СМИ узнали, кого "Манчестер Сити" рассматривает на замену Гвардиоле

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Руководство "Манчестер Сити" рассматривает главного тренера лондонского "Челси" Энцо Мареску в качестве одного из основных кандидатов на пост наставника команды в случае ухода Хосепа Гвардиолы по окончании сезона, сообщает The Athletic.
По информации источника, внутри клуба растет ожидание, что нынешний сезон может стать для Гвардиолы последним в "Сити". Окончательное решение, вероятнее всего, будет принято ближе к завершению сезона-2025/26. Руководство уже ведет работу по проработке возможных сценариев и рассматривает конкретные кандидатуры на случай ухода испанца. Отмечается, что Мареска, ранее работавший в команде, по-прежнему пользуется поддержкой и уважением в клубе и, как ожидается, будет входить в число приоритетных вариантов, однако не является единственным кандидатом на должность.
Мареске 45 лет. Итальянец возглавляет "Челси" с июня 2024 года, подписав контракт сроком на пять лет с опцией продления еще на один год. Под его руководством лондонский клуб выиграл Лигу конференций, а также клубный чемпионат мира. Ранее специалист работал главным тренером "Лестера", с которым стал победителем Чемпионшипа в сезоне-2023/24. Кроме того, Мареска возглавлял молодежную команду "Манчестер Сити" в 2020-2021 годах, а в 2022-2023 годах входил в тренерский штаб Гвардиолы в качестве ассистента. Также он являлся главным тренером итальянской "Пармы" и входил в штабы "Асколи", "Севильи" и "Вест Хэма".
Гвардиоле 54 года. Он возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, шесть раз становилась чемпионом Англии, дважды выигрывала Кубок Англии, трижды - Суперкубок Англии и четырежды - Кубок английской лиги. Ранее Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией".
