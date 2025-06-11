Выставка-блокбастер: в Третьяковке показывают все шедевры Карла Брюллова

В экспозиции три главных раздела — Рим, Москва и Петербург. Это места силы художника, которые сформировали его эстетическое и личное мировоззрение, говорит куратор Людмила Маркина.

В тотально темном пространстве выставки, где подсвечены только картины, эти зоны выделены цветными полосками на полу и соответствующей информацией на стенах.

В отдельных пространствах — графические и живописные эскизы росписей Исаакиевского собора, этюды к масштабному полотну "Последний день Помпеи" и ролик о его создании с эффектом присутствия посетителя внутри шедевра.