Новогодний стол 2026: что приготовить в год Огненной Лошади — рецепты, фото

Согласно Китайскому календарю, символом 2026 года станет Огненная Красная Лошадь. Чтобы грациозный и энергичный символ отнесся к вам благосклонно, последнюю ночь уходящего года нужно встретить правильно, учтя рекомендации восточного гороскопа. Это касается и новогоднего стола. Как правильно накрыть стол, какие угощения нужно подать гостям, рецепты самых вкусных блюд и напитков, — в материале РИА Новости.

Что любит Красная Огненная Лошадь

Огненная Лошадь любит натуральность, порядок и естественность, что можно взять за основное правило при подготовке новогоднего стола. Поэтому при планировании меню на Новый год 2026 отдайте предпочтение:

зелени, фруктам и свежим овощам — легкие зеленые салаты, фруктовые и овощные нарезки не только "задобрят" Красную Лошадь, но и будут полезны для здоровья;

птице — согласно китайским поверьям, поданное на стол блюдо из курицы или индейки способно объединить семью и притянуть успех в дом;

рыбе — блюда из рыбы являются символом для финансового благополучия у хозяина дома;

свинине — в Китае мясо свинины считается традиционным блюдом и на год Красной Лошади оно не запрещено;

безалкогольным напиткам — Лошадь оценит дисциплину в людях, минимизирующих алкоголь в новогоднюю ночь;

десертам — Лошадь любит сахар, поэтому можно позволить себе сладкое.

До Нового года осталось время московское 00 дней : 00 часов : 00 минут : 0 0 секунд

Красные, золотые и оранжевые оттенки, которые относятся к символу 2026-го, — еще один способ притянуть удачу в Новом году. Можно приготовить блюда в данной цветовой гамме: украсить пряники цветной глазурью, разложить овощи по цвету, подать на стол салат "Гранатовый браслет" и т.д.

© iStock.com / Silvia Bianchini Люди за новогодним столом © iStock.com / Silvia Bianchini Люди за новогодним столом. Архивное фото

Что не стоит готовить на год Лошади

Первое, от чего стоит отказаться полностью — конина и говядина. Как утверждает восточная астрология, блюда из этих видов мяса создадут мощный энергетический конфликт и отпугнут успех в предстоящем году. Нежелательно готовить на Новый год мясо на костре или мангале, слишком острые закуски, блюда, жареные во фритюре. Красная Лошадь может воспринять это как переизбыток огненной энергии, что отпугнет ее, а вместе с ней и удачу.

Стоит отказаться от крепких алкогольных напитков, острых специй. Правильное меню должно ассоциироваться с энергиями стихии Воды и Воздуха, которые гармонично сочетаются с Огненной Лошадью.

Меню на Новый год 2026 — структура стола

Чтобы порадовать Огненную Лошадь, новогодний стол должен быть изобильным.

Закуски. Например, овощные рулетики, канапе, бутерброды со шпротами или овощами, нарезки, легкие салаты. Можно подать холодец, заливное. Салаты. В идеале приготовить облегченные версии традиционных салатов ("Оливье", "Мимоза", "Сельдь под шубой", винегрет), зеленые овощные салаты, "Цезарь". Горячее. Подойдет рыба, свинина или птица. Можно потушить или запечь. Гарнир. Например, молодой картофель, различные овощи и крупы. Десерты. Подойдет любое сладкое блюдо: от фруктовых салатов до тортов.

Из алкогольных напитков подойдет игристое вино или шампанское, легкие коктейли. Также следует подготовить безалкогольный напиток, например, согревающий глинтвейн, пунш или освежающий цитрусовый лимонад.

© iStock.com / oksix Люди украшают новогодний стол © iStock.com / oksix Люди украшают новогодний стол. Архивное фото

Холодные закуски на год Лошади

Для новогоднего стола 2026 подойдут классические холодные закуски — фаршированные яйца, различные мини-закуски по типу канапе и закусок на шпажках, сырные и овощные нарезки, бутерброды с куриным паштетом, шпротами.

Чтобы привлечь внимание Огненной Лошади и встретить Новый год с пользой для организма, попробуйте следующие закуски.

Карпаччо из свеклы с козьим сыром и рукколой

Ингредиенты:

Свекла среднего размера — 400-500 г

Козий сыр (мягкий) — 150 г

Руккола свежая — 100 г

Оливковое масло — 3 ст. л.

Бальзамический уксус (можно заменить лимонным соком) — 1 ст. л.

Грецкие орехи — 1 ст. л.

Мед — 1 ч. л.

Соль морская — по вкусу

Черный перец свежемолотый — по вкусу

Приготовление:

Свеклу тщательно вымойте, отварите до готовности или запеките. Для этого заверните ее в фольгу и запекайте в духовке при 180°C около 60-80 минут до мягкости. Остудите и очистите от кожуры. Охлажденную свеклу нарежьте максимально тонкими ломтиками (можно использовать овощечистку или слайсер для идеальной толщины). На большое плоское блюдо выложите ломтики свеклы, формируя красивую композицию. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде и крупно порубите ножом. Козий сыр разломайте на небольшие кусочки и распределите по свекле. Рукколу промойте, обсушите и разложите поверх свеклы. Приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, бальзамический уксус и мед до однородности. Полейте карпаччо заправкой, приправьте морской солью и свежемолотым перцем. Перед подачей украсьте закуску орехами.

