Выставка-блокбастер: в Третьяковке показывают все шедевры Карла Брюллова

В Новой Третьяковке открылась выставка "Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург"
"Сама фамилия его предполагала взрывной характер, яркий и сильный темперамент (brulant по-французски — "жгучий", "горячий", "раскаленный"). Современники называли Брюллова пламенным, огненным, сравнивая с самим Везувием. Он был фигурой неоднозначной и вызывал не только восхищение, критики тоже хватало. Но именно его поездка в Италию прославила русское искусство в Европе", — рассказывает заместитель директора Третьяковской галереи Татьяна Юденкова.
"Сама фамилия его предполагала взрывной характер, яркий и сильный темперамент (brulant по-французски — "жгучий", "горячий", "раскаленный"). Современники называли Брюллова пламенным, огненным, сравнивая с самим Везувием. Он был фигурой неоднозначной и вызывал не только восхищение, критики тоже хватало. Но именно его поездка в Италию прославила русское искусство в Европе", — рассказывает заместитель директора Третьяковской галереи Татьяна Юденкова.
В экспозиции три главных раздела — Рим, Москва и Петербург. Это места силы художника, которые сформировали его эстетическое и личное мировоззрение, говорит куратор Людмила Маркина.
В тотально темном пространстве выставки, где подсвечены только картины, эти зоны выделены цветными полосками на полу и соответствующей информацией на стенах.
В отдельных пространствах — графические и живописные эскизы росписей Исаакиевского собора, этюды к масштабному полотну "Последний день Помпеи" и ролик о его создании с эффектом присутствия посетителя внутри шедевра.
В экспозиции три главных раздела — Рим, Москва и Петербург. Это места силы художника, которые сформировали его эстетическое и личное мировоззрение, говорит куратор Людмила Маркина.
В тотально темном пространстве выставки, где подсвечены только картины, эти зоны выделены цветными полосками на полу и соответствующей информацией на стенах.
В отдельных пространствах — графические и живописные эскизы росписей Исаакиевского собора, этюды к масштабному полотну "Последний день Помпеи" и ролик о его создании с эффектом присутствия посетителя внутри шедевра.
Еще один раздел на антресолях — незаконченные картины. "Это особенность художника. Во многих его произведениях вы найдете что-то незавершенное. Даже "Последний день Помпеи" он мог забросить, если бы не настойчивость промышленника и мецената Демидова и денежный стимул от него", — отмечает куратор.
Еще один раздел на антресолях — незаконченные картины. "Это особенность художника. Во многих его произведениях вы найдете что-то незавершенное. Даже "Последний день Помпеи" он мог забросить, если бы не настойчивость промышленника и мецената Демидова и денежный стимул от него", — отмечает куратор.
В ходе подготовки к выставке подтвердилась легенда о том, что вспыльчивый мастер, разочаровавшись в своей картине "Вирсавия", кинул в нее сапог. Технико-технологическая экспертиза установила: действительно, полотно повреждено в результате удара неким предметом.
В ходе подготовки к выставке подтвердилась легенда о том, что вспыльчивый мастер, разочаровавшись в своей картине "Вирсавия", кинул в нее сапог. Технико-технологическая экспертиза установила: действительно, полотно повреждено в результате удара неким предметом.
Критик, литератор Павел Каменский писал: "Когда мне грустно и проза жизни давит на меня своей пустотой, я подхожу к картинам Брюллова, смотрю на них. Они возвышают ум, радуют своей красотой, и это может производить только самое возвышенное искусство".
Художник был темпераментным человеком — если не видел в своей работе смысла, не чувствовал энтузиазма, то просто прекращал ее. Поэтому все его полотна излучают такую мощную энергию, характерную для него самого.
На фото: картина "Пери и Ангел".
Критик, литератор Павел Каменский писал: "Когда мне грустно и проза жизни давит на меня своей пустотой, я подхожу к картинам Брюллова, смотрю на них. Они возвышают ум, радуют своей красотой, и это может производить только самое возвышенное искусство".
Художник был темпераментным человеком — если не видел в своей работе смысла, не чувствовал энтузиазма, то просто прекращал ее. Поэтому все его полотна излучают такую мощную энергию, характерную для него самого.
На фото: картина "Пери и Ангел".
Встречает посетителей всем известная "Всадница".
Юная прекрасная наездница останавливает ретивого коня. В этой работе завораживают игра противоположностей и противоречий, "дзеновское" спокойствие ангелоподобного лица девушки и бешеный, полный страсти взгляд животного.
Именно с этого полотна начался интерес Карла Брюллова к женской натуре.
Встречает посетителей всем известная "Всадница".
Юная прекрасная наездница останавливает ретивого коня. В этой работе завораживают игра противоположностей и противоречий, "дзеновское" спокойствие ангелоподобного лица девушки и бешеный, полный страсти взгляд животного.
Именно с этого полотна начался интерес Карла Брюллова к женской натуре.
По воспоминаниям современников, не было ни одного художника, который бы так почитал женскую красоту, как Брюллов. А сам Карл Павлович говорил, что именно женщиной должно увенчаться мироздание. На его картинах все дамы выглядят как королевы, в каком бы амплуа они ни выступали — любящая мать, сестра, крестьянка за работой, светская львица. Художник филигранно и тщательно, с большой любовью изображал ювелирные украшения, тончайшие кружева, завитки волос, складки ткани на платьях.
По воспоминаниям современников, не было ни одного художника, который бы так почитал женскую красоту, как Брюллов. А сам Карл Павлович говорил, что именно женщиной должно увенчаться мироздание. На его картинах все дамы выглядят как королевы, в каком бы амплуа они ни выступали — любящая мать, сестра, крестьянка за работой, светская львица. Художник филигранно и тщательно, с большой любовью изображал ювелирные украшения, тончайшие кружева, завитки волос, складки ткани на платьях.
