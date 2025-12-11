Пролетая над городом: тайны необычных картин и нелегкой судьбы Шагала

Семья Шагала была бедной, с девятью детьми. Будущий художник — старший, самый необычный и талантливый. Отец работал помощником в селедочной лавке — переворачивал бочки. Мать держала бакалейную лавку при доме и считалась главой семьи.

Именно она поддержала Марка в его стремлении учиться рисовать — отвела в школу Иегуды Пэна, выпускника Петербургской академии художеств. Учитель почувствовал талант мальчика и с какого-то момента стал заниматься с ним бесплатно.