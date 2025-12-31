Рейтинг@Mail.ru
Бородавко оценил выступление Коростелева в масс-старте на этапе КМ - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
16:16 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/lyzhi-2065855141.html
Бородавко оценил выступление Коростелева в масс-старте на этапе КМ
Бородавко оценил выступление Коростелева в масс-старте на этапе КМ - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Бородавко оценил выступление Коростелева в масс-старте на этапе КМ
Лыжнику Савелию Коростелеву не удалось хорошо провести гонку на четвертом этапе Кубка мира, а падение отбросило спортсмена на низкое место в таблице результатов РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T16:16:00+03:00
2025-12-31T16:16:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
савелий коростелев
юрий бородавко
кубок мира по лыжным гонкам
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061742679_0:277:3144:2047_1920x0_80_0_0_ea7240426dd64a388cadf38b2eba5f6d.jpg
https://ria.ru/20251230/valnes-2065662008.html
россия
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061742679_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_233f1289025f23da3efc598b4abddb2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, савелий коростелев, юрий бородавко, кубок мира по лыжным гонкам, италия
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Савелий Коростелев, Юрий Бородавко, Кубок мира по лыжным гонкам, Италия
Бородавко оценил выступление Коростелева в масс-старте на этапе КМ

Бородавко: падение на спуске отбросило Коростелева на низкое место на этапе КМ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссийский лыжник Савелий Коростелев
Российский лыжник Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Российский лыжник Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Лыжнику Савелию Коростелеву не удалось хорошо провести гонку на четвертом этапе Кубка мира, а падение отбросило спортсмена на низкое место в таблице результатов соревнований в итальянском Тоблахе, заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Коростелев в среду стал 64-м в масс-старте в рамках многодневки "Тур де Ски". Лыжники были разбиты на четыре группы. Коростелев стартовал в третьей, упал незадолго до финиша и занял в своей гонке 16-е место. Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира.
"Дистанция гонки очень короткая, и было видно, что Савелий Коростелев находился не в совсем хорошем состоянии. Постепенно он в забеге откатывался назад и, конечно же, падение на спуске отбросило его так далеко. Все произошло очень скоротечно, и у него не было возможности как-то исправить сложившуюся ситуацию", - сказал Бородавко.
Эрик Валнес - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Норвежский лыжник впал в истерику из-за присутствия россиян на "Тур де Ски"
30 декабря 2025, 14:17
 
Лыжные гонкиСпортРоссияСавелий КоростелевЮрий БородавкоКубок мира по лыжным гонкамИталия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Рейнджерс
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вегас
    Нэшвилл
    2
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Атланта
    Миннесота
    126
    102
  • Баскетбол
    Завершен
    Индиана
    Орландо
    110
    112
  • Баскетбол
    Завершен
    Кливленд
    Финикс
    129
    113
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Сан-Хосе
    Миннесота
    4
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Анахайм
    Тампа-Бэй
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Виннипег
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Нью-Джерси
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Баффало
    1
    4
  • Хоккей
    3-й период
    Колорадо
    Сент-Луис
    6
    1
  • Хоккей
    3-й период
    Эдмонтон
    Бостон
    1
    4
  • Хоккей
    3-й период
    Калгари
    Филадельфия
    4
    1
  • Хоккей
    01.01 21:00
    Оттава
    Вашингтон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала