Десять главных событий 2025 года в России и мире по версии РИА Новости

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Освобождение Курской области, наступление российских военных по всей линии фронта СВО, возвращение Дональда Трампа в Белый дом, дух Анкориджа в диалоге между Россией и США, юбилей Великой Победы, грандиозное "Интервидение", "схема Долиной" и деградация Европы. Журналисты РИА Новости выбрали десять главных событий, которые оставили след в 2025 году и продолжат влиять на жизнь России и мира в новом году.

1. ОСВОБОЖДЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОПЕРАЦИЯ "ПОТОК"

Триумфом российских военных в 2025 году стало освобождение Курской области , которая 2 августа 2024 года подверглась вероломному вторжению украинских формирований.

ВСУ тогда смогли прорваться через границу, захватить Суджу и продвинуться вглубь региона, заняв 28 населенных пунктов. На оккупированной территории Курской области остались сотни мирных жителей. Боевики грабили, убивали, терроризировали местное население.

Главной целью противника был захват Курской АЭС , но этот план провалился благодаря мужеству и стойкости российских бойцов. Уже к концу августа 2024 года наступление ВСУ вглубь Курской области было остановлено, а в сентябре российские войска развернули контрнаступление.

Ключевую роль в освобождении Курской области сыграла операция "Поток". Более 600 российских военных зашли в тыл украинской армии по 15-километровой газовой трубе магистрального газопровода. Часть группировки ВСУ в результате оказалась отрезана от основных сил, что повергло противника в панику.

Враг начал хаотично отступать и был разгромлен, Суджа освобождена, а затем под контроль российских войск перешли и другие населенные пункты региона. 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории Курской области, вся освободительная операция заняла 263 дня.

Помощь российским войскам в освободительной операции оказали боевые подразделения КНДР . Президент РФ поблагодарил Ким Чен Ына , отметив самоотверженность военных КНДР, которые защищали Россию как свою страну. Страны Запада пытались усомниться в легитимности этой помощи. Но она соответствовала международным нормам - осуществлялась в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

2. УСКОРЕННОЕ НАСТУПЛЕНИЕ В СВО, НОВОЕ ОРУЖИЕ

Северск, В 2025 году российские военные наступали в зоне СВО по всей линии фронта. Как отметил, подводя итоги года, президент Путин, стратегическая инициатива в зоне спецоперации полностью перешла к Вооруженным силам России. С начала года были освобождены свыше 300 населенных пунктов, в том числе Купянск, Красноармейск Димитров и Гуляйполе.

Смятение в рядах ВСУ вызвала новая тактика "тотального просачивания", которую применили российские войска. О ней рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский : бойцы по одному-два человека незаметно проходят через линию обороны противника и собираются в заранее выбранном разведчиками здании. В течение нескольких дней к ним присоединяются товарищи. А затем начинается внезапное наступление российских войск на боевиков ВСУ, причем сразу и с внешней стороны, и с тыла, к чему последние оказываются абсолютно не готовы.

Яркой победой ФСБ и российской армии в 2025 году стал срыв украинской ракетной программы. Киев собрался выпускать баллистические ракеты "Сапсан" для ударов вглубь России. Но ФСБ получила упреждающую информацию о производстве украинских ракет, в том числе точные координаты предприятий, и российские военные нанесли по ним удары. А в ноябре ФСБ сообщила, что сорвала задуманную Украиной и масштабную провокацию с использованием российского ис требит еля МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

Одновременно Россия продолжала модернизировать собственную армию: успешно завершен полный цикл испытаний новейшей крылатой ракеты "Буревестник". Она превосходит все известные в мире ракетные системы: низколетящая, малозаметная, с непредсказуемой траекторией полета и практически неограниченной дальностью поражения. А осенью президент РФ сообщил об испытаниях безэкипажного подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Энергетические технологии "Буревестника" и "Посейдона" будут использоваться и в мирных целях при создании перспективной станции на Луне

А по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко Россия разместила и поставила на боевое дежурство в стране новейший ракетный комплекс "Орешник".

3. ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРАМПА В БЕЛЫЙ ДОМ

Главным событием 2025 года в мировой политике стало триумфальное возвращение республиканца Дональда Трампа в Белый дом.

Первым делом, вернувшись в Овальный кабинет, президент Трамп отменил большинство инициатив своего предшественника демократа Джо Байдена , в том числе скандальную политику по защите и продвижению интересов ЛГБТК*+ (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России).

В законодательство США вернулись два пола вместо 72 гендерных групп, трансгендеры лишились привилегий и права служить в американской армии. Крупнейшие компании сразу же прекратили свои программы "по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), а гей-парады лишились финансирования, поскольку бизнес отказался платить за такую "гордость".

