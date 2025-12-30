https://ria.ru/20251230/professii-2065647267.html
В России назвали самые востребованные профессии
В России назвали самые востребованные профессии - РИА Новости, 30.12.2025
В России назвали самые востребованные профессии
Швеи, водители автомобилей, монтажники, электрогазосварщики и врачи оказались самыми востребованными вакансиями среди россиян, следует из данных портала "Работа РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T13:36:00+03:00
2025-12-30T13:36:00+03:00
2025-12-30T13:42:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
амурская область
москва
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153029/03/1530290309_0:209:1999:1333_1920x0_80_0_0_177abf304c944d110c42d58d4e35cb64.jpg
https://ria.ru/20251230/professija-2065548850.html
московская область (подмосковье)
амурская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153029/03/1530290309_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_1bc0a577dba784a078ec3e8a0f803a04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), амурская область, москва, федеральная служба по труду и занятости (роструд), социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Московская область (Подмосковье), Амурская область, Москва, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
В России назвали самые востребованные профессии
"Работа России": швеи и врачи оказались среди самых востребованных вакансий в РФ