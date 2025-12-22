В чем встречать Новый 2026 год Огненной Лошади: цвета для знаков зодиака

Астролог, психолог-консультант, эксперт в области карьерной навигации и профессиональной адаптации

МОСКВА - РИА Новости. Новый 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади - символа динамики, свободы и жизненной силы. Астрологи уверены: правильно подобранные цвета в одежде, макияже и домашнем декоре помогут привлечь удачу, любовь и финансовое благополучие и настроиться на исполнение самых смелых желаний. Астролог Ксения Шахова рассказала РИА Новости, в каких цветах встречать Новый 2026 год знакам зодиака, чтобы весь год сопутствовал успех.

2026 — год Огненной Лошади: какие цвета в почете

Цвет в китайской астрологии имеет особое значение. Всего их 5 и каждый из них связана с определенной стихией наступающего года. Чтобы предстоящие 12 месяцев вам сопутствовала удача, важно встретить новогоднюю ночь, а затем и Китайский Новый год, правильно, подобрав подходящие оттенки, украшения. Они настроят на активное достижение целей - то, что оценит символ 2026 года - Огненная Лошадь

Символика года Лошади по восточному календарю

Как отмечает астролог Ксения Шахова, 2026 год под покровительством Огненной Лошади будет полон энергии, драйва и активности. По восточному календарю он наступит 17 февраля - во второе новолуние после зимнего солнцестояния - и продлится до 5 февраля 2027 года.

Символ года Лошади тесно связан с движением, грацией и независимостью. В восточной традиции она считается одним из самых динамичных знаков, приносящим удачу тем, кто готов действовать смело и не бояться перемен. Кроме того, она ценит искренность, упорство и уверенность в себе. Стихия Огня усилит эти энергии вдвойне, требуя от людей умения быстро принимать решения, энергичности и страсти.

Главные цвета года Огненной Лошади 2026

В год Красной Огненной Лошади основная цветовая палитра состоит из теплых и насыщенных оттенков:

Красный. Оттенки от алого до винного олицетворяют силу и уверенность. Оранжевый. От персикового до терракотового - все эти тона активируют позитивную энергию. Золотой. Золотистые и медные оттенки притягивают финансовое благополучие. Желтый. Счастливый цвет для Лошади по китайской традиции. Зеленый. Еще один благоприятный оттенок для символа года, особенно в сочетании с желтым. Коричневый и бежевый. Земные оттенки, которые помогают сохранить баланс и гармонию.

Стоит обратить внимание на белый и кремовый цвета - они уравновешивают огненную энергию и придают гармонию, особенно при сочетании с яркими оттенками.

Цвета, которых лучше избегать в 2026 году

Стоит избегать черного, темно-синего и слишком холодных серых тонов, которые могут подавлять активность и притягивать напряжение. Эти цвета допустимо использовать дозированно в аксессуарах или деталях, но не стоит делать их основой праздничного образа.

"Особенно это актуально для активных и эмоциональных знаков: Овен, Лев, Стрелец, Близнецы, Весы, Водолей", - дополняет Ксения Шахова.

В каких цветах встречать Новый 2026 год знакам зодиака: индивидуальный гороскоп

Каждый знак зодиака имеет свою уникальную энергетику, которая по-разному взаимодействует с цветовой палитрой года Огненной Лошади. Правильно подобранные оттенки усиливают отдельные стороны характера, помогают достичь целей и защищают от негативных влияний.

Овен

Благоприятные цвета:

красный (от алого до гранатового);

огненно-оранжевый (цвет заката и искр костра);

золотой (оттенок старинных монет).

По мнению астролога Ксении Шаховой, эти цвета усиливают природный энтузиазм и лидерские качества Овнов. Неблагоприятные оттенки — темно-синий и серый.

Сочетайте красный с кремовым или белым для гармоничного контраста. Золотые аксессуары добавят уверенности Овнам.

"Не бойтесь экспериментировать с насыщенными оттенками и блестящими деталями - это усиливает вашу энергетику и притягивает новые возможности", - советует Ксения Шахова.

Телец

Тельцам желательно встретить Новый год в зеленом (от оливкового до изумрудного), бежевом, кремовом, коричневом цвете. По словам астролога, Тельцы в 2026 году будут чувствовать себя комфортнее всего в теплых оттенках. Эти цвета не только поддерживают внутреннее равновесие, но и помогают концентрироваться на финансовых и бытовых делах. Например, оливковый пиджак с кремовой блузкой или коричневые брюки с золотыми аксессуарами создадут гармоничный образ.