По желанию, в заправку можно добавить зернистую или обычную горчицу (1 ч. л.), а грецкие орехи заменить на кедровые.

© Depositphotos.com / NewAfrica Свекла © Depositphotos.com / NewAfrica Свекла. Архивное фото

Брускетта с авокадо и лососем

Ингредиенты:

Багет или чиабатта — 1 шт.

Слабосоленый лосось (нарезка) — 200 г

Авокадо — 300 г (обычно 2 средних)

Сливочный сыр (Филадельфия или Альметте) — 150 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Свежий укроп — небольшой пучок

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Багет нарежьте диагональными ломтиками толщиной около 1,5 см, слегка сбрызните оливковым маслом и подсушите на сковороде или в духовке до золотистой корочки с обеих сторон. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, выньте мякоть и разомните вилкой с соком половины лимона, добавьте соль и перец. На каждый тост намажьте тонкий слой сливочного сыра. Сверху выложите пюре из авокадо, распределяя равномерно. Уложите на каждую брускетту по 1-2 ломтика лосося, формируя красивую розочку. Украсьте веточками свежего укропа или тонкими ломтиками лимона.

По желанию можете натереть каждый тост чесноком.

© iStock.com / Rouzes Девушка делает бутерброды с авокадо © iStock.com / Rouzes Девушка делает бутерброды с авокадо. Архивное фото

Тарталетки с печенью трески и морковью

Ингредиенты:

Тарталетки песочные — 15-20 шт.

Печень трески консервированная — 1 банка (190-200 г)

Морковь — 1 крупная (150 г)

Яйца куриные — 3 шт.

Маринованные огурцы — 70 г

Лук зеленый — небольшой пучок

Майонез — 2-3 ст. л.

Соль — щепотка

Черный молотый перец — по вкусу

Зелень петрушки для украшения

Приготовление:

Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и мелко порубите ножом. Морковь отварите до мягкости в подсоленной воде, остудите, очистите и натрите на мелкой терке. С печени трески слейте масло (немного можно оставить для сочности), размягчите ее вилкой до пастообразной консистенции. Зеленый лук и маринованный огурец мелко нарежьте. В миске соедините печень трески, тертую морковь, рубленые яйца и зеленый лук. Добавьте майонез, перемешайте до однородной массы, приправьте солью и перцем по вкусу. Начините тарталетки получившейся смесью, используя чайную ложку или кондитерский мешок. Украсьте каждую тарталетку веточкой петрушки или тонкими кружочками вареной моркови.

Морковь можно натереть на мелкой терке и обжарить с добавлением чеснока.

Горячие закуски

Горячие закуски подготовят гостей к основному блюду и утолят голод в ожидании. Это могут быть рулетики из мяса, запеченные баклажаны с помидором и сыром, фаршированные шампиньоны и пр. Мы предлагаем варианты, которые любимы всеми — жюльен, шашлычки и мини-киш с овощами.

Жюльен с курицей и грибами в тарталетках

Ингредиенты:

Тарталетки для горячих закусок — 20 шт.

Куриное филе — 300 г

Шампиньоны свежие — 250 г

Лук репчатый — 1 средняя головка

Сливки 20% жирности — 200 мл

Мука пшеничная — 1 ст. л.

Сыр твердый (российский или гауда) — 150 г

Сливочное масло — 30 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Мускатный орех молотый — щепотка

Соль, черный перец — по вкусу

Свежая петрушка для подачи

Приготовление:

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности (около 20 минут). Готовое мясо остудите и нарежьте мелкими кубиками. Шампиньоны промойте и нарежьте тонкими пластинками или небольшими кусочками, лук мелко порубите. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте на среднем огне 7-8 минут до испарения жидкости. Добавьте к грибам нарезанную курицу, перемешайте и прогрейте пару минут. В отдельной сковороде растопите сливочное масло, всыпьте муку и быстро перемешайте до однородности, готовьте 1 минуту. Тонкой струйкой влейте сливки, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Доведите соус до загустения на медленном огне. Соедините соус с курино-грибной смесью, добавьте мускатный орех, соль и перец, перемешайте. Тарталетки наполните жюльеном, посыпьте тертым сыром и запекайте в духовке при 180°C около 10-12 минут до золотистой корочки. При подаче можете украсить мелко нарубленной зеленью.

Перед приготовлением соуса можете обжарить муку на сухой сковороде — это улучшит вкус и аромат блюда. Достаточно 2-3 минут на среднем огне до легкого кремового оттенка.

Мини-киш с овощами и сыром

Ингредиенты:

Слоеное бездрожжевое тесто — 500 г

Яйца куриные — 4 шт.

Сливки 20% — 150 мл

Брокколи — 200 г

Болгарский перец (красный) — 1 шт.

Помидоры черри — 10-12 шт.

Твердый сыр (чеддер или пармезан) — 150 г

Соль — 1 ч. л.

Прованские травы — 1 ч. л.

Черный молотый перец — по вкусу

Сливочное масло для смазывания форм

Приготовление:

Тесто разморозьте и раскатайте в тонкий пласт толщиной около 3-4 мм. Формочки для маффинов смажьте сливочным маслом, вырежьте из теста круги и уложите в формы, формируя бортики. Брокколи разберите на мелкие соцветия и бланшируйте в кипящей воде 2 минуты. Откиньте капусту на дуршлаг. Болгарский перец нарежьте мелкими кубиками, черри разрежьте на половинки. В миске взбейте яйца со сливками, добавьте соль, перец и прованские травы. Сыр натрите на крупной терке и добавьте 2/3 части в яичную смесь. Разложите овощи по основам, залейте яично-сливочной смесью, не доходя до края. Посыпьте оставшимся сыром и выпекайте при 180°C в течение 25-30 минут до золотистого цвета. При подаче украсьте зеленью.

