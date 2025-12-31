Михаил Галузин: Москва сотрудничает с Астаной в расследовании трагедии AZAL

Россия сотрудничает с Казахстаном по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау, его итоги объявят после исследований в иностранных лабораториях, заявил РИА Новости заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин. В интервью агентству он рассказал о том, на что направлено ужесточение миграционной политики России и ответил на вопрос, почему в Приднестровье могут возникнуть трудности с поступлением газа в новом году.

— Российская сторона сообщила, что морской перегрузочный комплекс "Бронка" может быть передан Белоруссии, а в порту "Лавна" Мурманской области начнется строительство многофункционального комплекса. Известно ли, кому они будут принадлежать, сумма запланированных инвестиций и их мощности?

Россия и Белоруссия, действуя в духе союзничества и стратегического партнерства, ведут совместную работу по формированию единого экономического пространства и созданию новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. Без сомнения, развитие общей транспортно-логистической инфраструктуры на территории России отвечает интересам обеих стран и способствует дальнейшему углублению нашей интеграции в рамках Союзного государства.

Потребность Белоруссии в диверсификации транспортных маршрутов для обеспечения бесперебойных поставок своей экспортной продукции была во многом вызвана санкционной агрессией коллективного Запада и враждебной политикой ее прибалтийских соседей. В этих условиях Россия оказала своему союзнику беспрецедентную помощь, согласовав в том числе развитие Минском собственных портовых мощностей на нашей территории – в Санкт-Петербурге и Мурманской области.

Практическую проработку этих решений правительства Российской Федерации обеспечил Минтранс России, который в силу компетенции обладает всей полнотой информации по данному вопросу.

— Ведется ли работа по созданию российско-белорусского объединенного рынка газа? Получается ли выработать принципы его функционирования? Когда его могут запустить?

— В настоящее время работа по формированию объединенного рынка газа Союзного государства ведется в рамках выполнения "Основных направлений реализации Договора о Союзном государстве на 2024-2026 годы". Стараемся не загадывать относительно конкретных сроков его запуска, но отмечаем активную работу в этом направлении по линии Минэнерго России и ПАО " Газпром ", которые могли бы более развернуто ответить на этот вопрос.

Как известно, для Белоруссии установлена привилегированная цена на поставляемый российский газ, которую следует рассматривать в том числе как нашу союзническую поддержку Минска в условиях непрекращающегося санкционного давления со стороны недружественных стран. При этом ведется проработка алгоритмов дальнейшего взаимодействия в этой области. Предстоит выровнять или, по меньшей мере, значительно сблизить условия хозяйствования в газовой сфере с учетом особенностей регулирования внутреннего рынка двух стран, в том числе индексации цен и перекрестного субсидирования потребителей в России.

— Когда может быть опубликован отчет о крушении пассажирского самолета Azerbaijan Airlines недалеко от города Актау? Будет ли российская сторона выплачивать компенсацию Азербайджану и в каком объеме?

— Международное расследование всех обстоятельств катастрофы ведет специальная комиссия, созданная при Министерстве транспорта Республики Казахстан. Российская сторона тесно сотрудничает с данной структурой, оказывает ей все необходимое содействие. Российские авиационные власти ответили на все поступившие запросы казахстанских коллег.

Предполагаемую дату выхода итогового отчета об авиакатастрофе казахстанская сторона не озвучивала, однако Минтранс Казахстана в начале декабря публично сообщал, что она будет зависеть от сроков получения результатов исследований, проводимых в лабораториях третьих стран.

Нацелены на выполнение в полном объеме всех договоренностей лидеров России и Азербайджана по итогам их встречи в Душанбе 9 октября этого года на полях заседания Совета глав государств СНГ . Как отметил президент России Владимир Путин , "все, что требуется в таких трагических случаях, будет с российской стороны сделано".

Рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование и мы сообща закроем все оставшиеся вопросы, связанные с данным трагическим инцидентом.

— Представляется, что Приднестровье этой зимой может вновь столкнуться с нехваткой газа. Почему этот вопрос не удается урегулировать? Как можно помочь приднестровским партнерам получать газ в полном объеме?

— Угроза новых трудностей с поступлением газа в Приднестровье в зимний период действительно существует. В основе проблем с обеспечением региона природным газом лежит прекращение Украиной с 1 января 2025 года транзита российского голубого топлива через ее территорию, а также желание Молдавии Бельгии обусловливать нормальное снабжение региона энергоресурсами, не имеющими отношения к этой сфере, политизированными условиями. В результате подаваемого на левобережье Днестра газа в настоящее время едва хватает на покрытие социальных нужд и самых насущных потребностей приднестровских промышленных предприятий.

Россия делает все от нее зависящее, чтобы в домах приднестровцев было тепло, а приднестровские предприятия могли бесперебойно работать. Надеемся, что Кишинев на деле подтвердит свои заявления о том, что не делает различий между жителями берегов Днестра.

— Планирует ли Россия совместно с властями Таджикистана, Киргизии и Узбекистана ввести дополнительные меры контроля за нелегальной миграцией в дополнение к тем, которые уже приняты? Насколько сильно сократился отток центральноазиатских трудовых мигрантов из нашей страны за текущий год на фоне последнего ужесточения миграционных законов в России?

— Проводимая в России реформа миграционного законодательства нацелена прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности как нашей страны и ее граждан, так и самих трудовых мигрантов. Предпринимаемые шаги не создают проблем для законопослушных иностранных граждан, но направлены на более эффективное противодействие нелегальной миграции. Министерство иностранных дел России оказывает всестороннее содействие Министерству внутренних дел России, которое является головным ведомством в этом вопросе и обладает всей полнотой информации в налаживании контактов с зарубежными партнерами.

— Как Россия в сотрудничестве со странами Центральной Азии намерена решать проблему вербовки мигрантов экстремистами? Обсуждается ли сейчас этот вопрос и на каком уровне?

— Вопрос о недопущении вовлечения иностранных граждан, включая мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации, в ряды радикальных структур регулярно поднимается на уровне профильных министерств и ведомств. Соответствующая работа проводится центральноазиатскими дипмиссиями в контакте с представительствами МИД России в субъектах Федерации, исправительными учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний, органами внутренних дел, учебными заведениями, где обучаются граждане этих государств, а также в среде своих соотечественников, проживающих в России.