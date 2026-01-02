https://ria.ru/20260102/apl-2066008000.html
"Манчестер Сити" прервал серию из шести побед в АПЛ
"Манчестер Сити" прервал серию из шести побед в АПЛ - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
"Манчестер Сити" прервал серию из шести побед в АПЛ
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
футбол
спорт
англия
хосеп гвардиола
сандерленд
манчестер сити
брентфорд
английская премьер-лига (апл)
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче 19-го тура АПЛ