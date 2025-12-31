Бородавко оценил выступление Коростелева в масс-старте на этапе КМ

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Лыжнику Савелию Коростелеву не удалось хорошо провести гонку на четвертом этапе Кубка мира, а падение отбросило спортсмена на низкое место в таблице результатов соревнований в итальянском Тоблахе, заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

"Дистанция гонки очень короткая, и было видно, что Савелий Коростелев находился не в совсем хорошем состоянии. Постепенно он в забеге откатывался назад и, конечно же, падение на спуске отбросило его так далеко. Все произошло очень скоротечно, и у него не было возможности как-то исправить сложившуюся ситуацию", - сказал Бородавко.