Путин назвал символичным, что премия мира носит имя Льва Толстого

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал символичным, что премия мира носит имя великого писателя Льва Толстого, который многое делал для предотвращения войн, выступал за достижение согласия между народами, за сохранение их культуры и самобытности.

"Считаю глубоко символичным, что премия носит имя Льва Николаевича Толстого. Нашего выдающегося писателя и признанного классика мировой литературы, великого мыслителя и гуманиста", - сказал Путин во время церемонии награждения.

Глава государства отметил, что Толстой, как боевой русский офицер, участник героической обороны Севастополя , знал, какими бедствиями и страданиями оборачиваются вооруженные конфликты, какие незаживающие раны они оставляют, и насколько естественно для человека стремление к мирной жизни.

"Обладая большим моральным авторитетом, Толстой многое делал для предотвращения войн, выступал за достижение согласия между народами, за сохранение их культуры, самобытности. Как он сам писал: "Все люди мира имеют одинаковые права на пользование естественными благами мира и одинаковые права на уважение", - сказал Путин.