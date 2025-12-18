"Надеюсь, это случится". В чем призналась Лурье после сделки с Долиной

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Полина Лурье впервые нарушила молчание, выступив в программе Первого канала "Пусть говорят". Напомним: Верховный суд России отменил все предыдущие судебные решения и признал покупательницу законной владелицей пятикомнатной квартиры в Хамовниках. О том, когда Лариса Долина должна освободить помещение и какие последствия повлечет вердикт высшей инстанции, — в материале РИА Новости.

Долгий процесс

"Я сейчас с детьми и семьей отмечаю очень важный для нас день, — призналась Лурье по телефону в беседе с ведущим. — Очень рада и хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал".

Она подтвердила, что купила квартиру не в качестве инвестиции. Собирается жить там с детьми. В ближайшее время хочет пригласить дизайнера, составить смету, сделать качественный и современный ремонт.

Лурье также поделилась подробностями о процессе приобретения спорной недвижимости: "Первый просмотр проходил без Ларисы Александровны. На втором она уже присутствовала лично и подробно рассказала про все нюансы квартиры, дома и района".

Хамовники Полина выбрала потому, что оттуда детям удобно добираться до школы, а ей до работы. Также поблизости есть парк, где можно гулять всей семьей.

"Переехать хочу, как только появится возможность, и надеюсь, что это произойдет уже скоро", — подчеркнула Лурье.

На вопрос ведущего, согласится ли она на другой вариант, например, если Долина вернет деньги, Полина ответила, что певица пока с ней не связывалась.

Право собственности

Затем в эфире выступила адвокат Лурье Светлана Свириденко. Сказала, что, когда Верховный суд огласил вердикт, не смогла сдержать слезы радости.

"До этого клиенты еще ни разу меня не обнимали", — добавила она.

Затронули и материальную сторону дела. Кадастровая стоимость квартиры — 123 миллиона, Долина просила 130, сошлись на 112.

"Ни разу после заключения договора купли-продажи Долина с Лурье не разговаривала, — отметила адвокат. — Никаких извинений не было, хотя Полина этого ждала, потому что это все-таки какая-то поддержка бы была, пока суд не поставил окончательную точку".

Предложение вернуть деньги поступило от адвоката певицы по телефону, но лишь после того, как Свириденко подала кассационную жалобу в Верховный суд и информация об этом появилась на сайте ведомства.

"К тому же адвокат заявила, что Долина готова выплатить лишь 112 миллионов, не учитывая инфляции, хотя с момента заключения сделки прошло уже больше года, — уточнила Свириденко. — Больше никто ничего компенсировать не собирался".

Неосмотрительность

Адвокат Долиной Мария Пухова утверждала: Полина Лурье — сама риелтор и поэтому могла проявить осмотрительность, обратить внимание на то, что в квартире осталась прописанной внучка певицы.

"Один звонок ее матери, и никакой сделки бы не произошло", — заявила она в Верховном суде.

У Свириденко другое мнение на этот счет. "Полина не должна была никому звонить, — указала она. — Договор у нее был с Долиной, которая приняла обязательства о снятии всех лиц с учета в течение 21 дня после заключения сделки. Тем более наличие прописанных в квартире людей в принципе не является препятствием к заключению сделки".

"Риелторскую практику" Лурье адвокат объяснила так: "За месяц до заключения сделки с Долиной Полина приобрела коммерческое помещение под офис. Тогда же сотрудники банка предложили ей зарегистрироваться как ИП, чтобы комфортнее было сдавать недвижимость по договору аренды. То есть Полина никакой не риелтор и не обладает соответствующими навыками".

Историческое решение

К тому же Лурье заключала сделку не вслепую и сразу поинтересовалась о причинах продажи. Певица пояснила, что в 200-метровой квартире из-за большого количества сценических нарядов ей стало тесно. Тем более что в гости постоянно приезжают дочь и внучка. Долина планировала приобрести квартиру побольше.

"Более того, по предварительному договору купли-продажи Долина планировала оставить покупателю все имущество в квартире, а потом скорректировала документ и попросила забрать пианино и стул к нему, — подчеркнула Свириденко. — Конечно, у нас не сложилось впечатления, что она введена в заблуждение. Вполне было похоже, что реально хотела продать квартиру".

Обсудили и пресловутую справку из психоневрологического диспансера. В реальности бумага ничего значит, каждую сделку можно "откатить назад". Как бы то ни было, Долиной предложили предоставить такой документ, но через адвоката она отказалась, сообщив, что ни на каких учетах не состоит.

Так или иначе, но уже совсем скоро Лурье получит на руки решение суда о выселении прежнего владельца. После чего Долина должна или освободить помещение, или попытаться заключить мировое соглашение. Однако Полина настаивает: ей нужна именно квартира, а не деньги.