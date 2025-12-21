Рейтинг@Mail.ru
21:03 21.12.2025
Путин назвал символичным, что премия мира носит имя Льва Толстого
россия, лев толстой (писатель), владимир путин, санкт-петербург
Россия, Лев Толстой (писатель), Владимир Путин, Санкт-Петербург
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал символичным, что премия мира носит имя великого писателя Льва Толстого, который многое делал для предотвращения войн, выступал за достижение согласия между народами, за сохранение их культуры и самобытности.
Путин в воскресенье принимает участие в церемонии вручения Международной премии мира имени Толстого, лауреатами которой стали лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев. Торжественная церемония проходит в здании петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Гергиев вручил премию мира имени Толстого Рахмону, Жапарову и Мирзиёеву
Вчера, 21:01
"Считаю глубоко символичным, что премия носит имя Льва Николаевича Толстого. Нашего выдающегося писателя и признанного классика мировой литературы, великого мыслителя и гуманиста", - сказал Путин во время церемонии награждения.
Глава государства отметил, что Толстой, как боевой русский офицер, участник героической обороны Севастополя, знал, какими бедствиями и страданиями оборачиваются вооруженные конфликты, какие незаживающие раны они оставляют, и насколько естественно для человека стремление к мирной жизни.
"Обладая большим моральным авторитетом, Толстой многое делал для предотвращения войн, выступал за достижение согласия между народами, за сохранение их культуры, самобытности. Как он сам писал: "Все люди мира имеют одинаковые права на пользование естественными благами мира и одинаковые права на уважение", - сказал Путин.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность.
Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин рассказал о востребованности премии мира имени Толстого
Вчера, 20:44
 
РоссияЛев Толстой (писатель)Владимир ПутинСанкт-Петербург
 
 
