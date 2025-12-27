Красота стихии: самые необычные кадры дикой природы России

© Фото : Дмитренко Екатерина/предоставлено РГО

"В походе на гору Ильяс-Кая мне посчастливилось увидеть и запечатлеть удивительное явление — парящее море. Это из-за разницы температур, когда остывший воздух соприкасается с поверхностью относительно теплой воды, происходит конденсация пара", — объясняет Екатерина Дмитренко.

Она назвала фотографию "Выше неба". Снимок сделан в Ласпинской бухте недалеко от Севастополя.