"Сочетайте спокойные базовые цвета с небольшими яркими элементами. Избегайте кислотного оранжевого и ярко-красного", - предупреждает астролог.

Близнецы

Благоприятные цвета - желтый (от лимонного до медового), светло-зеленый, бирюзовый, ярко-синий. Эти оттенки стимулируют креативность и оптимизм. Неблагоприятны мрачные серые, рыжие и темно-коричневые оттенки.

Чтобы создать стильный и жизнерадостный образ на Новый год, астролог рекомендует комбинировать свежие оттенки с нейтральными.

Рак

Ракам идеально подойдут белый, серебристый, пастельный голубой, лавандовый - оттенки, которые природно гармонируют с водной стихией.

Для сохранения эмоционального комфорта астролог советует добавить пастельные и нейтральные оттенки в праздничный декор. Главное - избегать агрессивно-красного и ярко-оранжевого цвета.

Лев

Львы в 2026 году будут сиять особенно ярко и это следует подчеркнуть в новогоднюю ночь. Поэтому представителям этого знака идеально подойдут основные цвета 2026 года - золотой (от светлого шампанского до темного старинного золота), оранжевый и красный (насыщенный королевский оттенок).

По мнению астролога, чтобы сохранить энергичность, нужно избегать серых оттенков и холодного синего цвета. Лучше отдать предпочтение нейтральным оттенкам, которые сбалансируют яркие насыщенные цвета.

Дева

Девам подходят сдержанные натуральные оттенки:

бежевый - цвет песка и льна;

светло-зеленый - оттенок свежей мяты;

нежно-розовый - как лепестки цветущей вишни;

коричневый - теплые природные тона.

Они отлично балансируют с яркими акцентными оттенками 2026 года, помогают сохранить гармонию и привлекательность, свойственную консервативному земному знаку.

Как отмечает Ксения Шахова, красный и кислотный оранжевый могут вызывать напряжение и отвлекать от концентрации, поэтому от них Девам нужно отказаться.

Весы

Весам подходят легкие и гармоничные оттенки, которые подчеркнут их легкость и уравновесят стремительные энергии года Огненной Лошади. Это:

пастельный синий - цвет утреннего неба;

розовый - от пудрового до персикового;

кремовый - мягкий молочный оттенок;

белый - чистый и свежий.

"Избегайте резких контрастов и старайтесь сочетать пастельные оттенки с легким блеском для привлечения удачи и гармонии", - советует астролог.

Чтобы не перегрузить энергетику, Весам нужно отказаться от темно-коричневого и черного цвета.

Скорпион

Мистическим Скорпионам подходят глубокие насыщенные оттенки:

бордовый - цвет выдержанного вина;

красный - от рубинового до темно-алого;

темно-золотой - оттенок старинных украшений;

пурпурный - королевский фиолетовый с красным подтоном.

По словам Ксении Шаховой, Скорпионам следует отдавать предпочтение глубоким, насыщенным цветам, чтобы усилить внутреннюю силу, и избегать холодных серых и синих тонов - они могут притуплять эмоциональную глубину представителей знака.

Стрелец

Стрельцам подходят яркие оттенки, отражающие их природную активность и позитивный настрой:

фиолетовый - от лавандового до темно-фиолетового;

лиловый - благородный сиреневый с розовым подтоном;

оранжевый - теплый и энергичный.

В первой половине года астрологи советуют Стрельцам обратить внимание на зелено-голубой и белый цвет. Например, аксессуары с зелеными и голубыми камнями усилят харизму и привлекут успех в делах и путешествиях.

Чтобы усилить жизненную энергию и вдохновение, Ксения Шахова советует Стрельцам использовать насыщенные оттенки в одежде, аксессуарах и деталях интерьера. А вот от черного и серого цвета лучше отказаться.

Козерог

Козерогам подойдут элегантные цвета: темно-зеленый, все оттенки коричневого, кремовый и золотой.

"Чтобы год прошел в балансе энергий, комбинируйте спокойные базовые оттенки с умеренными яркими акцентами", - рекомендует астролог.

Красный цвет может вызвать у Козерога внутреннее напряжение, используйте его дозировано.

Водолей

Водолеи в 2026 году будут стремиться к новаторству, креативности и нестандартным решениям. Удачными цветами, которые привлекут нужную энергию и удачу, для них станут:

голубой - от нежно-голубого до бирюзового;

бирюзовый - цвет тропического моря;

серебристый и желтый - для камней и аксессуаров.

