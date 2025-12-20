Рейтинг@Mail.ru
Самые редкие птицы России: шедевры фотоохоты на конкурсе РГО - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 20.12.2025 (обновлено: 08:02 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/ptitsy-2060591565.html
Самые редкие птицы России: шедевры фотоохоты на конкурсе РГО
Самые редкие птицы России: шедевры фотоохоты на конкурсе РГО - РИА Новости, 20.12.2025
Самые редкие птицы России: шедевры фотоохоты на конкурсе РГО
Русское географическое общество (РГО) представило работы финалистов международного конкурса "Самая красивая страна" в номинации "Птицы". На снимках... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T08:00:00+03:00
2025-12-20T08:02:00+03:00
туризм
фото - туризм
туризм
туризм-важное
русское географическое общество
что посмотреть
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060139414_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_4455b27c773446de60bd752d28cc39a7.jpg
ленинградская область
республика дагестан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060139414_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_9e8b64c7944f0fb0cc6e26cc503caf62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото - туризм, туризм, туризм-важное, русское географическое общество, фото, что посмотреть , ленинградская область, республика дагестан, москва, фото, россия
Туризм, Фото - Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Русское географическое общество, что посмотреть , Ленинградская область, Республика Дагестан, Москва, Фото, Россия
Самые редкие птицы России: шедевры фотоохоты на конкурсе РГО

В РГО показали самые красивые фотографии птиц за 2025 год

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Русское географическое общество (РГО) представило работы финалистов международного конкурса "Самая красивая страна" в номинации "Птицы". На снимках профессиональных фотографов и любителей, сделанных в разных регионах России — от Дагестана до архипелага Новая Земля, — как редкие краснокнижные виды, так и привычные городские птицы, но в необычных ракурсах. За каждым из этих кадров — долгие часы ожидания, уникальные природные условия и часто — удивительные истории. Самые интересные — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Приваленко Наталья/предоставлено РГО

"Дерево смотрит на тебя" — победитель конкурса РГО в номинации "Птицы" Наталья Приваленко сделала это фото в Москве, в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина РАН.

"В начале февраля мне довелось наблюдать за охотящимся воробьиным сычиком. Когда стала надвигаться непогода, птица прекратила это занятие и скрылась в дупле", — рассказывает она.

Снегопад продлился минут двадцать. Затем пернатый высунулся, чтобы осмотреться и продолжить охоту.

Приваленко Наталья, Дерево смотрит на тебя

"Дерево смотрит на тебя" — победитель конкурса РГО в номинации "Птицы" Наталья Приваленко сделала это фото в Москве, в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина РАН.

"В начале февраля мне довелось наблюдать за охотящимся воробьиным сычиком. Когда стала надвигаться непогода, птица прекратила это занятие и скрылась в дупле", — рассказывает она.

Снегопад продлился минут двадцать. Затем пернатый высунулся, чтобы осмотреться и продолжить охоту.

© Фото : Приваленко Наталья/предоставлено РГО
1 из 15
© Фото : Брейкин Александр/предоставлено РГО

"Рыбалка", Александр Брейкин. Река Псекупс, хутор Нововочепший, Краснодарский край.

"В августе новое поколение белощеких крачек уже встало на крыло и учится самостоятельно добывать рыбу. Молодая белощекая крачка рыбачит на рассвете", — поясняет автор.

Брейкин Александр, Рыбалка

"Рыбалка", Александр Брейкин. Река Псекупс, хутор Нововочепший, Краснодарский край.

"В августе новое поколение белощеких крачек уже встало на крыло и учится самостоятельно добывать рыбу. Молодая белощекая крачка рыбачит на рассвете", — поясняет автор.

© Фото : Брейкин Александр/предоставлено РГО
2 из 15
© Фото : Белов Павел/предоставлено РГО

"Аист, который остался зимовать", Павел Белов. Нижегородская область.

"Эту птицу так хорошо кормят местные жители, что она совсем не захотела улетать на юга и прекрасно себя чувствует, оставшись здесь на зиму", — говорит фотограф.

Белов Павел, Аист, который остался зимовать

"Аист, который остался зимовать", Павел Белов. Нижегородская область.

"Эту птицу так хорошо кормят местные жители, что она совсем не захотела улетать на юга и прекрасно себя чувствует, оставшись здесь на зиму", — говорит фотограф.

© Фото : Белов Павел/предоставлено РГО
3 из 15
© Фото : Дроздов Антон/предоставлено РГО

"Маленький друг ромашки", Антон Дроздов. Ямал.

