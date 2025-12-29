Рейтинг@Mail.ru
Ученые сообщили о возможных полярных сияниях на северо-западе России - РИА Новости, 29.12.2025
10:33 29.12.2025
Ученые сообщили о возможных полярных сияниях на северо-западе России
Ученые сообщили о возможных полярных сияниях на северо-западе России
Произошедшие на Солнце в ночь на понедельник сильные вспышки могут привести к полярным сияниям в новогоднюю ночь, наиболее велика вероятность их появления в... РИА Новости, 29.12.2025
Ученые сообщили о возможных полярных сияниях на северо-западе России

Полярные сияния могут появиться в Мурманской, Архангельской областях и Карелии

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Произошедшие на Солнце в ночь на понедельник сильные вспышки могут привести к полярным сияниям в новогоднюю ночь, наиболее велика вероятность их появления в Мурманской, Архангельской, Ленинградской областях и Карелии, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Вопреки всем прогнозам, Солнце сумело создать интригу на новогодние праздники. Если ещё вчера вероятность встретить новогоднюю ночь под северными сияниями была минимальной, то в настоящее время, неожиданно, на это появились заметные шансы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что на Солнце в последние дни наблюдался заметный рост вспышечной активности, но все кроме одной активные области были расположены на удалении от точки звезды, направленной на Землю. Таким образом, никакие события в них, независимо от их мощности, не были способны повлиять на космическую погоду.
Единственным центром, расположенным в пределах досягаемости Земли, являлась область 4317 в северном полушарии Солнца. В ней в ночь на 29 декабря произошла серия вспышек, в том числе сильных категории M. Согласно проведённому учёными моделированию, выброшенное в результате вспышек облако плазмы средней величины может задеть Землю краем в ночь на 1 января.
"Точное время прихода для таких случаев определяется современными моделями с точностью до 5-7 часов и может быть любым в соответствующем диапазоне. Наиболее высокой вероятность полярных сияний может быть в северо-западных регионах страны: Мурманск, Архангельск, республика Карелия, Ленинградская область, Санкт-Петербург", - добавили в лаборатории.
Для центральной части страны вероятности пока являются небольшие, в связи с тем, что событие на Солнце имело среднюю силу, а кроме того "всё же уходит сильно вбок". В то же время, в Лаборатории не исключили "чудеса в Новогоднюю ночь" от Солнца с другой стороны, в Новогоднюю ночь все должны совершать чудеса. Может в это включится и Солнце.
ЗемляЛенинградская областьРеспублика КарелияРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеОбщество
 
 