Сочетать такие яркие цвета лучше с белым или нежными оттенками желтого, кремового. Угнетать креативность и мешать эмоциональной раскрепощенности могут коричневые и бордовые оттенки.

Рыбы

Рыбам подходят нежные оттенки, которые подчеркнут их творческую и глубокую натуру:

голубой - пастельный оттенок утреннего неба;

сиреневый - нежный лавандовый;

лиловый - светло-фиолетовый;

белый - чистый и легкий.

"Сочетание мягких пастельных цветов с мерцающими деталями усилит интуицию и привлечет положительные события в личной и профессиональной жизни", - комментирует Ксения Шахова.

Чтобы избежать эмоционального напряжения и тревожности, астрологи советуют Рыбам избегать ярко-красного и черного оттенков.

Как правильно выбрать наряд на Новый 2026 год по знаку зодиака

Новогодние коллекции ведущих брендов предлагают опираться на продуманность деталей и не использовать обилие декоративных элементов. Главная концепция - эстетика тихого шика, когда важны пропорции и качество исполнения наряда, а не блеск и массивные украшения.

Ключевые тренды новогоднего образа:

Лаконичный минимализм - платья-футляры, модели с ассиметричным плечом, классические комбинации с идеальной посадкой. Бархат насыщенного цвета - сапфировый, гранатовый, изумрудный. Плиссе - добавит динамику и изящество, что ценится Лошадью. Подойдут модели с полной плиссировкой или платья с плиссированным подолом. Бахрома - еще один динамичный элемент. Лучше всего работают черные, серебристые или блестящие модели, где тонкая бахрома мягко колышется при движении. Объемные рукава - фонарики, бутоны создадут мягкий и нужный акцент.

Цвет задает характер всему образу. Красный не просто дань астрологии - это один из ключевых трендов сезона осень-зима 2025/26.

Женщинам: платья, костюмы, аксессуары

Какие сочетания подобрать женщинам по знаку зодиака:

для огненных знаков (Овен, Лев, Стрелец) красное платье из текучего шелка или с золотой бахромой;

красное платье из текучего шелка или с золотой бахромой; земные знаки (Телец, Дева, Козерог) будут комфортно чувствовать себя в изумрудном бархате с золотыми украшениями или бежевом костюме с зелеными акцентами - эти сочетания работают на создание образа элегантной устойчивости;

будут комфортно чувствовать себя в изумрудном бархате с золотыми украшениями или бежевом костюме с зелеными акцентами - эти сочетания работают на создание образа элегантной устойчивости; воздушным знакам (Близнецы, Весы, Водолей) подойдут образы, построенные на легкости восприятия. Бирюзовое платье с серебряными деталями, пастельно-голубой комплект из юбки миди и топа с выразительной линией плеч или желтый костюм с белой блузкой;

подойдут образы, построенные на легкости восприятия. Бирюзовое платье с серебряными деталями, пастельно-голубой комплект из юбки миди и топа с выразительной линией плеч или желтый костюм с белой блузкой; водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) могут позволить себе игру с глубиной цвета: бордовое платье из плотного бархата для Скорпиона, белое платье с серебряной вышивкой для Рака или сиреневое с жемчужными аксессуарами для Рыб.

Такие сочетания подойдут как для празднования Нового года дома, так и для похода в ресторан, на корпоратив или тематическую вечеринку.

Мужчинам: костюмы, рубашки, акценты

Огненным знакам стоит обратить внимание на рубашки насыщенных оттенков - винно-красную, терракотовую или горчичную. Золотой галстук с классическим темно-синим костюмом добавит яркости в новогодний образ и порадует символ года.

Земные знаки комфортно чувствуют себя в текстурных тканях природных оттенков. Для новогоднего образа можно подобрать:

темно-зеленый бархатный пиджак с кремовой рубашкой;

коричневый костюм из плотной шерсти с бежевым кашемировым свитером;

золотые запонки и часы в качестве акцентов.

Воздушным знакам подойдут образы на контрасте фактур и неожиданных цветовых решениях: голубая рубашка с серым костюмом, желтый галстук-бабочка с белой рубашкой.

Водные знаки могут сделать ставку на глубину цвета: бордовый шелковый галстук с черным костюмом для Скорпиона, белая рубашка безупречного кроя с серебряными запонками для Рака, сиреневая рубашка с темными брюками для Рыб.

Мужской образ на Новый год - это необязательно костюм. Бархатные брюки с белой рубашкой и жилетом, кашемировый свитер с выразительной фактурой, комплект из брюк и кардигана с деликатным декором - отличные варианты для похода в ресторан или празднования дома.