Для более насыщенного вкуса можете обжарить овощи на небольшом количестве масла.

Куриные шашлычки в медово-горчичном маринаде

Ингредиенты:

Куриное филе — 600 г

Мед жидкий — 3 ст. л.

Горчица зернистая — 2 ст. л.

Соевый соус — 3 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Лимонный сок — 2 ст. л.

Имбирь свежий тертый — 1 ч. л.

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Черный перец — по вкусу

Деревянные шпажки — 15-20 шт.

Кунжут для подачи

Приготовление:

Деревянные шпажки замочите в холодной воде на 30 минут, чтобы они не подгорели при запекании. Куриное филе обсушите бумажным полотенцем и нарежьте средними кубиками. Приготовьте маринад: смешайте мед, горчицу, соевый соус, оливковое масло и лимонный сок. Чеснок пропустите через пресс, имбирь натрите на мелкой терке, добавьте в маринад вместе с паприкой и перцем. Залейте курицу маринадом, тщательно перемешайте, накройте пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа (лучше на ночь). Нанижите маринованные кусочки курицы на шпажки по 3-4 кубика на каждую. Противень застелите пергаментом, выложите шашлычки и запекайте в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут, перевернув один раз.

Готовые шашлычки посыпьте кунжутом. Подавайте их горячими.

© Depositphotos.com / CroMary Мясо и овощи на гриле © Depositphotos.com / CroMary Мясо и овощи на гриле

Салаты на новогодний стол 2026

Невозможно представить празднование Нового года без салатов. Разбавьте классические майонезные "Оливье" и "Сельдь под шубой" новыми вариантами и добавьте легкие блюда на ресторанный манер — то, что поможет учесть требования символа будущего года.

Салат "Изумрудный" с авокадо, огурцом и крабовыми палочками

Ингредиенты:

Крабовые палочки — 200 г

Авокадо спелое — 2 шт.

Огурцы свежие — 2 средних

Яйца куриные — 3 шт.

Зеленый лук — небольшой пучок

Укроп свежий — несколько веточек

Майонез или греческий йогурт — 3-4 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Листья салата для подачи

Приготовление:

Яйца отварите вкрутую, остудите под проточной водой, очистите и нарежьте мелкими кубиками. Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками или тонкими колечками. Огурцы нарежьте мелким кубиком (можно предварительно очистить от кожуры для нежности). Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, очистите и нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком. Зеленый лук и укроп мелко порубите. В большой миске соедините все подготовленные ингредиенты. Заправьте салат майонезом или йогуртом, аккуратно перемешайте, добавьте соль по вкусу. Выложите салат на блюдо, украшенное листьями зеленого салата, посыпьте оставшейся зеленью.

Для сочности можно добавить порезанные томаты черри, а для яркого вкуса - готовый микс салата.

Салат "Гранатовый браслет" — классика в новом исполнении

Ингредиенты:

Копченое куриное филе — 300 г

Свекла средняя — 2 шт.

Морковь крупная — 1 шт.

Гранат — 1 крупный

Грецкие орехи — 100 г

Яйца куриные — 3 шт.

Лук репчатый — 1 небольшая головка

Майонез — 150-200 г

Соль — по вкусу

Сахар — щепотка (для маринования лука)

Уксус столовый 9% — 1 ч. л.

Приготовление:

Копченую курицу нарежьте мелкими кубиками. Свеклу и морковь отварите до мягкости, остудите, очистите и натрите на средней терке. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Лук нарежьте мелким кубиком или полукольцами, залейте кипятком с добавлением сахара и уксуса на 10 минут для мягкости, затем слейте воду. Гранат разберите на зерна, орехи порубите ножом на средние кусочки. На плоское блюдо выкладывайте салат слоями: курица, майонез, маринованный лук, морковь, майонез, яйца, майонез, свекла, майонезная сетка. Украсьте верх салата гранатовыми зернами по всей поверхности и посыпьте измельченными грецкими орехами. Дайте салату пропитаться в холодильнике минимум 3-4 часа перед подачей.

Маринованный лук добавляйте по желанию. Орехи можно добавить к слою с яйцами, заменить свеклу на тертый сыр — любая вариация понравится вашим гостям.

Салат "Цезарь" с курицей — традиционный рецепт

Ингредиенты:

Куриная грудка — 400 г

Салат Айсберг или Романо — 1 крупный кочан

Помидоры черри — 150 г

Пармезан — 100 г

Белый хлеб/батон/чиабатта (для сухариков) — 150 г

Чеснок — 3 зубчика

Оливковое масло — 100 мл

Яйцо куриное — 1 шт.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Горчица дижонская — 1 ч. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Анчоусы (по желанию) — 3-4 филе

Приготовление:

Куриную грудку нарежьте полосками, приправьте солью и перцем, обжарьте на гриле или сковороде до золотистой корочки, остудите. Белый хлеб нарежьте небольшими кубиками, смешайте с оливковым маслом и чесноком, подсушите в духовке при 180°C до хруста. Для соуса: яйцо разбейте в блендер, добавьте горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок и анчоусы. Взбивая блендером, постепенно влейте оливковое масло тонкой струйкой до получения густого соуса, приправьте солью и перцем. Салат промойте, обсушите и порвите руками на крупные кусочки. Черри разрежьте пополам, пармезан нарежьте тонкими пластинками овощечисткой. В большой миске смешайте листья салата с соусом, добавьте курицу, черри и сухарики. Выложите салат на блюдо, сверху посыпьте тертым пармезаном и подавайте на стол.

