Коростелев упал на масс-старте "Тур де Ски" и занял 64-е место

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял итоговое 64-е место в масс-старте в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.

Согласно формату, лыжники были разбиты на четыре группы. Коростелев стартовал в третьей группе, упал незадолго до финиша и занял в своей гонке 16-е место. Результат россиянина составил 9 минут 56,8 секунды.

Победу одержал американец Гус Шумахер (9.35,4), вторым стал австриец Беньямин Мозер (отставание - 0,2 секунды), бронзу завоевал норвежец Ларс Хегген (+0,6). Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо занял 12-е место (+8,6).

Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира, который завершится 1 января. Многодневка "Тур де Ски" продлится до 4 января.