Жители США сразу почувствовали последствия ужесточения миграционных правил и усиления борьбы с преступностью. Чтобы навести порядок в крупных городах, Трампу пришлось привлекать силы национальной гвардии, что вызвало протесты правозащитников и местных властей, которые обвиняли президента в чрезмерном вмешательстве в их дела.

В глобальной повестке Трамп стал активно продвигать принцип "Америка превыше всего", инициировав настоящую торговую войну. В начале года он повысил импортные пошлины для ключевых торговых партнеров США, включая Евросоюз, Великобританию Канаду . Но главной его целью был Китай : если дополнительные пошлины Трампа на импорт из всех стран составили 10%, то для Китая он поднял их до 20%.

Тарифное противостояние сверхдержав достигло апогея, когда Трамп объявил о введении 145% пошлин для Китая, а Пекин в ответ обещал поднять пошлины для США до 125% и ввести ограничение на продажу стратегически важного сырья. К лету стороны заключили временную сделку, но точка в этой торговой войне не поставлена. Ясно только одно: общих правил в глобальной торговле больше не существует.

4. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДИАЛОГА РОССИЯ-США

Диалог России и США, который был практически полностью прерван при Байдене, начал восстанавливаться почти сразу после второй инаугурации Трампа.

Без преувеличения самым долгожданным и обсуждаемым геополитическим событием года стал российско-американский саммит на Аляске . Встреча двух лидеров на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа продлилась 2 часа 45 минут, и хотя конкретные решения озвучены не были, в Кремле назвали ее конструктивной и полезной, а Трамп оценил ее на "десять из десяти". Даже когда в переговорном процессе по Украине возникла пауза, в Кремле подчеркивали, что "импульс Анкориджа" жив, а новый мирный план США по Украине во многом соответствует "духу Анкориджа".

Главной темой встречи Путина и Трампа на Аляске стало мирное урегулирование на Украине. Первый мирный план Трамп предложил еще весной, с тех пор документ претерпел значительные изменения. Западные СМИ отмечали, что этот план дает преимущества России, а ее успехи на поле боя еще больше укрепляют переговорные позиции страны.

Обсуждение мирного плана идет за закрытыми дверями, хотя Владимир Зеленский в конце года опубликовал несколько его пунктов, вызвав раздражение переговорщиков. Впрочем, такая реакция для него привычна: февральская встреча Зеленского и Трампа в Белом доме окончилась перепалкой и скандалом, а мировые СМИ называли ее одной из крупнейших дипломатических катастроф в новейшей истории.

За поддержкой Зеленский регулярно бегает в Европу , но США и Россия отстранили европейцев от обсуждения большинства пунктов мирного плана, подключая их к переговорам лишь при необходимости.

А к концу года Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США, вызвав новую волну гнева в Европе. В ней говорится, что европейцы должны сами отвечать за собственную безопасность, а Россия больше не называется противником и угрозой. Документ ознаменовал конец эпохи активного вмешательства США в мировые конфликты.

5. 80 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне 9 мая в Москве и 3 сентября в Пекине стали знаковыми для всего мира: они продемонстрировали единство Глобального Юга, в котором многие западные политики увидели "вызов мировому порядку".

На Парад Победы в Москву приехали лидеры 27 государств. Но среди них не оказалось основных союзников СССР по антигитлеровской коалиции – Великобритании, Франции и США. Более того, глава дипломатии ЕС Кайя Каллас настоятельно предостерегла европейских политиков от поездки в столицу России.

Чехии и Кроме того, на праздник в Россию прибыла и "тайная делегация" из пяти евродепутатов от Словакии, Германии Кипра . Это не прошло для смельчаков даром: позже европарламент возбудил против них расследование.

На своей территории европейцы попытались отметить юбилей Победы во Второй мировой войне без упоминания советских войск и роли СССР в разгроме фашизма. Польша даже отказалась приглашать российскую делегацию на годовщину освобождения Освенцима Красной Армией. О самом страшном фашистском концлагере в Европе вообще стараются забыть или приписать его освобождение союзным войскам.

Впрочем, параду в Москве 9 мая это не помешало. В праздничные майские дни Путин провел 17 переговоров с зарубежными гостями и принял в Кремле пятерых глав государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина . А в сентябре и сам отправился в Пекин на парад, посвященный юбилею победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончанию Второй мировой войны.

