"Челси" уволил Мареску

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Итальянский специалист Энцо Мареска покинул пост главного тренера лондонского "Челси", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Решение об отставке Марески было принято после того, как в последних семи матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) "Челси" одержал одну победу при двух поражениях и четырех ничьих.
"Поскольку ключевые задачи в четырех турнирах, включая квалификацию в Лигу чемпионов, еще только предстоит решить, Энцо и клуб считают, что перемены дадут команде наилучший шанс вернуть ход сезона в нужное русло. Мы желаем Энцо успехов в будущем", - говорится в сообщении "Челси".
Имя преемника итальянца не называется.
Мареске 45 лет. Итальянец возглавлял "Челси" с июня 2024 года, подписав контракт сроком на пять лет с опцией продления еще на один год. Под его руководством лондонский клуб выиграл Лигу конференций, а также клубный чемпионат мира. Ранее специалист работал главным тренером "Лестера", с которым стал победителем Чемпионшипа в сезоне-2023/24. Кроме того, Мареска возглавлял молодежную команду "Манчестер Сити" в 2020-2021 годах, а в 2022-2023 годах входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в качестве ассистента. Также он являлся главным тренером итальянской "Пармы" и входил в штабы "Асколи", "Севильи" и "Вест Хэма".