"Крошечный кулик, словно воплощение нежности, присел отдохнуть рядом с белоснежной ромашкой. Солнечные лучи ласкают его пушистые перышки, а вокруг — тишина и покой. Природа дарит мгновения, которые хочется сохранить в сердце навсегда", — рассказывает автор снимка.

Дроздов Антон, Маленький друг ромашки

"Маленький друг ромашки", Антон Дроздов. Ямал.

"Крошечный кулик, словно воплощение нежности, присел отдохнуть рядом с белоснежной ромашкой. Солнечные лучи ласкают его пушистые перышки, а вокруг — тишина и покой. Природа дарит мгновения, которые хочется сохранить в сердце навсегда", — рассказывает автор снимка.

© Фото : Дроздов Антон/предоставлено РГО
4 из 15
© Фото : Ежов Владимир/предоставлено РГО

"Солнечный рябчик", Владимир Ежов. Поселок Бурангулово, Башкортостан.

"Осенью рябчики определяются с территорией будущего весеннего тока. Здесь их можно подкараулить в очень необычном свете и ракурсе", — отмечает фотограф.

Ежов Владимир, Солнечный рябчик

"Солнечный рябчик", Владимир Ежов. Поселок Бурангулово, Башкортостан.

"Осенью рябчики определяются с территорией будущего весеннего тока. Здесь их можно подкараулить в очень необычном свете и ракурсе", — отмечает фотограф.

© Фото : Ежов Владимир/предоставлено РГО
5 из 15
© Фото : Бачкова Наталья/предоставлено РГО

"Полевые воробьи в зимнем саду. Птицы очень социальные и постоянно выясняют отношения между собой", — рассказывает Наталья Бачкова.

Сфотографировать их ей удалось в селе Красное в Рязанской области. Она назвала этот кадр "Динамика и статика".

Бачкова Наталья, Динамика и статика

"Полевые воробьи в зимнем саду. Птицы очень социальные и постоянно выясняют отношения между собой", — рассказывает Наталья Бачкова.

Сфотографировать их ей удалось в селе Красное в Рязанской области. Она назвала этот кадр "Динамика и статика".

© Фото : Бачкова Наталья/предоставлено РГО
6 из 15
© Фото : Газукина Алёна/предоставлено РГО

"Ходулочник — очень красивая и интересная для съемки птица. Занесена в Красную книгу России. Этот пернатый занимает второе место в мире после фламинго по длине ног относительно размеров тела", — объясняет Алена Газукина, автор снимка "Утренний душ". — Съемка проводилась в Краснодарском крае, из засидки, приманка не использовалась".

Газукина Алёна, Утренний душ

"Ходулочник — очень красивая и интересная для съемки птица. Занесена в Красную книгу России. Этот пернатый занимает второе место в мире после фламинго по длине ног относительно размеров тела", — объясняет Алена Газукина, автор снимка "Утренний душ". — Съемка проводилась в Краснодарском крае, из засидки, приманка не использовалась".

© Фото : Газукина Алёна/предоставлено РГО
7 из 15
© Фото : Семенов Андрей/предоставлено РГО

"Пеликанье одиночество", Андрей Семенов. Бабаюртовский район Дагестана. "В кадре — одинокий кудрявый пеликан в зарастающем травой водоеме на месте зимовки в северных районах республики", — говорит фотограф.

Семенов Андрей, Пеликанье одиночество

"Пеликанье одиночество", Андрей Семенов. Бабаюртовский район Дагестана. "В кадре — одинокий кудрявый пеликан в зарастающем травой водоеме на месте зимовки в северных районах республики", — говорит фотограф.

© Фото : Семенов Андрей/предоставлено РГО
8 из 15
© Фото : Серебреников Вадим/предоставлено РГО

"Домовый воробей купается в Енисее, в районе Красноярска, в прекрасный солнечный осенний день", — описывает происходящее Вадим Серебреников. Он так и назвал эту работу: "Домовый воробей купается".

Серебреников Вадим, Домовый воробей купается

"Домовый воробей купается в Енисее, в районе Красноярска, в прекрасный солнечный осенний день", — описывает происходящее Вадим Серебреников. Он так и назвал эту работу: "Домовый воробей купается".

© Фото : Серебреников Вадим/предоставлено РГО
9 из 15
© Фото : Остапенко Дарья/предоставлено РГО

"Беги!", Дарья Остапенко. Ленинградская область, Финский залив.

"Кормящимся на берегу залива птицам нужно быть очень быстрыми. Как только отойдет волна, необходимо успеть подбежать, найти еду, схватить ее и двигаться обратно от следующей волны. Турухтан с этим справился едва-едва", — поясняет автор.

Остапенко Дарья, Беги!

