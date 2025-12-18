Рейтинг@Mail.ru
Лариса Долина исчезла — друзья бьют тревогу. Что случилось после суда?
12:39 18.12.2025 (обновлено: 14:53 18.12.2025)
Лариса Долина исчезла — друзья бьют тревогу. Что случилось после суда?
Лариса Долина исчезла — друзья бьют тревогу. Что случилось после суда?
Впервые после победы в Верховном суде Полина Лурье нарушила публичное молчание, выступив в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. Вместе с этим...
россия
лариса долина, дело о квартире долиной, пусть говорят, россия, сергей пудовкин
Лариса Долина исчезла — друзья бьют тревогу. Что случилось после суда?

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Впервые после победы в Верховном суде Полина Лурье нарушила публичное молчание, выступив в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. Вместе с этим подруги Ларисы Долиной забили тревогу — она перестала выходить на связь.
Куда пропала звезда?

"Надеюсь, это произойдет скоро"

"Я сейчас с детьми и семьей отмечаю очень важный для нас день, — сказала Полина Лурье по телефону в беседе с ведущим программы. — Очень рада и хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал".
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде России
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде России
Она подтвердила, что приобретала квартиру вовсе не в качестве инвестиционного актива, а с конкретной житейской целью — для проживания вместе со своими детьми. В ближайших планах у нее — пригласить профессионального дизайнера, составить детальную смету и провести качественный современный ремонт в новом жилье.
Лурье также поделилась с телезрителями подробностями процесса покупки спорной недвижимости:
"Первый просмотр проходил без Ларисы Александровны. На втором она уже присутствовала лично и подробно рассказала про все нюансы квартиры, дома и района".
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной
Выбор именно Хамовников она объяснила практическими соображениями: оттуда детям удобно добираться до школы, а ей самой — до работы. Также ее привлек расположенный поблизости парк, идеально подходящий для семейных прогулок.
"Переехать хочу, как только появится возможность, и надеюсь, что это произойдет уже скоро", — заявила полноправная собственница квартиры.

А что по компенсациям?

На вопрос ведущего о том, согласится ли она на альтернативный вариант, например, если Долина вернет деньги, Полина Лурье ответила, что певица с ней до сих пор не связывалась.
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Затем в студии выступила адвокат Лурье Светлана Свириденко. Она призналась, что, когда Верховный суд огласил вердикт, клиентка не смогла сдержать слез радости.
В ходе беседы затронули и материальную сторону дела. Было отмечено, что кадастровая стоимость квартиры составляла 123 миллиона рублей, изначально Долина просила 130. После стороны сошлись на сумме в 112 миллионов.
"Ни разу после заключения договора купли-продажи Долина с Лурье не разговаривала, — отметила адвокат. — Никаких извинений не было, хотя Полина этого ждала".
Предложение вернуть деньги поступило от адвоката певицы по телефону, но только после того, как Свириденко подала кассационную жалобу в Верховный суд и информация об этом появилась на сайте ведомства.
Рубли
Рубли
"К тому же адвокат заявила, что Долина готова выплатить лишь 112 миллионов, не учитывая инфляции, хотя с момента заключения сделки прошло уже больше года, — сказала Свириденко. — Больше никто ничего компенсировать не собирался".

Продавала квартиру в состоянии… психического расстройства?

Певица Лариса Долина продавала свою московскую квартиру, находясь в состоянии психического расстройства. К такому выводу пришли эксперты, чье заключение приведено в решении Верховного суда России, имеющееся в распоряжении РИА Новости.
"Долина Л. А. также указала на то, что оспариваемые договоры заключены истцом на фоне имевшегося у нее в тот момент психического нарушения, в состоянии, исключавшем наличие у нее возможности в полной мере понимать значение своих действий и руководить ими", — сказано в документе.
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
В ходе судебного разбирательства адвокат покупательницы Полины Лурье, Светлана Свириденко, рассказала о любопытном эпизоде. По ее словам, защита Долиной просила суд не запрашивать официальную справку из психоневрологического диспансера.

Новогодние гастроли Долиной — очень насыщенный график

Народная артистка России Лариса Долина проведет серию выступлений в декабре в преддверии Нового года. Представитель артистки Сергей Пудовкин в комментарии РИА Новости подтвердил, что декабрьский график Долиной оставался неизменным.
"График не менялся ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения. Было достаточно мероприятий за этот промежуток времени, где зрители — не всегда поклонники, просто зрители, — прекрасно встречали и провожали артиста", — рассказал Пудовкин.
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
По данным РИА Новости, в плотном графике Долиной запланировано еще шесть концертов и спектаклей, среди которых концерт "Рождество с Григорием Лепсом" 21 декабря, сольный концерт 24-го и совместный со студентами концерт 30-го декабря. Помимо концертной деятельности, певица также выйдет на театральную сцену в Театре на Таганке.

"Лариса, если что – приезжай ко мне!"

Актриса Вера Сотникова заявила, что не может связаться с Ларисой Долиной после решения Верховного суда — телефоны выключены.
Тогда Сотникова через социальные сети обратилась к певице, связь с которой теперь потеряна. Не ограничиваясь словами поддержки, Сотникова сделала конкретное предложение:
Актриса Вера Сотникова
Актриса Вера Сотникова
"Лариса, если что… приезжай ко мне! Я реально предлагаю тебе свой кров".
Актриса подчеркнула искренность своего приглашения, отметив, что продолжит попытки выйти на связь через директора Долиной.
 
