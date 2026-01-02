Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Сити" прервал серию из шести побед в АПЛ - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:07 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/apl-2066008000.html
"Манчестер Сити" прервал серию из шести побед в АПЛ
"Манчестер Сити" прервал серию из шести побед в АПЛ - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
"Манчестер Сити" прервал серию из шести побед в АПЛ
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T01:07:00+03:00
2026-01-02T01:07:00+03:00
футбол
спорт
англия
хосеп гвардиола
сандерленд
манчестер сити
брентфорд
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20260101/futbol-2065998797.html
англия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, англия, хосеп гвардиола, сандерленд, манчестер сити, брентфорд, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Англия, Хосеп Гвардиола, Сандерленд, Манчестер Сити, Брентфорд, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Манчестер Сити" прервал серию из шести побед в АПЛ

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче 19-го тура АПЛ

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Сандерленде завершилась со счетом 0:0.
Английская премьер-лига (АПЛ)
01 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Сандерленд
0 : 0
Манчестер Сити
Календарь Турнирная таблица История встреч
Команда Хосепа Гвардиолы прервала серию из шести побед в национальном первенстве и с 41 очком располагается на втором месте в турнирной таблице. "Сандерленд" (29 очков) в третий раз подряд сыграл вничью и идет седьмым.
В другом матче дня "Брентфорд" дома сыграл вничью с "Тоттенхэмом" (0:0).
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Ливерпуль" и "Лидс" сыграли вничью в матче АПЛ
Вчера, 22:33
 
ФутболСпортАнглияХосеп ГвардиолаСандерлендМанчестер СитиБрентфордАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фулхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Лидс
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брентфорд
    Тоттенхэм
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Вашингтон
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Юта
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Лос-Анджелес
    Тампа-Бэй
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Питтсбург
    Детройт
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Виннипег
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Каролина
    Монреаль
    5
    7
  • Хоккей
    Перерыв
    Сиэтл
    Нэшвилл
    3
    0
  • Хоккей
    02.01 23:00
    Сент-Луис
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала