Пролетая над городом: тайны необычных картин и нелегкой судьбы Шагала
Культура
 
08:00 11.12.2025
Пролетая над городом: тайны необычных картин и нелегкой судьбы Шагала
Пролетая над городом: тайны необычных картин и нелегкой судьбы Шагала
В главном здании ГМИИ им. Пушкина открылась выставка одного из самых загадочных и ярких художников прошлого столетия — "Марк Шагал. Радость земного притяжения".
москва
витебск
париж
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Светлана Вовк. В главном здании ГМИИ им. Пушкина открылась выставка одного из самых загадочных и ярких художников прошлого столетия — "Марк Шагал. Радость земного притяжения". В экспозиции и самые узнаваемые картины, и вещи, которые ранее никогда не показывали публике. Произведения дополнены цитатами из автобиографической книги "Моя жизнь". Подлинные предметы мебели из дома живописца в Витебске — в атмосферной инсталляции, точно воссоздающей исторический интерьер. Подробнее об одном из самых масштабных выставочных проектов уходящего года — в фотоленте РИА Новости.
В основе экспозиции — произведения конца 1900-х — 1922 годов. Множество картин разных периодов с изображениями родных и любимых Шагалом городов. В Витебске жила семья художника, а в Лиозно детей привозили на лето к бабушке и дедушке.

Семья Шагала была бедной, с девятью детьми. Будущий художник — старший, самый необычный и талантливый. Отец работал помощником в селедочной лавке — переворачивал бочки. Мать держала бакалейную лавку при доме и считалась главой семьи.

Именно она поддержала Марка в его стремлении учиться рисовать — отвела в школу Иегуды Пэна, выпускника Петербургской академии художеств. Учитель почувствовал талант мальчика и с какого-то момента стал заниматься с ним бесплатно.

На одной из картин изображена лавка мясника— деда художника. Уже в этом раннем произведении можно увидеть знаменитых шагаловских козочек и коров. Здесь они — как бы оживающие в его воображении туши.

С картинами, наполненными бытовыми деталями, соседствуют метафоричные работы. Их мастер создал на рубеже 1920-х. К этому периоду относятся образы парящих в воздухе влюбленных — символические воплощения чувств. В "Над городом" и "Прогулке" изображения витебских провинциальных улочек переплетаются со сказочными мотивами — плодом фантазии Шагала.

Музой Шагала всю его жизнь была возлюбленная, а потом и жена Белла. Ее черты узнаются практически во всех женских образах и в ангельских.

Несколько работ связано с темой окна. Для художника это зримая и незримая граница пространства его комнаты и мира, который стоит рассматривать, изучать, изображать. Это и символ возможности наблюдать. При этом все окна Шагала реальны: одно — в Витебске, другое — в Лиозно, третье — на даче, где он проводил медовый месяц с Беллой.

Есть работы, которые никогда прежде не выставлялись. Впервые в таком объеме будет представлен цикл рисунков, посвященных Первой мировой войне. А также иллюстрации Шагала к сказкам Дер Нистера. Эта детская книга была опубликована только один раз, в 1917-м, на идише.

В экспозиции и иллюстрации к поэме Гоголя "Мертвые души", созданные в 1923-1926 годах, уже после окончательного отъезда художника за границу. Скучая по родине, он продолжал писать произведения, связанные с жизнью в России.

В Белом зале — два очень важных в творчестве Шагала произведения: "Красный еврей" и "Автопортрет". Они совершенно разные. Первая работа — созданная в национальной образной изобразительной традиции, впитанной еще с детства. Вторая — демонстрация того, что он был европейским художником и многое подчерпнул, проведя несколько лет в Париже. Этот город стал для него школой цвета, формы, местом, где рождается все новое искусство.

На фото: директор Государственного Русского музея Алла Манилова на выставке "Марк Шагал. Радость земного притяжения"

Центр экспозиции в Белом зале — воссозданное архитекторами выставки пространство зрительного зала Еврейского камерного театра. Для него художник в 1920-м расписал девять панно (до нас дошло семь). Они, несмотря на все перипетии, хорошо сохранились, потому что выполнены не на холсте, а на голландском тканом полотне. А в краски добавлен каолин, который дает немного бликующий эффект, если посмотреть под некоторым углом.

Можно ознакомиться и с письмом Шагала в вышестоящие инстанции, где художник просит пускать в театр не только зрителей, но и всех желающих посмотреть на его панно. Таким образом, когда не шли спектакли, туда можно было зайти и просто полюбоваться искусством.

Чтобы ощутить атмосферу провинциального города, который так любил художник, можно заглянуть в реконструированное пространство дома его семьи. Мебель подлинная.

Произведения этикетированы цитатами из автобиографической книги Шагала "Моя жизнь". Эти комментарии самого мастера помогут гостям понять, в каком контексте были созданы работы, какой смысл художник в них заложил.

Выставка продлится до 15 марта 2026 года.

Произведения этикетированы цитатами из автобиографической книги Шагала "Моя жизнь". Эти комментарии самого мастера помогут гостям понять, в каком контексте были созданы работы, какой смысл художник в них заложил.

Выставка продлится до 15 марта 2026 года.

Заголовок открываемого материала