и противоречий, "дзеновское" спокойствие ангелоподобного лица девушки и бешеный, полный страсти взгляд животного.

Именно с этого полотна начался интерес Карла Брюллова к женской натуре.

Репродукция картины Всадница. Портрет Джованины и Амацилии Пачини, воспитанниц графини Ю. П. Самойловой, Карл Брюллов, 1832 год

Встречает посетителей всем известная "Всадница".

Юная прекрасная наездница останавливает ретивого коня. В этой работе завораживают игра противоположностей и противоречий, "дзеновское" спокойствие ангелоподобного лица девушки и бешеный, полный страсти взгляд животного.

Именно с этого полотна начался интерес Карла Брюллова к женской натуре.

© Фото предоставлено Третьяковской галереей
6 из 14
© Фото предоставлено Третьяковской галереей

По воспоминаниям современников, не было ни одного художника, который бы так почитал женскую красоту, как Брюллов. А сам Карл Павлович говорил, что именно женщиной должно увенчаться мироздание. На его картинах все дамы выглядят как королевы, в каком бы амплуа они ни выступали — любящая мать, сестра, крестьянка за работой, светская львица. Художник филигранно и тщательно, с большой любовью изображал ювелирные украшения, тончайшие кружева, завитки волос, складки ткани на платьях.

Выставка Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург

По воспоминаниям современников, не было ни одного художника, который бы так почитал женскую красоту, как Брюллов. А сам Карл Павлович говорил, что именно женщиной должно увенчаться мироздание. На его картинах все дамы выглядят как королевы, в каком бы амплуа они ни выступали — любящая мать, сестра, крестьянка за работой, светская львица. Художник филигранно и тщательно, с большой любовью изображал ювелирные украшения, тончайшие кружева, завитки волос, складки ткани на платьях.

© Фото предоставлено Третьяковской галереей
7 из 14
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Многие женщины хотели ему позировать, но художник сам отбирал моделей — преимущественно молодых, полных здоровья и энергии. Говорил, что для него важно в человеке видеть некий роман, который ему интересно прочитать. Поэтому с заказчицами перед работой непременно долго беседовал.

На фото: посетители возле портрета великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией.

Посетители возле портрета великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией на выставке Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москв

Многие женщины хотели ему позировать, но художник сам отбирал моделей — преимущественно молодых, полных здоровья и энергии. Говорил, что для него важно в человеке видеть некий роман, который ему интересно прочитать. Поэтому с заказчицами перед работой непременно долго беседовал.

На фото: посетители возле портрета великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Откуда такая любовь к женской натуре? Дело в том, что Карл Брюллов с десяти лет учился в Академии художеств — закрытом заведении. Ни материнского тепла, ни дамского общества. Приехав по стипендии от Императорского общества поощрения художников в Италию, юный мастер, конечно, был поражен местными девушками в экзотических, дерзких, открытых нарядах.

В работе "Итальянский полдень" он очень чувственно изобразил прекрасную крестьянку, собирающую виноград. Для русской публики это было чем-то сверхъестественным.

Посетительница на выставке Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Откуда такая любовь к женской натуре? Дело в том, что Карл Брюллов с десяти лет учился в Академии художеств — закрытом заведении. Ни материнского тепла, ни дамского общества. Приехав по стипендии от Императорского общества поощрения художников в Италию, юный мастер, конечно, был поражен местными девушками в экзотических, дерзких, открытых нарядах.

В работе "Итальянский полдень" он очень чувственно изобразил прекрасную крестьянку, собирающую виноград. Для русской публики это было чем-то сверхъестественным.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В Италию Карл Павлович приехал вместе с братом — придворным архитектором Александром Брюлловым (портрет есть в экспозиции).

Неаполитанское правительство пригласило Александра принять участие в археологических исследованиях древнего города. Именно брат подсказал художнику идею самой значимой его картины "Последний день Помпеи", поделившись своими впечатлениями от раскопок.