Можете использовать готовый соус "Цезарь". В любом случае добавляйте сухарики прямо перед подачей, чтобы они не размокли.

Горячие блюда на Новый год 2026

Для новогоднего стола можно приготовить блюда из птицы, свинины, рыбы или морепродуктов. Успешный и традиционный вариант — запеченная курица или утка. Для новизны можно подать гостям запеченную индейку, приготовить свиную корейку или сделать фаршированные кальмары.

Запеченная индейка с овощами и травами

Ингредиенты:

Индейка (грудка на кости или целая тушка) — 2-2,5 кг

Морковь — 3 средних

Картофель — 6-8 средних клубней

Лук репчатый — 2 крупных головки

Чеснок — 1 головка

Розмарин свежий — 4-5 веточек

Тимьян свежий — 5-6 веточек

Оливковое масло — 4 ст. л.

Сливочное масло — 50 г

Лимон — 1 шт.

Соль морская — 2 ч. л.

Черный молотый перец — 1 ч. л.

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Приготовление:

Индейку тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Приготовьте маринад: смешайте оливковое масло, размягченное сливочное масло, сок половины лимона, соль, перец и паприку. Натрите индейку маринадом снаружи и внутри, вложите в брюшко половинки лимона, чеснок и веточки трав. Оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа (лучше на ночь). Овощи очистите. Картофель разрежьте на половинки, морковь крупными кусками, лук четвертинками. Овощи сложите в глубокий противень, приправьте солью, перцем, сбрызните маслом и перемешайте. Сверху на овощи уложите замаринованную индейку, накройте фольгой. Запекайте при 180°C около 1,5-2 часов (в зависимости от размера). За 30 минут до готовности снимите фольгу, чтобы птица подрумянилась, а овощи чуть поджарились. Периодически поливайте мясо соком из противня.

Можете варьировать овощи в блюде: использовать готовые замороженные смеси, заменить картофель на кабачок, добавить баклажаны, болгарский перец, стручковую фасоль. Приправьте их любимыми специями, чтобы их вкус был насыщеннее.

Свиная корейка в медово-горчичном маринаде

Ингредиенты:

Свиная корейка — 1 кг

Мед жидкий — 4 ст. л.

Горчица зернистая — 3 ст. л.

Соевый соус — 3 ст. л.

Чеснок — 5 зубчиков

Имбирь свежий тертый — 1 ст. л. (можно заменить на сушеный)

Оливковое масло — 2 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ст. л. (можно заменить на лимонный сок)

Розмарин сушеный — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Черный перец — по вкусу

Приготовление:

Свиную корейку промойте, обсушите и удалите лишнюю влагу бумажными полотенцами. Приготовьте маринад: в миске смешайте мед, горчицу, соевый соус и бальзамический уксус. Чеснок пропустите через пресс, имбирь натрите на мелкой терке, добавьте в маринад вместе с оливковым маслом и розмарином. Корейку натрите солью и перцем, затем обильно смажьте маринадом со всех сторон. Оберните мясо пищевой пленкой и маринуйте в холодильнике минимум 4 часа (идеально 8-12 часов). Достаньте мясо из холодильника за 30 минут до приготовления, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Разогрейте духовку до 200°C, выложите корейку в форму для запекания, полейте остатками маринада. Запекайте 50-60 минут, каждые 15 минут поливая мясо выделившимся соком, готовность проверяйте термометром (внутри 65-70°C).

Корейку можно пожарить на гриле вместе с овощами. Главное — найти нужную температуру, чтобы мед в маринаде не сгорел, а мясо осталось сочным.

Стейк из лосося на овощной подушке

Овощи можно использовать любые.

Ингредиенты:

Стейки лосося — 4 шт. (по 180-200 г)

Стручковая фасоль — 100 г

Болгарский перец (красный и желтый) — 2 шт.

Помидоры черри — 200 г

Чеснок — 4 зубчика

Лимон — 1 шт.

Оливковое масло — 4 ст. л.

Прованские травы — 1 ч. л.

Свежий базилик — несколько веточек

Соль морская — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Приготовление:

Стейки лосося промойте, обсушите, натрите солью, перцем, сбрызните лимонным соком и оставьте на 15 минут. Помидоры черри разрежьте пополам, чеснок мелко порубите. На сковороде разогрейте половину оливкового масла, обжарьте фасоль овощи с чесноком на среднем огне 8-10 минут до мягкости. Приправьте овощи прованскими травами, солью и перцем, переложите на дно формы для запекания. На той же сковороде на оставшемся масле быстро обжарьте стейки лосося по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выложите стейки поверх овощной подушки, накройте форму фольгой и запекайте в духовке при 180°C около 15 минут. Подавайте блюдо с дольками лимона и свежими листочками базилика.

Рыбу и овощи перед запеканием можно посыпать тертым сыром.

© Pixabay / Larry White Лосось с овощами © Pixabay / Larry White Лосось с овощами. Архивное фото

Гарниры к горячему

Запеченное мясо или рыбу желательно дополнить гарниром: овощами, картофелем или крупой с овощами (рисом, кускусом, булгуром и пр.).

