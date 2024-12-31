https://ria.ru/20241231/ekspert-1992170106.html

Эксперт рассказал, сколько можно хранить блюда с новогоднего стола

Эксперт рассказал, сколько можно хранить блюда с новогоднего стола - РИА Новости, 31.12.2024

Эксперт рассказал, сколько можно хранить блюда с новогоднего стола

Оливье и селедку под шубой не стоит хранить более 2-3 дней, после этого срока салаты теряют вкусовые качества из-за отделения жидкости в ингридиентах и... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T16:05:00+03:00

2024-12-31T16:05:00+03:00

2024-12-31T16:35:00+03:00

общество

новый год

оливье (салат)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968039013_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_68689134a3185f73f08fe33f529e8494.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Оливье и селедку под шубой не стоит хранить более 2-3 дней, после этого срока салаты теряют вкусовые качества из-за отделения жидкости в ингридиентах и заправках, рассказал РИА Новости руководитель сегмента персонализированного и специализированного питания FoodNet ("Фуднет") НТИ Андрей Зюзин. "Сколько можно хранить оливье, селедку под шубой и оставшееся после нового года гастрономическое буйство? Если исключить хранение перечисленных блюд в морозильнике, то не рекомендуется хранить приготовленные блюда более 2-3-х дней, так как чаще всего они теряют вкусовые качества из-за отделения жидкости в разных ингредиентах и заправках", - сказал он. В свою очередь руководитель сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор добавил, что для сохранения здоровья майонез лучше в составе новогодних салатов заменить на альтернативные заправки, греческий йогурт или оливковое масло. Кроме того, салаты с майонезом можно хранить в холодильнике от 1,5 до 2-3 суток, при температуре в диапазоне от 2 до 6 °С. При этом салаты из сырых овощей или фруктов хранятся около 18 часов, а после заправки - только 12 часов. Салаты и винегреты из варёных овощей 18 часов, салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей - 18 часов, салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки - не более шести часов, а салаты с добавлением морепродуктов без заправки - 12 часов. Он рассказал и о том, как отличить испорченные консервы от свежих. Так, при выборе консервов стоит обратить внимание на вздутые крышки. Признак того, что в консервах размножаются опасные бактерии - поврежденная банка, и в целом любые повреждения емкости. Также стоит обратить внимание на закаточный шов, на нем не должно быть ржавчины. Если в консервах есть пена, муть, пузырьки, лишняя жидкость, плесень или изменения цвета, также стоит их выбросить: "Не нужно пытаться снять корочку плесени в надежде, что остальное можно будет съесть".

https://ria.ru/20241231/novogodniy_stol-1968520977.html

https://ria.ru/20241231/moroz-1992141097.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год, оливье (салат), россия