Футбол
 
15:20 01.01.2026 (обновлено: 15:57 01.01.2026)
"Челси" уволил Мареску
"Челси" уволил Мареску
Итальянский специалист Энцо Мареска покинул пост главного тренера лондонского "Челси", сообщается на официальном сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 01.01.2026
спорт, энцо мареска, хосеп гвардиола, лестер сити, челси, английская премьер-лига (апл), чемпионшип, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Энцо Мареска, Хосеп Гвардиола, Лестер Сити, Челси, Английская премьер-лига (АПЛ), Чемпионшип, Лига чемпионов УЕФА
"Челси" уволил Мареску

"Челси" отправил Мареску в отставку

Энцо Мареска
Энцо Мареска
Энцо Мареска
Энцо Мареска. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Итальянский специалист Энцо Мареска покинул пост главного тренера лондонского "Челси", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Решение об отставке Марески было принято после того, как в последних семи матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) "Челси" одержал одну победу при двух поражениях и четырех ничьих.
Энцо Мареска
Тренер "Челси" не явился на пресс-конференцию после матча АПЛ
31 декабря 2025, 02:09
31 декабря 2025, 02:09
"Поскольку ключевые задачи в четырех турнирах, включая квалификацию в Лигу чемпионов, еще только предстоит решить, Энцо и клуб считают, что перемены дадут команде наилучший шанс вернуть ход сезона в нужное русло. Мы желаем Энцо успехов в будущем", - говорится в сообщении "Челси".
Имя преемника итальянца не называется.
Мареске 45 лет. Итальянец возглавлял "Челси" с июня 2024 года, подписав контракт сроком на пять лет с опцией продления еще на один год. Под его руководством лондонский клуб выиграл Лигу конференций, а также клубный чемпионат мира. Ранее специалист работал главным тренером "Лестера", с которым стал победителем Чемпионшипа в сезоне-2023/24. Кроме того, Мареска возглавлял молодежную команду "Манчестер Сити" в 2020-2021 годах, а в 2022-2023 годах входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в качестве ассистента. Также он являлся главным тренером итальянской "Пармы" и входил в штабы "Асколи", "Севильи" и "Вест Хэма".
Болельщики Челси
"Челси" сыграл вничью с "Борнмутом" в чемпионате Англии по футболу
31 декабря 2025, 01:21
31 декабря 2025, 01:21
 
Футбол Спорт Энцо Мареска Хосеп Гвардиола Лестер Сити Челси АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу) Чемпионшип 2025-2026 Лига чемпионов 2025-2026
 
