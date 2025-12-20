Рейтинг@Mail.ru
Холанд обошел Роналду по голам в АПЛ, "Манчестер Сити" возглавил таблицу
20.12.2025
Футбол
 
19:59 20.12.2025
Холанд обошел Роналду по голам в АПЛ, "Манчестер Сити" возглавил таблицу
"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Новости
Холанд обошел Роналду по голам в АПЛ, "Манчестер Сити" возглавил таблицу

Холанд обошел Роналду по голам в чемпионате Англии по футболу

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Манчестере, закончилась победой хозяев со счетом 3:0. Дубль оформил Эрлинг Холанд (5-я и 69-я минуты), еще один мяч на счету Тиджани Рейндерса (38).
Английская премьер-лига (АПЛ)
20 декабря 2025 • начало в 18:00
Завершен
Манчестер Сити
3 : 0
Вест Хэм
05‎’‎ • Эрлинг Холанд
38‎’‎ • Тиджани Рейндерс
(Эрлинг Холанд)
69‎’‎ • Эрлинг Холанд
Календарь Турнирная таблица История встреч
Холанд достиг отметки в 104 гола в премьер-лиге, обойдя по этому показателю бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" португальца Криштиану Роналду (103). Чтобы забить 103 гола, норвежцу потребовалось 122 матча, португальцу - 236.
"Сити" одержал пятую победу подряд и с 37 очками вышел на первое место в таблице АПЛ. "Арсенал" с матчем в запасе отстает на одно очко. "Вест Хэм" (13 очков) располагается на 18-й позиции.
Результаты других матчей:
"Борнмут" - "Бёрнли" - 1:1;
"Брайтон" - "Сандерленд" - 0:0;
"Вулверхэмптон" - "Брентфорд" - 0:2.
Футбол
 