"Беги!", Дарья Остапенко. Ленинградская область, Финский залив.

"Кормящимся на берегу залива птицам нужно быть очень быстрыми. Как только отойдет волна, необходимо успеть подбежать, найти еду, схватить ее и двигаться обратно от следующей волны. Турухтан с этим справился едва-едва", — поясняет автор.

© Фото : Остапенко Дарья/предоставлено РГО
10 из 15
© Фото : Новиков Виталий/предоставлено РГО

На снимке — птенец полярной совы на архипелаге Новая Земля, в губе Крестовой. Фотография сделана во время комплексной экспедиции Русского географического общества и Северного флота "Новая Земля — 2024".

Виталий Новиков назвал эту работу "В далекой Арктике".

Новиков Виталий, В далекой Арктике

На снимке — птенец полярной совы на архипелаге Новая Земля, в губе Крестовой. Фотография сделана во время комплексной экспедиции Русского географического общества и Северного флота "Новая Земля — 2024".

Виталий Новиков назвал эту работу "В далекой Арктике".

© Фото : Новиков Виталий/предоставлено РГО
11 из 15
© Фото : Махматкулов Олег/предоставлено РГО

"Стремительный полет", Олег Махматкулов.

"Деревенскую ласточку удалось снять на своем дачном участке в поселке Барышево Ленинградской области", — уточняет он.

Для реализации идеи с этим динамичным сюжетом использовались вспышки и осветитель.

Махматкулов Олег, Стремительный полет

"Стремительный полет", Олег Махматкулов.

"Деревенскую ласточку удалось снять на своем дачном участке в поселке Барышево Ленинградской области", — уточняет он.

Для реализации идеи с этим динамичным сюжетом использовались вспышки и осветитель.

© Фото : Махматкулов Олег/предоставлено РГО
12 из 15
© Фото : Кукринов Александр/предоставлено РГО

"Фотография сделана на рассвете на Алтае, на озере Светлом. Из-за определенной температуры подземных источников вода в нем не замерзает даже в лютые морозы, поэтому для зимовки лебедей это идеальное место", — говорит Александр Кукринов.

"Морозная нежность" — так он назвал этот кадр.

Кукринов Александр, Морозная нежность

"Фотография сделана на рассвете на Алтае, на озере Светлом. Из-за определенной температуры подземных источников вода в нем не замерзает даже в лютые морозы, поэтому для зимовки лебедей это идеальное место", — говорит Александр Кукринов.

"Морозная нежность" — так он назвал этот кадр.

© Фото : Кукринов Александр/предоставлено РГО
13 из 15
© Фото : Карасев Павел/предоставлено РГО

"Это не пингвины!", Павел Карасев. Остров Ионы, Хабаровский край.

"Там летом гнездится около полутора миллионов птиц. Самые многочисленные — кайры, которые издалека напоминают пингвинов", — объясняет автор.

И добавляет: большая часть острова плотно заселена птицами, добавляет фотограф. "С расстояния они смотрятся как черно-белые пиксели".

Карасев Павел, Не пингвины!

"Это не пингвины!", Павел Карасев. Остров Ионы, Хабаровский край.

"Там летом гнездится около полутора миллионов птиц. Самые многочисленные — кайры, которые издалека напоминают пингвинов", — объясняет автор.

И добавляет: большая часть острова плотно заселена птицами, добавляет фотограф. "С расстояния они смотрятся как черно-белые пиксели".

© Фото : Карасев Павел/предоставлено РГО
14 из 15
© Фото : Алдергот Роман/предоставлено РГО

"Черный аист — очень скрытная и осторожная птица. Кормится на мелких водоемах. Взмахами крыльев загоняет рыбу в одну стаю, а после ловит ее", — рассказывает Роман Алдергот.

Аист прилетал на водоем на рассвете. "В это время я уже сидел и ждал его появления", — говорит фотограф.

Он назвал снимок, сделанный в Косихинском районе Алтайского края, "Летящей походкой".

Алдергот Роман, Летящей походкой

"Черный аист — очень скрытная и осторожная птица. Кормится на мелких водоемах. Взмахами крыльев загоняет рыбу в одну стаю, а после ловит ее", — рассказывает Роман Алдергот.

Аист прилетал на водоем на рассвете. "В это время я уже сидел и ждал его появления", — говорит фотограф.

Он назвал снимок, сделанный в Косихинском районе Алтайского края, "Летящей походкой".

© Фото : Алдергот Роман/предоставлено РГО
15 из 15
 
ТуризмФото - ТуризмТуризмТуризм-ВажноеРусское географическое обществочто посмотретьЛенинградская областьРеспублика ДагестанМоскваФотоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала