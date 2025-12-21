Жапарова, Рахмона и Мирзиеева наградят премией мира в Петербурге

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев будут награждены в Санкт-Петербурге Международной премией мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал это награждение очень важным и напомнил, что премия была им присуждена несколько месяцев назад.