Запеченные овощи с пряными травами

Ингредиенты:

Картофель — 500 г

Морковь — 300 г

Кабачок — 300 г

Баклажан — 250 г

Болгарский перец (разных цветов) — 2 шт.

Лук красный — 1 крупная головка

Помидоры — 300 г

Чеснок — 4-6 зубчиков

Оливковое масло — 4-5 ст. л.

Розмарин свежий — 3-4 веточки

Тимьян свежий — 4-5 веточек

Базилик свежий — небольшой пучок

Прованские травы — 1 ч. л.

Соль морская — 1,5 ч .л.

Черный перец — по вкусу

Приготовление:

Все овощи тщательно промойте и очистите (кабачок и баклажан можно оставить с кожурой). Нарежьте овощи крупными кусками примерно одинакового размера для равномерного запекания. Картофель разрежьте на 4 части, морковь крупными брусочками, перец квадратиками, лук четвертинками. Кабачок и баклажан нарежьте толстыми кружочками, помидоры дольками. Сложите все овощи в большую миску, добавьте чеснок (можно зубчики целиком с кожурой или измельчить их) Сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью, перцем, прованскими травами и листочками свежих трав. Тщательно перемешайте руками, чтобы масло и специи равномерно покрыли овощи. Выложите овощи на противень в один слой и запекайте при 200°C около 40-45 минут до золотистой корочки, перемешав один раз.

Если не нашли свежие травы, используйте сушеные — по 1 ч. л. каждой. Ориентируйтесь на свой вкус.

© Depositphotos.com / Denira Запечёные овощи © Depositphotos.com / Denira Запечёные овощи. Архивное фото

Картофельное пюре с зеленью

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Молоко — 200 мл

Сливочное масло — 80 г

Укроп свежий — половина пучка

Зеленый лук — половина пучка

Петрушка свежая — несколько веточек

Соль — по вкусу

Мускатный орех молотый — щепотка

Черный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Картофель очистите, нарежьте крупными кусками и промойте в холодной воде. Сложите картофель в кастрюлю, залейте холодной водой, посолите и доведите до кипения. Варите на среднем огне под крышкой около 20-25 минут до полной мягкости. Молоко подогрейте до теплого состояния (не кипятите). Слейте воду с картофеля, дайте немного подсохнуть на остаточном тепле. Разомните картофель толкушкой или пропустите через пресс для получения воздушной текстуры. Добавьте сливочное масло, постепенно влейте теплое молоко, взбивая венчиком до кремовой консистенции. Зелень мелко порубите и добавьте в пюре вместе с мускатным орехом и перцем, перемешайте и подавайте горячим.

Вы можете измельчить зелень в блендере вместе с маслом. Картофель приобретет интересный цвет и будет насыщеннее по вкусу.

© iStock.com / LauriPatterson Картофельное пюре с зеленью © iStock.com / LauriPatterson Картофельное пюре с зеленью. Архивное фото

Рис с овощами и зеленым горошком

Ингредиенты:

Рис длиннозерный (жасмин или басмати, подойдет привычный шлифованный или пропаренный) — 300 г

Морковь — 1 средняя

Лук репчатый — 1 головка

Болгарский перец — 1 шт.

Зеленый горошек замороженный — 150 г

Кукуруза консервированная — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 3 ст. л.

Куркума — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Зелень петрушки — для подачи

Приготовление:

Рис тщательно промойте в холодной воде до прозрачности, откиньте на сито. Морковь нарежьте мелким кубиком, лук мелко порубите, перец нарежьте небольшими квадратиками. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло, обжарьте лук до золотистости. Добавьте морковь и перец, жарьте 5 минут на среднем огне, помешивая. Всыпьте рис, перемешайте с овощами, добавьте куркуму и обжаривайте 2 минуты. Влейте 600 мл горячей воды, добавьте соль и соевый соус, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите 15 минут, не открывая. Добавьте замороженный горошек и кукурузу, перемешайте, накройте и оставьте на 5 минут, затем посыпьте зеленью.

Во время приготовления рис можно приправить соевым соусом или прованскими травами.

Десерты на год Огненной Лошади

Наличие сладкого блюда на праздновании Нового года Красной Огненной Лошади обязательно. Идеальным десертом, который подходит и по цвету, и по умеренности сладкого вкуса может стать торт "Красный бархат". Если хотите что-нибудь полегче, мы предлагаем приготовить Павлову со свежими ягодами. Для сладких подарков и закуски к чаю испеките имбирные пряники в виде подковы — они обязательно принесут удачу в дом.

Торт "Красный бархат" — символ года

"Красный бархат" — несложный торт, который сможет приготовить начинающий кондитер.

Ингредиенты

Для бисквита:

Мука пшеничная — 300 г

Сахар — 250 г

Какао-порошок — 2 ст. л.

Кефир или пахта — 250 мл

Растительное масло — 120 мл

Яйца куриные — 2 шт.

