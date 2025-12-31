https://ria.ru/20251231/korostelev-2065847781.html
Коростелев упал на масс-старте "Тур де Ски" и занял 64-е место
Коростелев упал на масс-старте "Тур де Ски" и занял 64-е место - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Коростелев упал на масс-старте "Тур де Ски" и занял 64-е место
Российский лыжник Савелий Коростелев занял итоговое 64-е место в масс-старте в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T15:18:00+03:00
2025-12-31T15:18:00+03:00
2025-12-31T15:18:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
спортивный арбитражный суд (cas)
международная федерация лыжного спорта (fis)
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061742679_0:277:3144:2047_1920x0_80_0_0_ea7240426dd64a388cadf38b2eba5f6d.jpg
https://ria.ru/20251231/sorin-2065837882.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061742679_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_233f1289025f23da3efc598b4abddb2b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, савелий коростелев, спортивный арбитражный суд (cas), международная федерация лыжного спорта (fis), лыжные виды спорта
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Международная федерация лыжного спорта (FIS), Лыжные виды спорта
Коростелев упал на масс-старте "Тур де Ски" и занял 64-е место
Российский лыжник Коростелев упал на масс-старте "Тур де Ски" и занял 64-е место
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял итоговое 64-е место в масс-старте в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.
Согласно формату, лыжники были разбиты на четыре группы. Коростелев стартовал в третьей группе, упал незадолго до финиша и занял в своей гонке 16-е место. Результат россиянина составил 9 минут 56,8 секунды.
Победу одержал американец Гус Шумахер (9.35,4), вторым стал австриец Беньямин Мозер (отставание - 0,2 секунды), бронзу завоевал норвежец Ларс Хегген (+0,6). Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо занял 12-е место (+8,6).
Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира, который завершится 1 января. Многодневка "Тур де Ски" продлится до 4 января.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.