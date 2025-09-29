Рейтинг@Mail.ru
"Растет как на дрожжах". Финны пожалели об этом шаге против России
08:00 29.09.2025 (обновлено: 11:39 29.09.2025)
"Растет как на дрожжах". Финны пожалели об этом шаге против России
"Растет как на дрожжах". Финны пожалели об этом шаге против России
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Светлана Медведева. Такого в Финляндии не было с 2009 года: безработица достигла десяти процентов. Дальше может быть только хуже. В чем причины и как это скажется на соседних странах — в материале РИА Новости.Высокий уровеньВ августе насчитали 267 тысяч безработных — на 53 тысячи больше, чем год назад, сообщает Статистическое управление."Ситуация довольно сложная, поскольку ожидалось улучшение показателей еще до лета. Но этого не происходит", — констатировала представитель Министерства занятости и экономики Элина Пюлккянен.В стране закрываются предприятия. Только с января по март деятельность прекратили 21,4 тысячи — за тот же период прошлого года было в два раза меньше.Во втором квартале число вакансий сократилось на 38% по сравнению с 2024-м. Особенно заметна просадка в частных компаниях и строительстве.Пожинают плодыВсе это — следствие разрыва с Россией, считает почетный профессор СПбГУ, доктор экономических наук Сергей Сутырин.Особенно пострадал туризм. По оценке профессора кафедры рекламы университета "Синергия" Сергея Зайнуллина, в целом турпоток в Финляндию снизился более чем на 20%, а в восточные регионы, примыкающие к России, — до 80%.Это повлекло лавинообразные потери для сопутствующих сфер — отельного, ресторанного бизнеса, индустрии услуг."После того как в Хельсинки сперва резко ограничили въезд россиян, а потом и вовсе закрыли границу, Восточная Финляндия превратилась в депрессивный регион. Вместе с тем и другие районы, хотя и в меньшей степени, понесли убытки", — говорит Сергей Сутырин.Досталось и лесопромышленной отрасли. От импорта российской древесины (десять миллионов кубометров в год) отказались. Вскоре закрылись несколько заводов — в частности, целлюлозный в Котке, два фанерных в Суолахти."Не в последнюю очередь под влиянием негатива на рынке труда промышленное производство в стране сокращалось и в 2023-м, и в 2024-м. ВВП в 2023-м потерял 0,9%, в следующем году — минимальный рост, 0,4%", — отмечает эксперт.Рост безработицы означает увеличение расходов на пособия, программы переподготовки, поддержку депрессивных регионов. Поэтому неудивительно, что дефицит государственного бюджета с 2022 по 2024 год вырос с 0,2 до 4,4% ВВП, добавляет он.На всплеск безработицы обратил внимание геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен. В России этот показатель — всего 2,2%, однако президент Финляндии все равно твердит, что "российская экономика рушится", отметил он.Туризму, отельному и ресторанному бизнесу, производствам, ориентированным на Россию, грозит коллапс, указывает Сергей Зайнуллин."Компании, которые еще держатся на предыдущих запасах благодаря жесткой экономии, в конечном итоге не выдержат экономического падения в стране и обанкротятся. Это вызовет очередную волну массовых увольнений. Так что в перспективе — переход от кризиса к краху", — предупреждает он.Резкий поворотИсправить ситуацию уже нельзя, можно только несколько ослабить потери."Если вдруг Финляндия примет решение выйти из НАТО и вернуть нейтралитет (собственно, благодаря такому статусу страна и достигла благополучия, за счет торговли с СССР), это замедлит экономическое падение. Тогда, возможно, по прошествии нескольких лет удастся частично отыграть потери, вернуть туристический поток", — рассуждает Зайнуллин.Но это, с одной стороны, маловероятно, а с другой — не решит всех проблем. Ведь главный ресурс, который был у финского бизнеса в России, — деловая репутация и выстроенные отношения. Доверие, нарабатываемое аж с 1945-го, быстро не восстановить.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Светлана Медведева. Такого в Финляндии не было с 2009 года: безработица достигла десяти процентов. Дальше может быть только хуже. В чем причины и как это скажется на соседних странах — в материале РИА Новости.

Высокий уровень

В августе насчитали 267 тысяч безработных — на 53 тысячи больше, чем год назад, сообщает Статистическое управление.
"Ситуация довольно сложная, поскольку ожидалось улучшение показателей еще до лета. Но этого не происходит", — констатировала представитель Министерства занятости и экономики Элина Пюлккянен.
В стране закрываются предприятия. Только с января по март деятельность прекратили 21,4 тысячи — за тот же период прошлого года было в два раза меньше.
Во втором квартале число вакансий сократилось на 38% по сравнению с 2024-м. Особенно заметна просадка в частных компаниях и строительстве.
Пожинают плоды

Все это — следствие разрыва с Россией, считает почетный профессор СПбГУ, доктор экономических наук Сергей Сутырин.
Особенно пострадал туризм. По оценке профессора кафедры рекламы университета "Синергия" Сергея Зайнуллина, в целом турпоток в Финляндию снизился более чем на 20%, а в восточные регионы, примыкающие к России, — до 80%.
Это повлекло лавинообразные потери для сопутствующих сфер — отельного, ресторанного бизнеса, индустрии услуг.
"После того как в Хельсинки сперва резко ограничили въезд россиян, а потом и вовсе закрыли границу, Восточная Финляндия превратилась в депрессивный регион. Вместе с тем и другие районы, хотя и в меньшей степени, понесли убытки", — говорит Сергей Сутырин.
Досталось и лесопромышленной отрасли. От импорта российской древесины (десять миллионов кубометров в год) отказались. Вскоре закрылись несколько заводов — в частности, целлюлозный в Котке, два фанерных в Суолахти.
"Не в последнюю очередь под влиянием негатива на рынке труда промышленное производство в стране сокращалось и в 2023-м, и в 2024-м. ВВП в 2023-м потерял 0,9%, в следующем году — минимальный рост, 0,4%", — отмечает эксперт.
Рост безработицы означает увеличение расходов на пособия, программы переподготовки, поддержку депрессивных регионов. Поэтому неудивительно, что дефицит государственного бюджета с 2022 по 2024 год вырос с 0,2 до 4,4% ВВП, добавляет он.
На всплеск безработицы обратил внимание геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен. В России этот показатель — всего 2,2%, однако президент Финляндии все равно твердит, что "российская экономика рушится", отметил он.
Туризму, отельному и ресторанному бизнесу, производствам, ориентированным на Россию, грозит коллапс, указывает Сергей Зайнуллин.
"Компании, которые еще держатся на предыдущих запасах благодаря жесткой экономии, в конечном итоге не выдержат экономического падения в стране и обанкротятся. Это вызовет очередную волну массовых увольнений. Так что в перспективе — переход от кризиса к краху", — предупреждает он.
Резкий поворот

Исправить ситуацию уже нельзя, можно только несколько ослабить потери.
"Если вдруг Финляндия примет решение выйти из НАТО и вернуть нейтралитет (собственно, благодаря такому статусу страна и достигла благополучия, за счет торговли с СССР), это замедлит экономическое падение. Тогда, возможно, по прошествии нескольких лет удастся частично отыграть потери, вернуть туристический поток", — рассуждает Зайнуллин.
Но это, с одной стороны, маловероятно, а с другой — не решит всех проблем. Ведь главный ресурс, который был у финского бизнеса в России, — деловая репутация и выстроенные отношения. Доверие, нарабатываемое аж с 1945-го, быстро не восстановить.
