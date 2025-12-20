Самые редкие птицы России: шедевры фотоохоты на конкурсе РГО

© Фото : Приваленко Наталья/предоставлено РГО

"Дерево смотрит на тебя" — победитель конкурса РГО в номинации "Птицы" Наталья Приваленко сделала это фото в Москве, в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина РАН.

"В начале февраля мне довелось наблюдать за охотящимся воробьиным сычиком. Когда стала надвигаться непогода, птица прекратила это занятие и скрылась в дупле", — рассказывает она.

Снегопад продлился минут двадцать. Затем пернатый высунулся, чтобы осмотреться и продолжить охоту.