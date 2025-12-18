Флаг у здания посольства Финляндии в Москве

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Громкое заявление профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета вовсю обсуждают в Финляндии. Он задал простой, но очень точный вопрос, который раскрывает всю суть происходящего в отношениях Европы и России.

Что же такого сказал известный экономист? И почему финны жалеют об одном, принятом три года назад решении?

"Он точно этого хочет?"

Компания оголтелой русофобии, которую взяли на вооружение финские власти и соседние страны Прибалтики, все чаще становится предметом критики со стороны простых граждан.

Выступая с осуждением прозвучавшего ранее заявления премьер-министра Эстонии Кристена Михала о "российской угрозе", Малинен задал вопрос.

© AP Photo / Sergei Grits Протест против закрытия пунктов пропуска на границе с Россией в Хельсинки, Финляндия © AP Photo / Sergei Grits Протест против закрытия пунктов пропуска на границе с Россией в Хельсинки, Финляндия

"России, вероятно, потребуется около часа, чтобы полностью парализовать Финляндию и страны Балтии. <...> Поэтому хочу поинтересоваться у уважаемого премьер-министра Михала, точно ли он стремится к разрушению наших стран?" — поинтересовался профессор.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо связал ухудшение экономической ситуации в стране с якобы существующей угрозой со стороны России.

Он характеризовал состояние национальной экономики как крайне тяжелое, однако не пояснил, каким именно образом Россия могла негативно повлиять на финансовые показатели страны.

© AP Photo / Harry Nakos Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо © AP Photo / Harry Nakos Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо

С оптимизмом ждали открытия границ

Похоже, финнам начинают надоедать постоянные отсылки к "нехорошим русским", когда речь заходит о трудностях в экономике.

В Финляндии с большим оптимизмом ждали прогресса в вопросе открытия границ с Россией, которое вновь открыло бы доступ к источнику благосостояния страны.

Почему-то в Хельсинки думали, что в Москве "одумаются" и явятся на поклон. Однако спустя время там вдруг осознали, что Россия действует в своих интересах.

Между тем разговоры о возможном открытии границы начались в Финляндии еще после встречи президента Александра Стубба с Дональдом Трампом в конце марта.

© AP Photo / Hannah McKay Президент Финляндии Александр Стубб © AP Photo / Hannah McKay Президент Финляндии Александр Стубб

Неудобные вопросы

Простые финны вовсю выплескивают в социальных сетях разочарование. Они честно признаются, что в ужасе от происходящего.

"Как мы можем заставить Россию вновь доверять Финляндии после того, как Финляндия повела себя столь возмутительно?" — задается вопросом Helena Ikonen, его цитирует телеканал "78".

"Дискуссия с Россией может быть леденящей душу. Не думаю, что они так просто примут какие-либо соглашения с финнами, которые так много выиграют от этого, но сами же нарушили контракты с русскими", — пишет Kari Lahdelma.

© AP Photo / Sergei Grits Митинг перед зданием парламента Финляндии в знак протеста против закрытия пунктов пропуска на границе с Россией в Хельсинки © AP Photo / Sergei Grits Митинг перед зданием парламента Финляндии в знак протеста против закрытия пунктов пропуска на границе с Россией в Хельсинки

Также вызывают опасения жителей страны и военная помощь их властей Украине, которая для России, по мнению финнов, стала раздражающим фактором.

"Конечно, можно надеяться на лучшее. Но нам еще предстоит увидеть, как восточный сосед отмахнется от высокомерных финских руководителей и их глашатаев. Особенно с учетом того, что финны все еще постоянно поставляют Украине оружие и все остальное", — пишет Pentti Leppäaho.

Привело к экономическому упадку

Граница между Финляндией и Россией закрыта с ноября 2023 года по инициативе Хельсинки.

Официально финские власти все списали на "профилактику проникновения в страну нелегалов", которых Россия якобы специально свозит в приграничные районы.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Финский военный во время учений НАТО © AP Photo / Czarek Sokolowski Финский военный во время учений НАТО

Однако итогом этого решения стал упадок экономики восточных регионов Финляндии, существовавших преимущественно на доходы от российских туристов и товаров из России.