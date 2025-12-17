Рейтинг@Mail.ru
Депутаты ГД и Европарламента обсудили взаимоотношения ЕС и России
19:27 17.12.2025
Депутаты ГД и Европарламента обсудили взаимоотношения ЕС и России
Депутаты ГД и Европарламента обсудили взаимоотношения ЕС и России
в мире
россия
германия
болгария
фернан картайзер
леонид слуцкий (политик)
европарламент
госдума рф
россия
германия
болгария
В мире, Россия, Германия, Болгария, Фернан Картайзер, Леонид Слуцкий (политик), Европарламент, Госдума РФ, Евросоюз
Депутаты ГД и Европарламента обсудили взаимоотношения ЕС и России

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы обсудили с группой депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером сложившиеся взаимоотношения Евросоюза с РФ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Провели новую встречу (в режиме ВКС) с группой депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером. Обсудили сложившийся по вине нынешнего руководства ЕС кризис взаимоотношений с РФ. В том числе - ситуацию вокруг заморозки и попыток экспроприации российских активов в Евросоюзе, последствия для экономики европейских стран от антироссийских санкций, милитаристскую риторику брюссельской бюрократии", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что участники встречи с европейской стороны, в том числе политики из Германии, Болгарии, Румынии, Финляндии, Люксембурга и ряда других стран, осознают степень угрозы масштабной конфронтации с Россией из-за "русофобской политики властей ЕС и говорят о необходимости восстановления диалога, поддерживая формат разморозки контактов с российскими депутатами".
Слуцкий добавил, что за свою честную позицию эти европарламентарии подвергаются рискам не только лишения постов, но даже уголовного преследования.
"Со своей стороны выступили в поддержку усилий по линии парламентской дипломатии. Однако предупредили о неизбежности жесткого ответа Москвы на грабеж ЗВР ЦБ РФ, если европейская "партия войны" продавит в обход Бельгии воровской сговор на саммите в Брюсселе", - добавил Слуцкий.
Парламентарий отдельно поблагодарил Картайзера за мужество, стремление к миру и правде.
"Далеко не все в Европарламенте пещерные русофобы. И, судя по нашим встречам, число здравых политиков-реалистов растет", - заключил он.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Евродепутаты опасаются репрессий ЕП, заявил Картайзер
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