6. ДЕГРАДАЦИЯ ЕВРОПЫ

Пока Россия и США пытаются согласовать мирный план по Украине, страны Евросоюза ищут способ продолжить военные действия, накачивая оружием ВСУ. Причина понятна - нечистым на руку европейским политикам нужно отвлечь население от внутренних проблем и списать неудачи на войну. Других способов решить накопившиеся проблемы европейские чиновники, похоже, не видят. Не случайно премьер Италии Джорджа Мелони , подводя итоги года, признала, что он был тяжелым для всех. "Но не волнуйтесь — следующий год будет еще хуже", – предупредила она.

Глубочайший кризис переживает промышленность Германии, которая десятилетиями была локомотивом всей европейской эконо мики. Ав тогиганты Volkswagen , BMW, Mercedes-Benz закрывают производства в стране и вкладывают миллиарды евро в строительство новых заводов в США и Китае. Малые и средние немецкие предприятия захлестнула волна банкротств. Основная причина – разрыв экономических связей с Россией и отказ от дешевых энергоресурсов.

Еврочиновники готовы были даже пойти на кражу замороженных в Бельгии суверенных активов РФ, выдав за их счет кредит Украине, но испугались и передумали. Иначе это навсегда уничтожило бы доверие мировых инвесторов к финансовой системе ЕС.

Деградация Европы, которую отметил в одном из выступлений президент РФ, заметна не только в экономике. Яркой иллюстрацией "изнасилования демократии" и невозможности свободного выражения мнений стали президентские выборы в Румынии

Эпопея началась еще в конце 2024 года, когда Конституционный суд страны под предлогом "вмешательства в выборы" отменил результаты первого тура выборов, на котором победил считавшийся пророссийским кандидат Кэлин Джорджеску.

Евросоюз сделал все возможное, чтобы на втором круге победил нужный ему кандидат. Основатель Telegram Павел Дуров даже заявил, что французская разведка безуспешно просила мессенджер заблокировать консерваторов в Румынии, хотя официально МИД Франции это отрицал. В итоге после обнародования весьма сомнительных данных подсчета голосов, победителем был объявлен проевропейский кандидат Никушор Дан

Вскоре стало ясно, зачем был нужен весь этот цирк: в декабре 2025 года министерство обороны Румынии сообщило, что в стране скоро откроется крупный логистический центр для поставок оружия на Украину.

7. ГОЛОД В ГАЗЕ И 12-ДНЕВНАЯ ВОЙНА

Сирии, Йемене и Ираке, Иране и Огнем кровопролитных конфликтов – застарелых и новых – полыхал Ближний Восток , где пароксизмы ветхозаветной ярости, казалось, не оставили места гуманизму. На шести фронтах воевал Израиль – в Ливане Палестине . Откровенно уродливые формы приобрела его военная кампания в секторе Газа, где ООН объявила состояние катастрофического голода, а распределение скудного ручейка гуманитарной помощи превратилось в подобие "голодных игр" - с драками за еду, грабежом караванов и расстрелами страждущих.

Пресс-секретарь комитета ООН по координации гуманитарных вопросов Иенс Лаерке назвал Газу самым голодным местом на земле и единственной страной в мире, всему населению которой грозит голод. Кадры недоедающих детей возмутили весь мир и заставили даже США подтолкнуть своего главного ближневосточного союзника – Израиль – к тому, чтобы поставить на паузу боевые действия, унесшие за два года жизни более 70 тысяч человек. Но вопрос о том, удастся ли трансформировать шаткое перемирие в полноценный мир, пока остается открытым.

Разобравшись с " Хезболлах " в Ливане, обескровив ХАМАС в Газе, запугав шиитские милиции Ирака, воспользовавшись сменой власти в Сирии, Израиль наконец сделал то, чем грозил многие годы – со всей мощью обрушился на Иран. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп, начатых 13 июня, стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, батареи ПВО.

Стороны 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, послав в ночь на 22 июня 2025 года стратегические бомбардировщики на ядерные объекты Ирана. Иран отвечал ударами ракет и беспилотников по израильским городам, инфраструктуре, военным целям, а 23 июня атаковал американскую базу Эль-Удейд в Катаре . На этом противники остановились, но угроза рецидива по-прежнему витает в воздухе.

8. ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ И MAX

Для российских законодателей и правоохранителей 2025 год прошел под знаком борьбы с мошенниками. "Великие комбинаторы", вынуждающие граждан самостоятельно приносить деньги "на блюдечке с голубой каемочкой", в жизни лишены романтического ареола, особенно когда их жертвами становятся беспомощные старики, которые остаются не только без сбережений, но часто и с огромными долгами.

