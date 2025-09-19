Рейтинг@Mail.ru
"Просто задумайтесь". В Финляндии ужаснулись от эффекта шагов против России - РИА Новости, 19.09.2025
21:41 19.09.2025
"Просто задумайтесь". В Финляндии ужаснулись от эффекта шагов против России
в мире
россия
финляндия
москва
владимир путин
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Антироссийская политика Финляндии спровоцировала негативные экономические последствия для нее самой, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в социальной сети X."Знаете ли вы, что уровень безработицы в Финляндии составляет 12,5? Просто задумайтесь. Все из-за нашего членства в еврозоне и нашего невменяемого руководства, вводящего санкции против России", — написал Малинен.При этом эксперт заметил, что в России аналогичный показатель значительно ниже."Знаете ли вы, какой уровень безработицы в России? 2,2%. Однако, например, наш ненормальный президент Стубб хвалится, как "разрушается российская экономика", — добавил Малинен.В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула предложения по новому пакету санкций. В списке ограничений: запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС с января 2027 года, расширение списка подсанкционных компаний и судов, санкции против платежной системы "Мир" и ряда российских и зарубежных банков, а также криптовалютных платформ.В России многократно заявляли, что страна справится с санкциями Запада, вводимыми последние годы. В Москве отмечали, что Запад не хочет признать провал своей политики. За рубежом продолжает распространяться мнение о неэффективности антироссийских мер.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что давление на страну стало долгосрочной политикой Запада и нанесло серьезный удар по мировой экономике.
в мире, россия, финляндия, москва, владимир путин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, туомас малинен, экономика
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Антироссийская политика Финляндии спровоцировала негативные экономические последствия для нее самой, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в социальной сети X.
"Знаете ли вы, что уровень безработицы в Финляндии составляет 12,5? Просто задумайтесь. Все из-за нашего членства в еврозоне и нашего невменяемого руководства, вводящего санкции против России", — написал Малинен.
При этом эксперт заметил, что в России аналогичный показатель значительно ниже.
"Знаете ли вы, какой уровень безработицы в России? 2,2%. Однако, например, наш ненормальный президент Стубб хвалится, как "разрушается российская экономика", — добавил Малинен.
В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула предложения по новому пакету санкций. В списке ограничений: запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС с января 2027 года, расширение списка подсанкционных компаний и судов, санкции против платежной системы "Мир" и ряда российских и зарубежных банков, а также криптовалютных платформ.
В России многократно заявляли, что страна справится с санкциями Запада, вводимыми последние годы. В Москве отмечали, что Запад не хочет признать провал своей политики. За рубежом продолжает распространяться мнение о неэффективности антироссийских мер.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что давление на страну стало долгосрочной политикой Запада и нанесло серьезный удар по мировой экономике.
