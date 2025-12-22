https://ria.ru/20251222/putin-2063887634.html
Путин провел серию международных встреч в Петербурге
Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге переговоры с президентами Казахстана и Таджикистана Касым-Жомартом Токаевым и Эмомали Рахмоном, а также... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:28:00+03:00
2025-12-22T16:28:00+03:00
2025-12-22T18:32:00+03:00
санкт-петербург
касым-жомарт токаев
владимир путин
снг
казахстан
эмомали рахмон
никол пашинян
в мире
санкт-петербург
казахстан
таджикистан
армения
2025
Встреча Путина с Токаевым после саммита СНГ
По окончании неформального саммита СНГ состоялась отдельная встреча Владимира Путина с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
"Виновные будут наказаны". Путин о трагедии в подмосковной школе
Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону соболезнования в связи с гибелью в школе мальчика из Таджикистана, российский лидер пообещал, что виновные будут наказаны.
Начало неформального саммита стран СНГ
Начало неформального саммита стран СНГ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге переговоры с президентами Казахстана и Таджикистана Касым-Жомартом Токаевым и Эмомали Рахмоном, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Во время беседы с казахстанским коллегой он обсудил вопросы, приоритетные для укрепления двусторонних связей.
«
"В целом, на мой взгляд, ситуация развивается положительно практически по всем направлениям, и у нас нет ни одного вопроса спорного или сложного", — сказал российский лидер.
Токаев, в свою очередь, отметил, что 2025 год был успешным для отношений России и Казахстана, они развивались по восходящей линии.
«
"Сотрудничество, так сказать, в рамках стратегического партнерства и союзничества является безусловным приоритетом. <...> Природа <...> говорит о том, что мы должны находиться вместе по всем вопросам, которые касаются обыденной жизни", — заявил он.
На встрече с Рахмоном Путин выразил соболезнования в связи с гибелью в школе в Одинцово мальчика из Таджикистана.
«
"Совершение терактов в отношении детей — это особенно отвратительное преступление, и, без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца, и (виновные. — Прим. ред.), безусловно, будут наказаны в полном объеме", — подчеркнул президент России.
Таджикистанский лидер, со своей стороны, выразил благодарность за тщательное расследование гибели школьника.
Во время переговоров с Пашиняном Путин отметил, что у стран есть хорошие планы по сотрудничеству в области энергетики, в том числе атомной, а также в сфере логистики. Кроме того, скорректировался показатель товарооборота.
Премьер Армении поблагодарил российского лидера за поддержку мирного процесса между Ереваном и Баку. Он добавил, что заключение мира между сторонами откроет новые возможности и для отношений с Москвой.
Токаев, Рахмон и Пашинян прибыли в Петербург накануне для участия в заседании Высшего Евразийского совета и неформальной встрече лидеров стран СНГ. Саммит традиционно проходит в конце декабря. В мероприятии принимают участие главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
В этом году на нем отсутствует президент Азербайджана Ильхам Алиев — в Баку это объяснили плотным рабочим графиком.
В воскресенье Путин также встретился с киргизским и белорусским коллегами Садыром Жапаровым и Александром Лукашенко перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Они обсудили двусторонние отношения.