Детям: праздничные наряды по знаку зодиака

Варианты детских праздничных нарядов по знаку зодиака:

огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) - красное платье с золотыми звездами и бахромой, оранжевая рубашка с золотой бабочкой, костюмы с блестящими деталями;

- красное платье с золотыми звездами и бахромой, оранжевая рубашка с золотой бабочкой, костюмы с блестящими деталями; водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) - нежно-голубое платье с кружевом, белая рубашка с серебряным жилетом, сиреневый костюм с жемчужными пуговицами;

- нежно-голубое платье с кружевом, белая рубашка с серебряным жилетом, сиреневый костюм с жемчужными пуговицами; земные знаки (Телец, Дева, Козерог ) - бежевое платье с зелеными лентами и вышивкой, оливковая рубашка с коричневым жилетом, кремовый костюм с золотыми пуговицами;

) - бежевое платье с зелеными лентами и вышивкой, оливковая рубашка с коричневым жилетом, кремовый костюм с золотыми пуговицами; воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) - бирюзовое платье с серебряными пайетками, желтая рубашка с принтом, голубой костюм.

Главное правило детского новогоднего образа - комфорт. Ткань не должна колоться, резинки - давить, а декоративные элементы - мешать движению. Ребенок, который чувствует себя свободно в своем наряде, будет излучать естественную радость - лучшее украшение любого праздника.

Макияж и маникюр на Новый 2026 год по знаку зодиака

Праздничный образ будет неполным без правильно подобранного макияжа и маникюра. Здесь также можно подобрать определенные цвета, которые притянут удачу и благополучие в новом году и создадут нужный праздничный акцент.

Макияж в благоприятных цветах

Для Овнов: яркая красная помада, золотистый хайлайтер и бронзовые тени создают эффектный праздничный образ. Для вечернего выхода подойдут дымчатые бронзовые или медные смоки с акцентом на внутренний уголок глаза золотыми бликами.

Для Тельцов: мягкие коричневые и терракотовые тени, натуральная подводка, легкий розовый или абрикосовый блеск для губ.

Для Близнецов: градиентные тени от желтого к бирюзовому, прозрачный блеск или глянцевый лайнер для акцента на глазах.

Для Раков: жемчужные тени с серебристыми бликами, светло-сиреневая подводка, блеск нежного розового оттенка для губ.

Для Львов: золотые тени с акцентом на глаза, насыщенная красная помада, контуринг с бронзовыми оттенками

Для Дев: мягкие тени в стиле нюд, акцент на естественное сияние кожи, тонкий коричневый лайнер.

Для Весов: нежные градиенты, розовые румяна, розовый блеск для губ с перламутровым эффектом.

Для Скорпионов: смоки бордового цвета с золотыми бликами, темная помада, акцент на глаза с металлическим блеском.

Для Стрельцов: градиентные оранжево-золотые тени, бронзовый хайлайтер, коралловая или красная помада.

Для Козерогов: коричневые и золотистые тени, нюдовая помада, естественный контуринг.

Для Водолеев: металлические тени, серебряный или голубой лайнер, глянцевый блеск для губ.

Для Рыб: пастельные тени, перламутровый хайлайтер, блеск нежных оттенков для губ.

Маникюр: цвета и дизайн

Знак зодиака Цвет/техника маникюра Декор и акценты Овен Красный классический маникюр, градиент красного с оранжевым Рисунки с огненными мотивами, золотые стразы, фольгированные вставки Телец Пастельные кремовые и розовые оттенки, тонкий френч с блестками, натуральный мраморный эффект Минималистичные геометрические линии, золотые полоски или вкрапления листьев и флористических мотивов Близнецы Желтый с бирюзовыми точками, градиент, разноцветные ногти в стиле mix & match Геометрические узоры Рак Пастельные голубые и сиреневые ногти, омбре, полупрозрачные эффекты Жемчужные вставки, рисунки водных мотивов, Лев Красные или золотые ногти с блестками, градиент в стиле закат, французский маникюр с металлическим кончиком Стразы, абстрактные огненные принты Дева Пастельные оттенки с геометрическими линиями, тонкий французский маникюр с блестящими кончиками Минималистичные принты, мраморные или акварельные эффекты Весы Пастельный с градиентом, омбре с блестками Акцент на один ноготь с золотым или серебряным декором, миниатюрные цветочные мотивы Скорпион Бордовый, красный, абстрактные линии, градиент от красного к черному Золотые акценты, металлические вставки, готический рисунок Стрелец Градиент оранжевого и золотого, ногти с голографическим эффектом Красные детали, блестки и фольгированные вставки, принты с пламенем Козерог Кремовый или коричневый, минимализм с точками и полосками, классический французский маникюр Золотые акценты, мраморные узоры Водолей Бирюзовый или серебристый, ногти в стиле галактика, необычные текстуры. Креативные рисунки, абстрактные линии, металлические вставки и переливы Рыбы Пастельный с блестками или розовые ногти с нежными цветочными рисунками Жемчужные детали, акварельные и мраморные эффекты, водные мотивы

