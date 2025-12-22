Путин провел серию международных встреч в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге переговоры с президентами Казахстана и Таджикистана Касым-Жомартом Токаевым и Эмомали Рахмоном, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Во время беседы с казахстанским коллегой он обсудил вопросы, приоритетные для укрепления двусторонних связей.

« "В целом, на мой взгляд, ситуация развивается положительно практически по всем направлениям, и у нас нет ни одного вопроса спорного или сложного", — сказал российский лидер.

Токаев, в свою очередь, отметил, что 2025 год был успешным для отношений России и Казахстана, они развивались по восходящей линии.

« "Сотрудничество, так сказать, в рамках стратегического партнерства и союзничества является безусловным приоритетом. <...> Природа <...> говорит о том, что мы должны находиться вместе по всем вопросам, которые касаются обыденной жизни", — заявил он.

На встрече с Рахмоном Путин выразил соболезнования в связи с гибелью в школе в Одинцово мальчика из Таджикистана.

« "Совершение терактов в отношении детей — это особенно отвратительное преступление, и, без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца, и (виновные. — Прим. ред.), безусловно, будут наказаны в полном объеме", — подчеркнул президент России.

Таджикистанский лидер, со своей стороны, выразил благодарность за тщательное расследование гибели школьника.

Во время переговоров с Пашиняном Путин отметил, что у стран есть хорошие планы по сотрудничеству в области энергетики, в том числе атомной, а также в сфере логистики. Кроме того, скорректировался показатель товарооборота.

Премьер Армении поблагодарил российского лидера за поддержку мирного процесса между Ереваном и Баку. Он добавил, что заключение мира между сторонами откроет новые возможности и для отношений с Москвой.

Токаев, Рахмон и Пашинян прибыли в Петербург накануне для участия в заседании Высшего Евразийского совета и неформальной встрече лидеров стран СНГ. Саммит традиционно проходит в конце декабря. В мероприятии принимают участие главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В этом году на нем отсутствует президент Азербайджана Ильхам Алиев — в Баку это объяснили плотным рабочим графиком.