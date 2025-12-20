Самые редкие птицы России: шедевры фотоохоты на конкурсе РГО

"Дерево смотрит на тебя" — победитель конкурса РГО в номинации "Птицы" Наталья Приваленко сделала это фото в Москве, в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина РАН.
"В начале февраля мне довелось наблюдать за охотящимся воробьиным сычиком. Когда стала надвигаться непогода, птица прекратила это занятие и скрылась в дупле", — рассказывает она.
Снегопад продлился минут двадцать. Затем пернатый высунулся, чтобы осмотреться и продолжить охоту.
"Рыбалка", Александр Брейкин. Река Псекупс, хутор Нововочепший, Краснодарский край.
"В августе новое поколение белощеких крачек уже встало на крыло и учится самостоятельно добывать рыбу. Молодая белощекая крачка рыбачит на рассвете", — поясняет автор.
"Аист, который остался зимовать", Павел Белов. Нижегородская область.
"Эту птицу так хорошо кормят местные жители, что она совсем не захотела улетать на юга и прекрасно себя чувствует, оставшись здесь на зиму", — говорит фотограф.
"Маленький друг ромашки", Антон Дроздов. Ямал.
"Крошечный кулик, словно воплощение нежности, присел отдохнуть рядом с белоснежной ромашкой. Солнечные лучи ласкают его пушистые перышки, а вокруг — тишина и покой. Природа дарит мгновения, которые хочется сохранить в сердце навсегда", — рассказывает автор снимка.
"Солнечный рябчик", Владимир Ежов. Поселок Бурангулово, Башкортостан.
"Осенью рябчики определяются с территорией будущего весеннего тока. Здесь их можно подкараулить в очень необычном свете и ракурсе", — отмечает фотограф.
"Полевые воробьи в зимнем саду. Птицы очень социальные и постоянно выясняют отношения между собой", — рассказывает Наталья Бачкова.
Сфотографировать их ей удалось в селе Красное в Рязанской области. Она назвала этот кадр "Динамика и статика".
"Ходулочник — очень красивая и интересная для съемки птица. Занесена в Красную книгу России. Этот пернатый занимает второе место в мире после фламинго по длине ног относительно размеров тела", — объясняет Алена Газукина, автор снимка "Утренний душ". — Съемка проводилась в Краснодарском крае, из засидки, приманка не использовалась".
"Пеликанье одиночество", Андрей Семенов. Бабаюртовский район Дагестана. "В кадре — одинокий кудрявый пеликан в зарастающем травой водоеме на месте зимовки в северных районах республики", — говорит фотограф.
"Домовый воробей купается в Енисее, в районе Красноярска, в прекрасный солнечный осенний день", — описывает происходящее Вадим Серебреников. Он так и назвал эту работу: "Домовый воробей купается".
"Беги!", Дарья Остапенко. Ленинградская область, Финский залив.
"Кормящимся на берегу залива птицам нужно быть очень быстрыми. Как только отойдет волна, необходимо успеть подбежать, найти еду, схватить ее и двигаться обратно от следующей волны. Турухтан с этим справился едва-едва", — поясняет автор.
На снимке — птенец полярной совы на архипелаге Новая Земля, в губе Крестовой. Фотография сделана во время комплексной экспедиции Русского географического общества и Северного флота "Новая Земля — 2024".
Виталий Новиков назвал эту работу "В далекой Арктике".
"Стремительный полет", Олег Махматкулов.
"Деревенскую ласточку удалось снять на своем дачном участке в поселке Барышево Ленинградской области", — уточняет он.
Для реализации идеи с этим динамичным сюжетом использовались вспышки и осветитель.
"Фотография сделана на рассвете на Алтае, на озере Светлом. Из-за определенной температуры подземных источников вода в нем не замерзает даже в лютые морозы, поэтому для зимовки лебедей это идеальное место", — говорит Александр Кукринов.
"Морозная нежность" — так он назвал этот кадр.
"Это не пингвины!", Павел Карасев. Остров Ионы, Хабаровский край.
"Там летом гнездится около полутора миллионов птиц. Самые многочисленные — кайры, которые издалека напоминают пингвинов", — объясняет автор.
И добавляет: большая часть острова плотно заселена птицами, добавляет фотограф. "С расстояния они смотрятся как черно-белые пиксели".
"Черный аист — очень скрытная и осторожная птица. Кормится на мелких водоемах. Взмахами крыльев загоняет рыбу в одну стаю, а после ловит ее", — рассказывает Роман Алдергот.
Аист прилетал на водоем на рассвете. "В это время я уже сидел и ждал его появления", — говорит фотограф.
Он назвал снимок, сделанный в Косихинском районе Алтайского края, "Летящей походкой".