Красный пищевой краситель (гелевый) — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Для крема:

Сливочный сыр (Филадельфия или Маскарпоне) — 550 г

Сливки жирностью не менее 33% — 180 мл

Сахарная пудра — 150 г

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Для украшения:

Ягоды свежие (клубника, малина) — 200 г

Мята свежая — для декора

Приготовление:

Духовку разогрейте до 180°C, форму диаметром 20-22 см смажьте маслом и застелите пергаментом. Муку просейте с какао-порошком, разрыхлителем и солью. В большой миске взбейте миксером на большой скорости яйца с сахаром до пышности. Отдельно смешайте масло, кефир, ванильный экстракт и краситель. Осторожно вмешайте с помощью силиконовой лопатки взбитые яйца. Постепенно введите сухие ингредиенты, перемешивая до однородности. Вылейте тесто в форму и выпекайте 40-45 минут, проверяя готовность шпажкой. Остывший бисквит разрежьте на 3 коржа. Для крема взбейте предварительно охлажденные сливки со сливочным сыром, постепенно добавляя сахарную пудру и ванильный экстракт. Соберите торт, смазывая коржи кремом, покройте кремом верх и бока. Готовый торт отправьте в холодильник. Перед подачей украсьте свежими ягодами и листочками мяты.

Желательно поставить торт на всю ночь в холодильник, чтобы он успел пропитаться. В целом, достаточно 4-5 часов.

Павлова с ягодами и взбитыми сливками

Воздушный и хрустящий десерт со свежими ягодами не перегрузит желудок после съеденных салатов и закусок.

Ингредиенты:

Яичные белки — 6 шт.

Сахар — 260 г

Кукурузный крахмал — 1,5 ч. л.

Ванильный экстракт — 1-2 ч. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Сливки 33-35% жирности — 200 мл

Сахарная пудра — 3 ст. л.

Клубника свежая — 200 г

Малина — 100 г

Черника — 100 г

Мята свежая — для украшения

Соль — маленькая щепотка

Приготовление:

Духовку разогрейте до 90-100°C, противень застелите пергаментом, начертите круг диаметром 20-23 см. Белки отделите от желтков (следите, чтобы не попал желток), добавьте щепотку соли и взбивайте миксером до мягкой пены. Переключите миксер на среднюю скорость и продолжайте взбивать белки. Постепенно добавляйте сахар по столовой ложке, взбивая после каждого добавления до полного растворения. Продолжайте взбивать до получения плотной, блестящей меренги с жесткими пиками. Добавьте крахмал, ванильный экстракт и уксус, аккуратно вмешайте лопаткой снизу вверх. Выложите меренгу на пергамент в форме круга, создавая небольшое углубление в центре. Выпекайте 1,5 часа, затем выключите духовку и оставьте безе внутри до полного остывания. Взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков, выложите на безе. Украсьте десерт ягодами и мятой.

Если безе все-таки треснуло при выпекании, разломите его на мелкие кусочки, смешайте со взбитыми сливками и ягодами. Подайте десерт порционно, уложив в креманки и украсив мятой.

Имбирные пряники "Подковы на счастье"

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 500 г

Сахар — 150 г

Сливочное масло — 150 г

Мед жидкий — 150 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Имбирь молотый — 2 ч. л.

Корица молотая — 1 ч. л.

Гвоздика молотая — 0,5 ч. л.

Мускатный орех — 0,5 ч. л.

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Соль — щепотка

Для глазури:

Сахарная пудра — 200 г

Яичный белок — 1 шт.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Пищевые красители — по желанию

Приготовление

В сотейнике растопите сливочное масло с медом и сахаром на медленном огне, остудите до теплого состояния. Добавьте в медовую смесь яйцо и тщательно перемешайте. Муку просейте со всеми специями, содой и солью. Соедините жидкие и сухие ингредиенты, замесите эластичное, но не твердое и тугое тесто. Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник минимум на 2 часа. Раскатайте тесто толщиной 5-7 мм, вырежьте подковы (можно использовать шаблон или формочку). Выложите пряники на противень с пергаментом и выпекайте при 180°C около 15 минут до легкого румянца. Для глазури взбейте белок с сахарной пудрой и лимонным соком до густоты, украсьте остывшие пряники узорами.

Можно приготовить глазурь из сахарной пудры и воды: на 150 г пудры 1 ст. л. воды. Она не должна быть слишком жидкой. Так, она быстрее высохнет, а узор останется в первоначальном виде.

Напитки на новогодний стол

Разбавить шампанское и игристое вино помогут коктейли, которые согреют или взбодрят гостей во время торжества.

Глинтвейн с апельсином и специями

Ингредиенты:

Красное сухое вино — 750 мл

Апельсин — 1 крупный

Яблоко — 1 среднее

Мед — 3 ст. л.

Корица в палочках — 2 шт.

Гвоздика — 6-8 бутонов

Бадьян (звездочки аниса) — 2 шт.

Кардамон — 4 коробочки

Апельсиновая цедра — от 1 апельсина

Приготовление:

Апельсин тщательно вымойте и нарежьте кружочками. Яблоко нарежьте дольками, удалив сердцевину, имбирь тонкими пластинками. В кастрюлю с толстым дном влейте вино, добавьте все специи, кружки апельсина и яблоко. Нагревайте на медленном огне, не доводя до кипения (температура должна быть около 70-80°C). Когда глинтвейн станет горячим и ароматным, снимите с огня и добавьте мед, тщательно размешайте до растворения. Накройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут для раскрытия ароматов специй. Процедите глинтвейн через сито, удалив специи и фрукты. Разлейте по бокалам, украсьте каждый кружком апельсина и палочкой корицы, подавайте горячим.

Чтобы приготовить безалкогольный глинтвейн, замените 1 литр вина на 800 мл вишневого сока и 200 мл воды.

