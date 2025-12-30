Рейтинг@Mail.ru
В России назвали самые востребованные профессии - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 30.12.2025 (обновлено: 13:42 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/professii-2065647267.html
В России назвали самые востребованные профессии
В России назвали самые востребованные профессии - РИА Новости, 30.12.2025
В России назвали самые востребованные профессии
Швеи, водители автомобилей, монтажники, электрогазосварщики и врачи оказались самыми востребованными вакансиями среди россиян, следует из данных портала "Работа РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T13:36:00+03:00
2025-12-30T13:42:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
амурская область
москва
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153029/03/1530290309_0:209:1999:1333_1920x0_80_0_0_177abf304c944d110c42d58d4e35cb64.jpg
https://ria.ru/20251230/professija-2065548850.html
московская область (подмосковье)
амурская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153029/03/1530290309_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_1bc0a577dba784a078ec3e8a0f803a04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), амурская область, москва, федеральная служба по труду и занятости (роструд), социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Московская область (Подмосковье), Амурская область, Москва, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
В России назвали самые востребованные профессии

"Работа России": швеи и врачи оказались среди самых востребованных вакансий в РФ

© Depositphotos.com / KzenonСварщик за работой
Сварщик за работой - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Depositphotos.com / Kzenon
Сварщик за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Швеи, водители автомобилей, монтажники, электрогазосварщики и врачи оказались самыми востребованными вакансиями среди россиян, следует из данных портала "Работа России".
"По данным портала "Работа России" работодатели по-прежнему делают ставку на рабочие специальности. Топ-5 по числу вакансий: швея, водитель автомобиля, монтажник (в т.ч. технологических турбопроводов, металлоконструкций и ЖБИ), электрогазосварщик, врач", - сообщается в Telegram-канале Роструда.
Уточняется, что наибольшее количество вакансий для швей сосредоточено в Московской области - это 43% предложений в сфере легкой промышленности. Из Ленинградской и Амурской областей, Татарстана, Москвы, Тюменской области и Краснодарского края каждый третий запрос касается вакансий монтажников. Особый спрос на водителей наблюдается в Волгоградской, Московской и Самарской областях, а электрогазосварщики востребованы в Иркутской, Липецкой и Мурманской областях.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Названы самые востребованные профессии в 2026 году
03:34
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Амурская областьМоскваФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Социальный навигаторСН_ОбразованиеКем стать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала