В Ленинградской области пресекли производство суррогатного алкоголя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Жителя Лужского района Ленобласти задержали за организацию производство суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и региону.
"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность жителя деревни Заполье, занимавшегося незаконной реализацией спиртосодержащей продукции на территории Лужского района Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что гражданин, приобретал в Санкт-Петербурге спирт в 10-литровых пластиковых канистрах, разбавлял его с водой и красителем, после чего разливал эту жидкость в 5-литровые канистры и стеклянные бутылки из-под алкогольной продукции различных брендов. При осмотре были обнаружена также соответствующая фурнитура (крышки, наклейки, термоусадочные колпачки). Общий объем изъятой жидкости составил не менее 393 литров.
"Гражданин доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Изъятая жидкость направлена на физико-химическую экспертизу для определения состава и степени опасности для жизни и здоровья граждан", - уточнили в пресс-службе ГУМВД.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также сотрудники полиции устанавливают каналы поставок и иные места незаконного хранения и реализации спиртосодержащей жидкости.