Многие женщины хотели ему позировать, но художник сам отбирал моделей — преимущественно молодых, полных здоровья и энергии. Говорил, что для него важно в человеке видеть некий роман, который ему интересно прочитать. Поэтому с заказчицами перед работой непременно долго беседовал.
На фото: посетители возле портрета великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией.
Многие женщины хотели ему позировать, но художник сам отбирал моделей — преимущественно молодых, полных здоровья и энергии. Говорил, что для него важно в человеке видеть некий роман, который ему интересно прочитать. Поэтому с заказчицами перед работой непременно долго беседовал.
На фото: посетители возле портрета великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией.
Откуда такая любовь к женской натуре? Дело в том, что Карл Брюллов с десяти лет учился в Академии художеств — закрытом заведении. Ни материнского тепла, ни дамского общества. Приехав по стипендии от Императорского общества поощрения художников в Италию, юный мастер, конечно, был поражен местными девушками в экзотических, дерзких, открытых нарядах.
В работе "Итальянский полдень" он очень чувственно изобразил прекрасную крестьянку, собирающую виноград. Для русской публики это было чем-то сверхъестественным.
Откуда такая любовь к женской натуре? Дело в том, что Карл Брюллов с десяти лет учился в Академии художеств — закрытом заведении. Ни материнского тепла, ни дамского общества. Приехав по стипендии от Императорского общества поощрения художников в Италию, юный мастер, конечно, был поражен местными девушками в экзотических, дерзких, открытых нарядах.
В работе "Итальянский полдень" он очень чувственно изобразил прекрасную крестьянку, собирающую виноград. Для русской публики это было чем-то сверхъестественным.
В Италию Карл Павлович приехал вместе с братом — придворным архитектором Александром Брюлловым (портрет есть в экспозиции).
Неаполитанское правительство пригласило Александра принять участие в археологических исследованиях древнего города. Именно брат подсказал художнику идею самой значимой его картины "Последний день Помпеи", поделившись своими впечатлениями от раскопок.
На этом полотне мастер в аллегорической форме показал гибель античной цивилизации, но, как и положено романтику, — через трагедии конкретных людей. Себя он там тоже изобразил — в образе молодого человека, поднимающего над головой ящик с принадлежностями для рисования.
В Италию Карл Павлович приехал вместе с братом — придворным архитектором Александром Брюлловым (портрет есть в экспозиции).
Неаполитанское правительство пригласило Александра принять участие в археологических исследованиях древнего города. Именно брат подсказал художнику идею самой значимой его картины "Последний день Помпеи", поделившись своими впечатлениями от раскопок.
На этом полотне мастер в аллегорической форме показал гибель античной цивилизации, но, как и положено романтику, — через трагедии конкретных людей. Себя он там тоже изобразил — в образе молодого человека, поднимающего над головой ящик с принадлежностями для рисования.
Брюллов ввел моду на итальянские жанровые картины. Их активно заказывали, путешествия тогда входили в моду.
Одна из таких вещей — "У Богородицкого дуба". Путники несут подношения образу Мадонны, установленному в дупле дерева. Подобные священные места встречались на паломнических маршрутах, вблизи от источников воды.
Брюллов ввел моду на итальянские жанровые картины. Их активно заказывали, путешествия тогда входили в моду.
Одна из таких вещей — "У Богородицкого дуба". Путники несут подношения образу Мадонны, установленному в дупле дерева. Подобные священные места встречались на паломнических маршрутах, вблизи от источников воды.
Карл Павлович написал более 30 автопортретов.
Он был сложным человеком, и, по всей видимости, изображение себя в разные периоды жизни было для него способом оценить свое внутреннее состояние — как поход к психологу.
Карл Павлович написал более 30 автопортретов.
Он был сложным человеком, и, по всей видимости, изображение себя в разные периоды жизни было для него способом оценить свое внутреннее состояние — как поход к психологу.
Знаковое полотно петербуржского периода Брюллова — "Осада Пскова". Эту картину ругали за сумбурность сюжета. Автор действительно смешал несколько ключевых моментов этой драматической истории — и крестный ход, и битву, и помощь женщин и детей воинам. Но работа поражает масштабом и вниманием к мельчайшим деталям.
Знаковое полотно петербуржского периода Брюллова — "Осада Пскова". Эту картину ругали за сумбурность сюжета. Автор действительно смешал несколько ключевых моментов этой драматической истории — и крестный ход, и битву, и помощь женщин и детей воинам. Но работа поражает масштабом и вниманием к мельчайшим деталям.
С хорошо известным скульптурным портретом Брюллова работы Ивана Витали, тоже представленным в экспозиции, связана интересная история. Бюсты популярного художника тогда были во многих домах. Но после скандального расставания живописца с юной женой после месяца брака их стали разбивать. В Третьяковке — один из уцелевших экземпляров.
На надгробии Карла Петровича на некатолическом кладбище Тестаччо в Риме также установлен бюст работы Ивана Петровича Витали.
С хорошо известным скульптурным портретом Брюллова работы Ивана Витали, тоже представленным в экспозиции, связана интересная история. Бюсты популярного художника тогда были во многих домах. Но после скандального расставания живописца с юной женой после месяца брака их стали разбивать. В Третьяковке — один из уцелевших экземпляров.
На надгробии Карла Петровича на некатолическом кладбище Тестаччо в Риме также установлен бюст работы Ивана Петровича Витали.