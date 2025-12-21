https://ria.ru/20251221/putin-2063701057.html
Путин назвал символичным, что премия мира носит имя Льва Толстого
Путин назвал символичным, что премия мира носит имя Льва Толстого - РИА Новости, 21.12.2025
Путин назвал символичным, что премия мира носит имя Льва Толстого
Президент России Владимир Путин назвал символичным, что премия мира носит имя великого писателя Льва Толстого, который многое делал для предотвращения войн,... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T21:03:00+03:00
2025-12-21T21:03:00+03:00
2025-12-21T21:03:00+03:00
россия
лев толстой (писатель)
владимир путин
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251221/premiya-2063700597.html
https://ria.ru/20251221/putin-2063698156.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лев толстой (писатель), владимир путин, санкт-петербург
Россия, Лев Толстой (писатель), Владимир Путин, Санкт-Петербург
Путин назвал символичным, что премия мира носит имя Льва Толстого
Путин назвал символичным, что премия мира носит имя писателя Льва Толстого
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал символичным, что премия мира носит имя великого писателя Льва Толстого, который многое делал для предотвращения войн, выступал за достижение согласия между народами, за сохранение их культуры и самобытности.
Путин
в воскресенье принимает участие в церемонии вручения Международной премии мира имени Толстого
, лауреатами которой стали лидеры Киргизии
, Таджикистана
и Узбекистана Садыр Жапаров
, Эмомали Рахмон
и Шавкат Мирзиеев
. Торжественная церемония проходит в здании петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.
"Считаю глубоко символичным, что премия носит имя Льва Николаевича Толстого. Нашего выдающегося писателя и признанного классика мировой литературы, великого мыслителя и гуманиста", - сказал Путин во время церемонии награждения.
Глава государства отметил, что Толстой, как боевой русский офицер, участник героической обороны Севастополя
, знал, какими бедствиями и страданиями оборачиваются вооруженные конфликты, какие незаживающие раны они оставляют, и насколько естественно для человека стремление к мирной жизни.
"Обладая большим моральным авторитетом, Толстой многое делал для предотвращения войн, выступал за достижение согласия между народами, за сохранение их культуры, самобытности. Как он сам писал: "Все люди мира имеют одинаковые права на пользование естественными благами мира и одинаковые права на уважение", - сказал Путин.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом
, Российским военно-историческим обществом
и Российским Фондом мира
. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность.
Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу
в 2024 году.