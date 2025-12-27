Красота стихии: самые необычные кадры дикой природы России

В Выборгском районе Ленинградской области есть заказник "Болото Озерное". Снимок Александра Пашеничева "Утренняя сказка над еловым лесом" — оттуда. Признан лучшим в номинации "Магия стихии".
"В конце мая я отправился на болото, чтобы сфотографировать цветение пушицы. Однако утром поднялся очень густой туман, и солнечные лучи не смогли пробиться сквозь его толщу. Тогда я решил с помощью квадрокоптера посмотреть сверху, — вспоминает автор. — Преодолев туман, я как будто попал в другой мир. Моему восторгу не было предела! Я увидел небольшой участок елового леса, а над ним — плывущие клубы тумана, озаренные золотистым светом".
"Зимой лес погружается в сказочный сон, который раскрашивает волшебными цветами сияние Авроры. Поймать такое состояние — большая удача", — говорит Елена Ермолина.
Она назвала эту фотографию "Снежное царство". Снимок сделан в Верхнетуломском районе Мурманской области.
"В ледяной пещере", Евгений Кожевников. Камчатка.
"Пещеры образовываются вдоль речушек с термальной водой, стекающей со склона вулкана Мутновский. Многолетний слоеный снег, который не успевает стаивать за короткое северное лето, подтаивает снизу благодаря термальным речкам", — объясняет автор.
"На вершине вулканов", Андрей Дербин. Камчатка.
"Кадр получился после восхождения на Авачинский вулкан. Облетая его на дроне, с каждой секундой я все больше и больше поражался, насколько человек — маленькая частичка огромного мира", — делится эмоциями мастер.
"Световые столбы", Максим Морозов. Город Полярные Зори, Мурманская область.
"Ранним морозным утром в небо поднялись световые столбы. Фонари города красиво подсветили ночное небо", — комментирует свою работу автор.
"Уходящие льды Байкала", Дмитрий Купрацевич. Иркутская область.
"Фотография запечатлевает потрясающий момент, когда ледяная оболочка знаменитого озера начинает распадаться под воздействием весеннего тепла. Могучие льды, несмотря на монументальность, поддаются весенней погоде", — говорит фотограф.
"Якутское лето", Наталия Полякова. Якутия, район горного хребта Улахан-Чистай.
"Наледи в Якутии не успевают растаять за лето и в сентябре, когда выпадет первый снег, восстанавливают былую мощь. В августе многие из них все еще высотой в рост человека, а лед, горящий голубым под светом солнца, впечатляет не меньше Байкальского", — рассказывает автор.
"Святилище Аллаки. Стоянка древнего человека", Евгений Кудымов. Челябинская область, близ озера Большие Аллаки.
"Никогда бы не подумал, что поеду снимать сияние не на север от Екатеринбурга, как обычно, а на юг. Там в мае 2024-го произошла мощнейшая вспышка. На ее фоне останцы смотрятся очень таинственно", — говорит фотограф.
"В походе на гору Ильяс-Кая мне посчастливилось увидеть и запечатлеть удивительное явление — парящее море. Это из-за разницы температур, когда остывший воздух соприкасается с поверхностью относительно теплой воды, происходит конденсация пара", — объясняет Екатерина Дмитренко.
Она назвала фотографию "Выше неба". Снимок сделан в Ласпинской бухте недалеко от Севастополя.
"Льет как из ведра!", Мария Бойко. Окрестности поселка Кульчаны Кемеровской области.
"Во время прогулки в полях Новокузнецкого района удалось наблюдать грозу со стороны — прежде чем она началась непосредственно над нами", — уточняет фотограф.
"Рыболовный траулер на рейде парящего Кольского залива в Мурманске. Из-за сильного мороза образуется густой туман над поверхностью воды, видимость уменьшается до нескольких метров", — рассказывает Виталий Новиков, автор снимка "К далеким берегам".
"Небесная линза", Дмитрий Медянцев. Окрестности Усть-Кана, Республика Алтай.
"Свет через небольшую прореху в облаках прошел под дождевой тучей, нарисовав на небе двойную радугу, и материализовался в виде пучка сходящихся лучей, сфокусированных где-то в степи", — говорит мастер.
"Байкальский ветер". Сергей Козлов сделал этот снимок в той части озера Байкал, которая называется Малым морем.
"Приехали на закатную съемку возле острова Шарга-Даган. Нас встретил сильнейший ветер, сбивающий с ног. Когда он немного утих, в награду мы получили шикарный рассвет", — вспоминает фотограф.
"Всполохи полярного сияния над горным массивом Кандалакшских тундр. Явление авроры было настолько ярким, что даже огни города не смогли ее затмить", — рассказывает Мика Петров, автор снимка "Выше гор — только небо".
"Дыхание Арктики", Александр Телешов. Териберка Мурманской области.
"Баренцево море в шторме: ветер гонит облака, волны с грохотом накатывают на берег, затопляя ледяные камни. Солнце на мгновение освещает заснеженные скалы. Этот шторм напоминает о мощи и красоте природы, которую удалось запечатлеть в полной силе", — подчеркивает автор.