Безалкогольный пунш с клюквой и апельсином

Ингредиенты:

Клюквенный морс — 500 мл

Апельсиновый сок свежевыжатый — 300 мл

Яблочный сок — 300 мл

Апельсин — 2 шт.

Клюква свежая или замороженная — 100 г

Яблоко — 1 среднее

Мед или сахар — 3 ст. л.

Корица в палочках — 2 шт.

Гвоздика — 5-6 бутонов

Имбирь свежий — кусочек 3 см

Мускатный орех — щепотка

Мята свежая — для украшения

Приготовление:

Один апельсин нарежьте кружками вместе с кожурой, второй выжмите для получения сока. Яблоко нарежьте тонкими дольками, имбирь нарежьте пластинками. В большую кастрюлю влейте клюквенный морс, апельсиновый и яблочный соки. Добавьте кружки апельсина, дольки яблока, клюкву и все специи. Нагревайте на среднем огне, не доводя до кипения, до появления первых пузырьков. Добавьте мед или сахар, размешайте до полного растворения. Томите на минимальном огне 10 минут, чтобы напиток напитался ароматами. Процедите пунш, разлейте по бокалам, украсьте веточками мяты, клюквой и кружками апельсина.

Перед добавлением меда или сахара попробуйте смесь на сладость.

© iStock.com / Pronina Marina Пунш © iStock.com / Pronina Marina Пунш. Архивное фото

Гранатовый мохито — освежающий коктейль

Ингредиенты:

Гранатовый сок — 100-120 мл

Вода — 0,5 стакана

Лайм — 1 шт.

Мята свежая — 10-12 листочков

Сахарный сироп или тростниковый сахар — 2 ч. л.

Содовая или газированная вода — 100 мл

Лед в кубиках — 1 стакан

Зерна граната — для украшения

Приготовление:

Лайм разрежьте на четвертинки или дольки. В высокий стакан положите листья мяты и дольки лайма, добавьте сахар. Аккуратно подавите ложкой, чтобы выделился сок лайма и эфирные масла мяты (не перестарайтесь). Наполните стакан льдом на 2/3. Влейте гранатовый сок и воду, тщательно перемешайте барной ложкой. Долейте содовую до верха стакана, аккуратно перемешайте один раз. Украсьте коктейль веточкой мяты, дольками лайма и гранатовыми зернами. Подавайте с трубочкой, пока напиток холодный и газированный.

Для алкогольного варианта замените 0,5 стакана воды на 50 мл рома.

Сервировка и украшение стола на год Лошади

Чтобы год прошел удачно, нужно задуматься не только о меню, но и об украшении праздничного стола и помещения, где будет проходить торжество. Специалисты по восточной астрологии рекомендуют обратить внимание на аксессуары, посуду и украшения красного, золотого, апельсинового, рубинового цвета, разбавив их зелеными и белыми акцентами. Дополнительные рекомендации:

Выберите скатерть и текстиль из натуральных материалов — хлопка или льна. Огненная Лошадь ценит естественность. Добавьте живые растения, хвою и красные ягоды для декора. Не забудьте зажечь свечи — Красная Лошадь оценит уют в вашем доме.

Не нужно перегружать стол украшениями, лучше сделать упор на блюда и красивую посуду.

Средний бюджет новогоднего стола

Средняя стоимость ингредиентов для салата "Оливье" на семью — приблизительно 500 рублей. В конце 2024-го они оценивались в 460 рублей. Но цена полностью зависит от региона, розничной сети, выбираемых продуктов и других факторов. При этом в новогодние праздники некоторые поставщики и торговые сети повышают цены на товары.

Повар ресторана "Южный Дом", основатель ZA.rest Виктор Заяц назвал средние ориентиры стоимости новогоднего меню по России для семьи из 3-4 человек:

эконом-вариант: 8–10 тысяч рублей;

комфортный уровень: 12–18 тысяч рублей;

расширенный формат с деликатесами: от 20 тысяч рублей и выше.

"Вы можете сэкономить, заменив часть покупных закусок домашними, сократив количество блюд с упором на их качество и выбирая сезонные продукты. Не перегружайте стол экзотическими блюдами — как правило, ингредиенты для их приготовления всегда дороже привычных продуктов", — комментирует Виктор Заяц.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин советует запастись заранее следующими продуктами:

Красная икра, морепродукты и деликатесы. Спрос на икру традиционно растет с ноября, но в этом году эффект усиливает снижение вылова на Дальнем Востоке. Как правило, цены на красную икру на прилавках к новогодним праздникам могут вырасти на 10-15%. Алкоголь. Шампанское, вино и крепкий алкоголь подрастут ближе к декабрю — это ежегодный сценарий. В среднем рост составит 8-10%, а с января 2026 года возможна индексация акцизов, что добавит к стоимости еще 4-5%. Шоколад и сладости. Традиционный рост начинается в ноябре: импортеры поднимают закупочные цены из-за колебаний валюты, а производители — из-за увеличения спроса перед праздниками. В среднем — плюс 10–15% к середине декабря. Особенно быстро дорожает шоколад с импортным сырьем и орехами, детские сладкие подарки. Фрукты и овощи. С окончанием сезона отечественного урожая цены пойдут вверх. Особенно на яблоки, груши и цитрусовые. По данным Росстата, осенью фрукты дорожают в среднем на 6–9%. К декабрю добавится логистическая наценка, поэтому к мандаринам и апельсинам лучше прицениться уже сейчас.

