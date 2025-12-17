Депутаты ГД и Европарламента обсудили взаимоотношения ЕС и России

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы обсудили с группой депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером сложившиеся взаимоотношения Евросоюза с РФ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Провели новую встречу (в режиме ВКС) с группой депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером. Обсудили сложившийся по вине нынешнего руководства ЕС кризис взаимоотношений с РФ. В том числе - ситуацию вокруг заморозки и попыток экспроприации российских активов в Евросоюзе, последствия для экономики европейских стран от антироссийских санкций, милитаристскую риторику брюссельской бюрократии", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что участники встречи с европейской стороны, в том числе политики из Германии, Болгарии, Румынии, Финляндии, Люксембурга и ряда других стран, осознают степень угрозы масштабной конфронтации с Россией из-за "русофобской политики властей ЕС и говорят о необходимости восстановления диалога, поддерживая формат разморозки контактов с российскими депутатами".
Слуцкий добавил, что за свою честную позицию эти европарламентарии подвергаются рискам не только лишения постов, но даже уголовного преследования.
Парламентарий отдельно поблагодарил Картайзера за мужество, стремление к миру и правде.
"Далеко не все в Европарламенте пещерные русофобы. И, судя по нашим встречам, число здравых политиков-реалистов растет", - заключил он.
