МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Среди европейских государств именно Финляндия ощутила наиболее ощутимые экономические последствия разрыва отношений с Россией. После закрытия общей границы в 2023 году страна столкнулась с рядом кризисных явлений.

Есть ли что-то, что спасет финнов от неминуемого краха?

А точно Финляндия пострадала?

Премьер-министр и глава Центральной торговой палаты Финляндии публично связали замедление экономики с санкциями и ухудшением отношений с Москвой. На этом фоне с весны циркулируют слухи о потенциальном возобновлении пограничного сообщения с Россией . Экономика Хельсинки, десятилетиями выстраивавшая тесные связи с Москвой, столкнулась с болезненными последствиями разрыва.

Факты говорят сами за себя: практически все финские компании были вынуждены свернуть деятельность в России, а двусторонний товарооборот рухнул более чем в десять раз — с 11 миллиардов евро в 2021 году до немногим более 1 миллиарда в 2024-м.

"Справедливый мир стал бы для Финляндии особенно хорошей новостью, — подчеркнул Ромакканиеми. — Стабильность вернула бы доверие, инвестиции и предсказуемость. Именно этого сейчас остро не хватает финской экономике и благополучию общества".

Страна живет в иллюзии величия

Еще четыре года назад Банк Финляндии предостерегал, что отказ от сотрудничества с Россией может обернуться для страны замедлением экономического роста на 0,5–2%. Однако реальность превзошла прогнозы. Последствия разрыва оказались куда серьезнее: ВВП страны сократился на 1,2% в 2023 году, еще на 0,2% в 2024-м.

Финский бизнес критически оценивает сложившуюся модель. Как заявил основатель сети Hesburger Хейки Салмела:

"Финляндия живет в иллюзии величия, продолжая экспортировать лишь древесину. Внешняя торговля — это по-прежнему березовые бревна и целлюлоза, и в этом году мы снова получим 13 миллиардов евро новых долгов".

Его слова отражают растущее беспокойство по поводу структурных проблем экономики, усугубленных потерей российского рынка.

России понадобится час, чтобы парализовать Финляндию

Финляндия, вероятно, не сможет выполнить план правительства по стабилизации госдолга к 2027 году. Об этом заявила министр финансов Риикка Пурра. Вместо запланированной стабилизации страну ждет рост долговой нагрузки: прогнозируется увеличение соотношения госдолга к ВВП до 86,1% к концу 2025 года. Значительную роль в этом сыграли возросшие оборонные расходы и последствия новых торговых пошлин со стороны США.

Недавнее выступление профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена вызвало в Финляндии широкий резонанс. Он задал простой, но предельно точный вопрос, обнажающий самую суть нынешних отношений между Европой и Россией сейчас.

"России, вероятно, потребуется около часа, чтобы полностью парализовать Финляндию и страны Балтии. <...> Поэтому хочу спросить уважаемого премьер-министра (Эстонии — прим. ред.) Кристена Михала: неужели он действительно стремится к разрушению наших стран?".

Ни туризма, ни медицины, ни бизнеса

Финское общество смотрит в ближайшее десятилетие с растущей тревогой. Согласно исследованию Фонда развития муниципального сектора, большинство жителей страны прогнозирует заметное ухудшение качества социальных и медицинских услуг. Население также готовится к резкому росту цен на жилье и снижению уровня общественной безопасности. Перспективы туристической отрасли, некогда процветавшей, также не вызывают оптимизма.

"Экономить, скорее всего, станут как раз именно на социалке", — отмечал в беседе с РИА Новости профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.

То есть благосостояние населения снизится, в обществе возникнет напряженность. В итоге — глубокий кризис, причем не только экономический, но и политический, убежден эксперт.

Лес рубят, щепки летят — в самих финнов

Также Финляндия оказалась в сложной ситуации, вынужденная активно вырубать собственные леса, которые она долгое время берегла за счет импорта российской древесины.

По данным Лесного центра (Metsäkeskus) Финляндии, прекращение импорта из России обернулось почти десятипроцентным ростом цен.

В Helsingin Sanomat писали о серьезных трудностях лесопильной отрасли. А экономическое издание Tekniikka & Talous уточняло, что стоимость сырья стабильно повышается в среднем на десять процентов в год.