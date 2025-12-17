Долина просила не требовать справку из ПНД, заявила адвокат Лурье

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Народная артистка Лариса Долина при рассмотрении спора о ее квартире просила суд не истребовать справку из психоневрологического диспансера, рассказала адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.
"На предварительном судебном заседании я заявила ходатайство об истребовании из диспансера справки, на что адвокат Долиной передала ее просьбу не истребовать, потому что она заявляет, что на учете не состоит", — сказала Свириденко в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.
Накануне ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за покупательницей. Певицу, которая проживала в ней, пока шли разбирательства, обязали покинуть жилье. Если она не сделает этого добровольно, вопрос будут решать принудительно.
Прокурор в суде настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.
Афера с квартирой
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.