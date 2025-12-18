Рейтинг@Mail.ru
12:41 18.12.2025 (обновлено: 12:44 18.12.2025)
Якубов стал старшим тренером "Динамо"
Якубов стал старшим тренером "Динамо"
Равиль Якубов вошел в тренерский штаб московского "Динамо", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Равиль Якубов вошел в тренерский штаб московского "Динамо", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее в должности главного тренера клуба был утвержден Вячеслав Козлов. Якубов будет старшим тренером команды.
Якубову 55 лет, он является воспитанником "бело-голубых". Помимо "Динамо", выступал в России за омский "Авангард" и новосибирскую "Сибирь". Ранее он входил в тренерский штаб "Динамо" в 2007-2009 годах, позднее работал помощником в нижнекамском "Нефтехимике", подмосковном "Витязе" и ЦСКА.
Ансель Галимов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Галимов подписал полноценный контракт с "Динамо"
16 декабря, 22:50
 
