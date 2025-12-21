Рейтинг@Mail.ru
Жапарова, Рахмона и Мирзиеева наградят премией мира в Петербурге - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/peterburg-2063621039.html
Жапарова, Рахмона и Мирзиеева наградят премией мира в Петербурге
Жапарова, Рахмона и Мирзиеева наградят премией мира в Петербурге - РИА Новости, 21.12.2025
Жапарова, Рахмона и Мирзиеева наградят премией мира в Петербурге
Президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев будут награждены в Санкт-Петербурге... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T11:22:00+03:00
2025-12-21T11:22:00+03:00
киргизия
таджикистан
узбекистан
дмитрий песков
садыр жапаров
эмомали рахмон
санкт-петербург
шавкат мирзиеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008388793_0:125:3292:1977_1920x0_80_0_0_c31f0fd1e2cbf8e9d1bbd915342137ff.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063620524.html
киргизия
таджикистан
узбекистан
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008388793_350:0:3049:2024_1920x0_80_0_0_db44067287b9b78c4d6d53ed9fb47e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, таджикистан, узбекистан, дмитрий песков, садыр жапаров, эмомали рахмон, санкт-петербург, шавкат мирзиеев, владимир путин
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Дмитрий Песков, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Санкт-Петербург, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Жапарова, Рахмона и Мирзиеева наградят премией мира в Петербурге

Песков: Жапаров, Рахмон, Мирзиеев будут награждены в Петербурге премией мира

© РИА Новости / Рубен Гарсия | Перейти в медиабанкСадыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Рубен Гарсия
Перейти в медиабанк
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев будут награждены в Санкт-Петербурге Международной премией мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня очень важное мероприятие: три президента - президент Киргизии, Таджикистана и Узбекистана - они будут награждены премией Толстого, премией мира", - сказал Песков журналистам.
Он назвал это награждение очень важным и напомнил, что премия была им присуждена несколько месяцев назад.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин пообщается со всеми лидерами, которые приедут в Петербург
Вчера, 11:18
 
КиргизияТаджикистанУзбекистанДмитрий ПесковСадыр ЖапаровЭмомали РахмонСанкт-ПетербургШавкат МирзиеевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала