https://ria.ru/20250919/finlyandiya-2043094299.html
"Просто задумайтесь". В Финляндии ужаснулись от эффекта шагов против России
"Просто задумайтесь". В Финляндии ужаснулись от эффекта шагов против России - РИА Новости, 19.09.2025
"Просто задумайтесь". В Финляндии ужаснулись от эффекта шагов против России
Антироссийская политика Финляндии спровоцировала негативные экономические последствия для нее самой, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T21:41:00+03:00
2025-09-19T21:41:00+03:00
2025-09-19T21:41:00+03:00
в мире
россия
финляндия
москва
владимир путин
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Антироссийская политика Финляндии спровоцировала негативные экономические последствия для нее самой, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в социальной сети X."Знаете ли вы, что уровень безработицы в Финляндии составляет 12,5? Просто задумайтесь. Все из-за нашего членства в еврозоне и нашего невменяемого руководства, вводящего санкции против России", — написал Малинен.При этом эксперт заметил, что в России аналогичный показатель значительно ниже."Знаете ли вы, какой уровень безработицы в России? 2,2%. Однако, например, наш ненормальный президент Стубб хвалится, как "разрушается российская экономика", — добавил Малинен.В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула предложения по новому пакету санкций. В списке ограничений: запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС с января 2027 года, расширение списка подсанкционных компаний и судов, санкции против платежной системы "Мир" и ряда российских и зарубежных банков, а также криптовалютных платформ.В России многократно заявляли, что страна справится с санкциями Запада, вводимыми последние годы. В Москве отмечали, что Запад не хочет признать провал своей политики. За рубежом продолжает распространяться мнение о неэффективности антироссийских мер.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что давление на страну стало долгосрочной политикой Запада и нанесло серьезный удар по мировой экономике.
https://ria.ru/20250918/ukraina-2042605959.html
https://ria.ru/20250916/granitsa-2042323777.html
https://ria.ru/20250919/sanktsii-2043089293.html
россия
финляндия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_f567248aa7614c7501765a4877a995b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, москва, владимир путин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, туомас малинен, экономика
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Туомас Малинен, Экономика
"Просто задумайтесь". В Финляндии ужаснулись от эффекта шагов против России
Малинен: санкции против России спровоцировали рост безработицы в Финляндии