Вместе с тем, есть и те позиции, на которые ожидается снижение цены. Например, на крупы и макароны — цены на рис стабилизировались, а на гречку даже ожидается снижение на 3–5%.

Советы от шеф-поваров

Как отмечает повар Виктор Заяц, главная ошибка в подготовке к Новому году — пытаться сделать слишком много и слишком сложно.

“В результате человек физически выматывается еще до боя курантов. Праздничный стол должен быть продуманным, а не перегруженным”, — предупреждает эксперт.

Повар предлагает следующую схему меню:

одно большое горячее блюдо;

2–3 салата;

4–5 закусок;

десерт.

Этого более чем достаточно, чтобы стол выглядел богато, а гости остались сыты.

"Что касается основных блюд, я всегда рекомендую выбирать те, где не требуется постоянного контроля. Духовка, медленное томление, запекание — идеальные решения. Если в меню есть несколько блюд, требующих непрерывного внимания, человек гарантированно встречает Новый год уставшим", — рекомендует Виктор Заяц.

Рекомендации шеф-поваров:

Горячие блюда, например, утку или птицу, лучше запекать за несколько часов до прихода гостей. Сделайте заготовки, чтобы не тратить целый день на приготовление блюд. Заранее отварите или запеките овощи на салат, замаринуйте мясо, достаньте продукты из заморозки. Составьте меню и распишите ингредиенты, чтобы составить точный список для закупки и спланировать процессы приготовления. Подавайте горячие закуски через некоторое время после того, как гости сядут за стол. Основное блюдо подают, когда все закуски будут оценены.

Чтобы сохранить горячую температуру блюда, используйте толстостенную или чугунную посуду.

© Depositphotos.com / KarepaStock Мужчина готовит на кухне © Depositphotos.com / KarepaStock Мужчина готовит на кухне. Архивное фото

Часто задаваемые вопросы

Можно ли готовить блюда заранее?

Да. За 1–2 дня без потери качества вы можете приготовить:

холодец, заливное, паштеты, террины;

большую часть соусов и заправок;

запеченные овощи для салатов;

слабосоленую рыбу;

нарезки (при правильном хранении).

В день праздника остается только собрать блюда и заняться горячим — это принципиально снижает нагрузку.

Чем заменить майонез в салатах?

Майонез можно заменить на соус из греческого йогурта, горчицы или чеснока. Если боитесь калорий, можно приобрести легкий майонезный соус с пониженным содержанием жиров или майонез для веганов.

Как рассчитать количество еды на гостей?

Прежде всего нужно составить меню и расписать, какие продукты потребуются для вашего новогоднего стола. Далее можно приступить к приблизительным расчетам:

Холодные закуски — примерно по 300-400 г. на человека. Горячие закуски — достаточно подать 2 горячие закуски примерно по 100 г на человека. Важно учитывать, что шашлычки, жюльен и горячие бутерброды пользуются особой популярностью на любых торжествах. Салаты. Без заправки — по 200-300 г. на человека или по 100 г каждого вида. Горячее — по 250 г. мяса/рыбы и 150 г. гарнира на человека. При покупке мяса и овощей учтите, что они ужариваются и теряют часть веса, поэтому прибавьте 100 г. Десерт — по 150 г. на человека.

Также учитывайте, нужно ли вам оставить блюда на следующий день, предпочтения гостей по блюдам и ингредиентам, размер имеющегося бюджета.

Можно ли заморозить готовые блюда?

Да, вы можете заморозить:

мясо, птицу или рыбу (в свежем, отварном или маринованном виде);

овощи, ягоды;

мясные и рыбные нарезки;

хлеб и выпечку;

супы.

Можно заморозить готовый гарнир с овощами или крупами, но нежелательно. Салаты, тарталетки, канапе, блюда с соусами не стоит замораживать — при разморозке они теряют вкусовые качества и внешний вид.

"Хорошо переносят заморозку бульоны, соусы, тесто, пельмени, маринованное мясо, заготовки для горячего. Это обычная практика профессиональных кухонь и абсолютно нормальный бытовой инструмент", — отмечает Виктор Заяц.

© iStock.com / SeventyFour Люди за новогодним столом © iStock.com / SeventyFour Люди за новогодним столом. Архивное фото

Как хранить остатки новогоднего стола?

Салаты с майонезом можно хранить в холодильнике от 1,5 до 2-3 суток, при температуре в диапазоне от 2 до 6 °С. Если вы добавили соус перед подачей, срок годности увеличивается. Можно поместить его в герметично закрытый контейнер и поставить в холодильник.

"Сколько можно хранить оливье, селедку под шубой и оставшееся после нового года гастрономическое буйство? Если исключить хранение перечисленных блюд в морозильнике, то не рекомендуется хранить приготовленные блюда более 2-3-х дней, так как чаще всего они теряют вкусовые качества из-за отделения жидкости в разных ингредиентах и заправках", — отмечает руководитель сегмента персонализированного и специализированного питания FoodNet ("Фуднет") НТИ Андрей Зюзин.

Десерты хранятся при температуре не выше 6 градусов не более 72 часов, мясные блюда — не более 48 часов, морепродукты — не более 12 часов.

Важно: сырые продукты не должны соприкасаться с холодными. Также не оставляйте столовые приборы в блюдах, чтобы не происходило окисление и оно сохранило свежесть.

Какие напитки подавать к новогоднему столу?