Украшения и аксессуары: как усилить энергию цвета

В астрологии считается, что драгоценные и полудрагоценные камни обладают собственной силой, которая резонирует с определенными знаками зодиака. Правильно подобранные украшения становятся не просто красивым дополнением к новогоднему образу, но и настоящими талисманами удачи.

Украшения с камнями благоприятных цветов

Овнам, Львам и Скорпионам астрологи советуют подобрать украшения с красными камнями - рубином, гранатом, красной яшмой. Они усиливают уверенность, страсть и решительность, присущие этим знакам.

Привлечь финансовое благополучие земным знакам (Тельцу, Деве и Козерогу) помогут зеленые камни - малахит, изумруд, хризопраз, нефрит. Если хотите привлечь энергию оптимизма и стимулировать креативность, подберите украшения с желтыми камнями - сердолика, цитрина и янтаря. Особенно эти камни подходят Близнецам, Львам и Стрельцам.

Воздушным знакам зодиака (Близнецам, Весам и Водолеям) астрологи подходят голубые и синие камни - бирюза, топаз, аквамарин. Ракам и Рыбам следует носить белые и серебристые камни - жемчуг, лунный камень, горный хрусталь. Они усилят эмоциональную гармонию и интуицию.

Золотые украшения универсальны для всех знаков и особенно благоприятны в год Огненной Лошади.

Аксессуары: сумки, туфли, шарфы

Астрологически универсальные варианты аксессуаров для новогоднего образа:

Сумки: золотой клатч, красная через плечо, бежевая с золотой фурнитурой. Туфли: красные классические лодочки, золотые босоножки, бордовые ботильоны, зеленые туфли на каблуке. Шарфы и платки: желтый шелковый платок, оранжевый кашемировый шарф, золотой с бахромой, голубой палантин. Ремни: золотой широкий, красный кожаный, ремень цвета темного шоколада с металлической пряжкой. Головные уборы: бежевый берет, бархатная повязка на голову винного или насыщенно красного цвета.

Бахрома - тренд сезона - может присутствовать и на аксессуарах, привлекая удачу и задабривая символ года.

Цвета для дома: как украсить новогодний интерьер по знаку зодиака

Елка и украшения

Новогодняя елка - центральный элемент праздничной ночи, которую можно украсить в благоприятных цветах, чтобы привлечь благополучие в дом:

огненные знаки - красные и золотые шары, оранжевые гирлянды, металлические украшения, звезды и огненные мотивы;

земные знаки - зеленые и бежевые украшения, коричневые деревянные элементы, золотые акценты, натуральные материалы;

воздушные знаки - желтые и бирюзовые шары, разноцветные гирлянды, легкие воздушные украшения, серебристые и блестящие элементы.

водные знаки - белые и серебристые шары, голубые ленты, перламутровые украшения, мягкое освещение. Для Скорпиона - бордовые и темно-золотые украшения, красные акценты, драматичный декор.

Универсальные элементы для года Огненной Лошади - золотые ленты, красные банты и фигурки лошадей на елке.

Новогодний стол: скатерть, посуда, свечи

Для новогоднего стола на год Лошади важны не только правильные блюда, но и сервировка. Какую скатерть выбрать по знаку зодиака:

огненные знаки - красная, золотая или оранжевая скатерть;

земные знаки - бежевая, зеленая или коричневая скатерть;

воздушные знаки - голубая, желтая или белая скатерть;

водные знаки -белая, серебристая или голубая скатерть.

Выбирайте посуду с золотой или серебряной каймой. Красные тарелки, золотые бокалы или посуда с оригинальными, но не вычурными узорами, особенно понравятся символу года. Можно подобрать сервировочные комплекты из дерева, керамики, стекла, а для подачи использовать посуду, которая надолго сохранит тепло горячих блюд. Свечи также могут привлечь определенную энергию, если подобрать их по цвету:

красные - для привлечения энергии и страсти;

золотые - для финансового благополучия;

оранжевые - для радости и оптимизма;

белые - для гармонии и очистки окружающего пространства от негатива.