Якубов стал старшим тренером "Динамо"
Якубов стал старшим тренером "Динамо" - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Якубов стал старшим тренером "Динамо"
Равиль Якубов вошел в тренерский штаб московского "Динамо", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T12:41:00+03:00
2025-12-18T12:41:00+03:00
2025-12-18T12:44:00+03:00
хоккей
спорт
равиль якубов
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
Якубов стал старшим тренером "Динамо"
Якубова назначили старшим тренером московского "Динамо"