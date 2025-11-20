Рейтинг@Mail.ru
"Так больше нельзя": Финляндия тонет в долгах из-за России - РИА Новости, 20.11.2025
08:00 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/finlyandiya-2055725358.html
"Так больше нельзя": Финляндия тонет в долгах из-за России
"Так больше нельзя": Финляндия тонет в долгах из-за России
Дефицит бюджета, госдолг почти достиг 90 процентов ВВП — в экономике серьезные проблемы. Нужно срочно что-то предпринимать. Но власти хотят еще больше тратить... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T08:00:00+03:00
2025-11-20T08:00:00+03:00
финляндия
мвф
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008583380_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93d2c356e9ef092b35b2d0f121aa2327.jpg
https://ria.ru/20251008/turizm-2046694155.html
https://ria.ru/20251103/finlyandiya-2052672679.html
https://ria.ru/20250919/finlyandiya-2043094299.html
финляндия
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Финляндии Александр Стубб
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Светлана Медведева. Дефицит бюджета, госдолг почти достиг 90 процентов ВВП — в экономике серьезные проблемы. Нужно срочно что-то предпринимать. Но власти хотят еще больше тратить на оборону. Какой курс выбрали в Хельсинки — в материале РИА Новости.

Затянуть пояса

В МВФ сообщили: ВВП Финляндии прибавил лишь 0,4 процента. В прошлом году и вовсе была отрицательная динамика. И в следующем, похоже, снова будет минус.
Дефицит бюджета в 2024-м увеличился на 1,5% ВВП — до 4,5%. Этот показатель не изменился. А госдолг — около 90% ВВП.
В 2026-м ожидают некоторого сокращения дефицита. Но меньше трех процентов точно не получится.
Ресторан в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Миллион евро в день". Финляндия лишилась золотой жилы
8 октября, 08:00
Международный валютный фонд просит принять меры. В Хельсинки отреагировали.
"Финляндия должна ежегодно корректировать финансы на полпроцента ВВП. Это полтора миллиарда евро", — говорится на сайте госсовета.
Летом агентство Fitch понизило кредитный рейтинг страны с AA+ до AA. Указали на высокий госдолг, постоянный дефицит бюджета и недостаточные усилия по стабилизации экономики.
Тогда премьер-министр Петтери Орпо сказал: "Правительство многое сделало для исправления ситуации, однако экономическая конъюнктура и рост оказались хуже, чем надеялись".
© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо

Двойной удар

В МВФ предсказывают финнам госдолг в 95% ВВП к концу десятилетия. Это чересчур оптимистично, считает профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.
"В 2024-м было 80%, сейчас — 88%. Они пересекут психологически важную отметку в 100% за два-три года", — говорит он. Соответственно, вырастут расходы на обслуживание заимствований.
Власти наносят по экономике страны двойной удар, продолжает эксперт.
Все больше тратят на оборону. На 2026-й заложили 2,5% ВВП — 6,3 миллиарда евро. К 2029-му увеличат до трех процентов ВВП.
К 2035-му все в НАТО должны выйти на уровень пять процентов ВВП.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Едва стоит на ногах". В Германии раскрыли положение Финляндии из-за НАТО
3 ноября, 19:31
То есть расходы растут. А доходы падают.
Россия была одним из важнейших экономических партнеров. После разрыва финны многое потеряли.
Так, турпоток сократился на 20%, а в приграничных районах — на все 70%. Соответственно, пострадали гостиничный, ресторанный бизнес, сопутствующие сервисы, указывает Зайнуллин.
Последовали массовые банкротства, увольнения. Безработица превысила десять процентов — максимум с 1990-х.
© Depositphotos.com / fordenЖители города Хельсинки, Финляндия
Жители города Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Depositphotos.com / forden
Жители города Хельсинки, Финляндия

Бей своих

Некоторые предприятия пока держатся за счет внутренних резервов, но неизбежен новый вал банкротств. Налоговых поступлений в бюджет убавится, а ведь придется больше платить пособий по безработице, увеличатся дотации депрессивным регионам.
"Экономить, скорее всего, станут как раз именно на социалке", — отмечает эксперт.
То есть благосостояние населения снизится, в обществе возникнет напряженность. В итоге — глубокий кризис, причем не только экономический, но и политический, убежден собеседник РИА Новости.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"Просто задумайтесь". В Финляндии ужаснулись от эффекта шагов против России
19 сентября, 21:41
"Эксперты предупреждали: Финляндии нужно развивать более конкурентные отрасли современной экономики и направлять больше средств на модернизацию производства и образование молодежи, развитие вузовских специальностей в наукоемких технологичных направлениях", — добавляет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Алла Новицкая.
Однако власти тратятся на военных, защищая границы НАТО от иллюзорных врагов. Это окончательно подрывает надежду переломить отрицательную динамику, заключает она.
Простые люди страдают, правительство же готово даже на дефолт, лишь бы выслужиться перед НАТО.
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
 