В ответ на бурный рост телефонного и кибермошенничества в России весной был принят целый пакет мер для защиты сбережений граждан. Теперь можно установить самозапрет на кредиты, назначить человека, который будет иметь "право второй руки" - подтверждать или отклонять некоторые банковские операции по переводу и снятию наличных. Для крупных потребительских кредитов введен период охлаждения, в течение которого человек успеет подумать и отказаться от займа, запрошенного под влиянием мошенников.

Для защиты от телефонных мошенников россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок. С осени в России также была введена обязательная маркировка звонков с бизнес-номеров. А на "Госуслугах" пользователь теперь может проверить количество оформленных него сим-карт, установить самозапрет на их выпуск и отказаться от лишних номеров.

Однако в иностранных мессенджерах мошенники почти не заметили ограничений и продолжали безнаказанно вымогать деньги у россиян. Это подтолкнуло власти и бизнес принять решение о создании безопасной отечественной цифровой платформы. Бета-версия национального мессенджера Мах была запущена в марте, и за несколько месяцев он не только завоевал доверие россиян, но и стал полноценным дополнением к порталу "Госуслуги".

"Россия добилась полного цифрового суверенитета", - подытожил на прямой линии президент Путин.

9. СХЕМА ДОЛИНОЙ

Словарь неологизмов русского языка в 2025 году пополнился новыми выражениями: "схема Долиной", "эффект Долиной ", "бабушкина схема", "казус Долиной" и "бабушкин вариант", а имя народной артистки теперь прочно ассоциируется с мошенническими схемами при операциях с недвижимостью.

История началась еще летом 2024 года, когда с Ларисой Долиной связались мошенники и под видом правоохранителей убедили ее продать квартиру и передать им деньги. Элитная пятикомнатная квартира в Москве была продана с большой скидкой, все вырученные средства и еще часть собственных сбережений певица отдала мошенникам. А после – подала в суд, заявив, что стала жертвой аферы. В итоге суд признал сделку недействительной, оставив покупательницу и без квартиры, и без денег.

Оказалось, что похожие истории в России – не редкость. По разным данным, только за последний год было зафиксировано от 3 до 10 тысяч случаев возврата квартиры введённым в заблуждение продавцам. Но кейс с участием знаменитости вызвал резонанс и грозил спровоцировать кризис доверия на вторичном рынке жилья. Люди стали бояться покупать квартиры, особенно у пожилых продавцов.

Госдуме стали появляться инициативы для предотвращения таких схем: от обязательного страхования и сопровождения риелторами сделок с недвижимостью, до введения периода охлаждения и обязательных проверок вменяемости продавцов квартир. Но точку в спорах поставил Верховный суд РФ, отменив предыдущие решения судов и признав покупательницу квартиры Долиной – предпринимательницу Полину Лурье - собственницей квартиры.

Впрочем, в финале судьба улыбнулась и Долиной: если в разгар скандальной истории россияне начали сдавать билеты на ее концерты, то после решения Верховного суда певица собрала аншлаг.

10. ИНТЕРВИДЕНИЕ

Музыкальный конкурс "Интервидение-2025", который прошел в сентябре в Москве, изменил представление о шоу-бизнесе: перед его участниками стояла задача показать не только собственный артистизм, но и культурный код своей страны.

Национальные традиции раскрылись на одной из самых технологичных сцен мира - московской Live Arena. Артисты из 23 стран бросили вызов культурной гегемонии Запада и явили пример свободного диалога народов на языке искусства.

Гвоздем программы стали выступления коллективов, созданных специально для "Интервидения", среди которых - киргизское трио Nomad и группа Mzansi Jikelele из ЮАР . Но главный приз забрал вьетнамский певец Дык Фук, чье ярчайшее выступление стало настоящим режиссерским шедевром. А зрителями финального шоу конкурса стали 4 миллиарда человек.

Не обошлось и без политического демарша: буквально за несколько часов до начала конкурса правительство Австралии направило в адрес певицы Vassy от США официальную ноту о запрете выступления в финальном шоу (у Vassy есть и австралийское, и американское гражданство). Впрочем, США все равно не остались в стороне от "Интервидения": среди членов жюри был легендарный рок-вокалист Джо Линн Тернер.

И грандиозным финалом "Интервидения-2025" стала композиция "Нас миллионы" (A Million Voices), исполненная на разных языках. С этой песней в 2015 году на "Евровидении" выступала певица Полина Гагарина и заняла второе место. Только в этот раз ее пели представители разных континентов. Прямо во время финала было объявлено и место проведения следующего "Интервидения" - принять его решила Саудовская Аравия.