На этом полотне мастер в аллегорической форме показал гибель античной цивилизации, но, как и положено романтику, — через трагедии конкретных людей. Себя он там тоже изобразил — в образе молодого человека, поднимающего над головой ящик с принадлежностями для рисования.

Посетители на выставке Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

В Италию Карл Павлович приехал вместе с братом — придворным архитектором Александром Брюлловым (портрет есть в экспозиции).

Неаполитанское правительство пригласило Александра принять участие в археологических исследованиях древнего города. Именно брат подсказал художнику идею самой значимой его картины "Последний день Помпеи", поделившись своими впечатлениями от раскопок.

На этом полотне мастер в аллегорической форме показал гибель античной цивилизации, но, как и положено романтику, — через трагедии конкретных людей. Себя он там тоже изобразил — в образе молодого человека, поднимающего над головой ящик с принадлежностями для рисования.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 14
© Фото предоставлено Третьяковской галереей

Брюллов ввел моду на итальянские жанровые картины. Их активно заказывали, путешествия тогда входили в моду.

Одна из таких вещей — "У Богородицкого дуба". Путники несут подношения образу Мадонны, установленному в дупле дерева. Подобные священные места встречались на паломнических маршрутах, вблизи от источников воды.

Репродукция картины У Богородицкого дуба, Карл Брюллов, 1835 год

Брюллов ввел моду на итальянские жанровые картины. Их активно заказывали, путешествия тогда входили в моду.

Одна из таких вещей — "У Богородицкого дуба". Путники несут подношения образу Мадонны, установленному в дупле дерева. Подобные священные места встречались на паломнических маршрутах, вблизи от источников воды.

© Фото предоставлено Третьяковской галереей
11 из 14
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Карл Павлович написал более 30 автопортретов.

Он был сложным человеком, и, по всей видимости, изображение себя в разные периоды жизни было для него способом оценить свое внутреннее состояние — как поход к психологу.

Посетители на выставке Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Карл Павлович написал более 30 автопортретов.

Он был сложным человеком, и, по всей видимости, изображение себя в разные периоды жизни было для него способом оценить свое внутреннее состояние — как поход к психологу.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Знаковое полотно петербуржского периода Брюллова — "Осада Пскова". Эту картину ругали за сумбурность сюжета. Автор действительно смешал несколько ключевых моментов этой драматической истории — и крестный ход, и битву, и помощь женщин и детей воинам. Но работа поражает масштабом и вниманием к мельчайшим деталям.

Посетители у картины Осада Пскова на выставке Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Знаковое полотно петербуржского периода Брюллова — "Осада Пскова". Эту картину ругали за сумбурность сюжета. Автор действительно смешал несколько ключевых моментов этой драматической истории — и крестный ход, и битву, и помощь женщин и детей воинам. Но работа поражает масштабом и вниманием к мельчайшим деталям.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
13 из 14
© Фото предоставлено Третьяковской галереей

С хорошо известным скульптурным портретом Брюллова работы Ивана Витали, тоже представленным в экспозиции, связана интересная история. Бюсты популярного художника тогда были во многих домах. Но после скандального расставания живописца с юной женой после месяца брака их стали разбивать. В Третьяковке — один из уцелевших экземпляров.

На надгробии Карла Петровича на некатолическом кладбище Тестаччо в Риме также установлен бюст работы Ивана Петровича Витали.

Выставка Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург

С хорошо известным скульптурным портретом Брюллова работы Ивана Витали, тоже представленным в экспозиции, связана интересная история. Бюсты популярного художника тогда были во многих домах. Но после скандального расставания живописца с юной женой после месяца брака их стали разбивать. В Третьяковке — один из уцелевших экземпляров.

На надгробии Карла Петровича на некатолическом кладбище Тестаччо в Риме также установлен бюст работы Ивана Петровича Витали.

© Фото предоставлено Третьяковской галереей
14 из 14
 
КультураМузеикуда сходитьФотоФото - КультураКарл Брюлловчто посмотретьМоскваТретьяковская галереяНовая Третьяковская галереяВыставкиКультура-ВажноекартиныНовости культурыРимИталияЕвропаСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала