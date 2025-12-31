https://ria.ru/20251231/lyzhi-2065855141.html
Бородавко оценил выступление Коростелева в масс-старте на этапе КМ
Лыжнику Савелию Коростелеву не удалось хорошо провести гонку на четвертом этапе Кубка мира, а падение отбросило спортсмена на низкое место в таблице результатов РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T16:16:00+03:00
2025-12-31T16:16:00+03:00
2025-12-31T16:16:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
савелий коростелев
юрий бородавко
кубок мира по лыжным гонкам
италия
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Лыжнику Савелию Коростелеву не удалось хорошо провести гонку на четвертом этапе Кубка мира, а падение отбросило спортсмена на низкое место в таблице результатов соревнований в итальянском Тоблахе, заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Коростелев в среду стал
64-м в масс-старте в рамках многодневки "Тур де Ски". Лыжники были разбиты на четыре группы. Коростелев стартовал в третьей, упал незадолго до финиша и занял в своей гонке 16-е место. Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира.
"Дистанция гонки очень короткая, и было видно, что Савелий Коростелев находился не в совсем хорошем состоянии. Постепенно он в забеге откатывался назад и, конечно же, падение на спуске отбросило его так далеко. Все произошло очень скоротечно, и у него не было возможности как-то исправить сложившуюся ситуацию", - сказал Бородавко.